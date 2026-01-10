Τη γενικευμένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την επέκτασή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, θέτει ως στόχο το υπουργείο Εργασίας για το 2026.

Ταυτοχρόνως, από τις 16 Φεβρουαρίου ξεκινά η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Το σύστημα «Εργάνη II»

Το νέο σύστημα υπόσχεται:

-Απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων

-Κατάργηση εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων

-Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία τους

-Καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας

Η εφαρμογή του «Εργάνη ΙΙ», και η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίζουν τη μη δηλωμένη εργασία.

Επίσης αναμένεται να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαφάνεια γύρω από τα εφαρμοζόμενα ωράρια εργασίας, καθώς και στην πλήρη καταγραφή αλλά και στην αμοιβή των υπερωριών.

Ο απολογισμός για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η μέχρι τώρα εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – στις δραστηριότητες που εφαρμόζεται – έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση των υπερωριών που καταγράφησαν. Οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,2 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που ενίσχυσε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνεχής επέκταση της εφαρμογής της κάρτας στοχεύει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, στην ενίσχυση των ελέγχων, και στην προστασία των εργαζόμενων αλλά και των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου το μέτρο έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας. Έτσι κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, παρουσιάσθηκε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών κατά 76% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στον τουρισμό, όπου οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 681% στο οκτάμηνο. Στην εστίαση, η αύξηση ήταν 181%, ενώ αύξηση υπήρξε σε λιανεμπόριο (+94%) και βιομηχανία (+55%), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία

Τέλος, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του εργασιακού νόμου 5239/2025, δίδεται η δυνατότητα για υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία.

Με τη νέα ρύθμιση οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι θα έχουν δικαίωμα να εργαστούν επιπλέον του οκταώρου τους, λαμβάνοντας την αντίστοιχη προσαύξηση 40% για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, εφόσον το επιθυμούν. Για παράδειγμα, κάποιος που δουλεύει σε εστιατόριο το οποίο λειτουργεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του και με υπερωριακή απασχόληση εφόσον το επιθυμεί.

Πηγή ΟΤ