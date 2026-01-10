newspaper
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Προς γενικευμένη εφαρμογή σε όλο τον ιδιωτικό τομέα
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Ιανουαρίου 2026 | 08:07

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Προς γενικευμένη εφαρμογή σε όλο τον ιδιωτικό τομέα

Στόχος του υπουργείου Εργασίας η γενικευμένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – Σε λειτουργία και το «Εργάνη II»

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Spotlight

Τη γενικευμένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την επέκτασή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, θέτει ως στόχο το υπουργείο Εργασίας για το 2026.

Ταυτοχρόνως, από τις 16 Φεβρουαρίου ξεκινά η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Το σύστημα «Εργάνη II»

Το νέο σύστημα υπόσχεται:

-Απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων

-Κατάργηση εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων

-Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία τους

-Καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας

Η εφαρμογή του «Εργάνη ΙΙ»,  και η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίζουν τη μη δηλωμένη εργασία.

Επίσης αναμένεται να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαφάνεια γύρω από τα εφαρμοζόμενα ωράρια εργασίας, καθώς και στην πλήρη καταγραφή αλλά και στην αμοιβή των υπερωριών.

Ο απολογισμός για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η μέχρι τώρα εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – στις δραστηριότητες που εφαρμόζεται – έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση των υπερωριών που καταγράφησαν.  Οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,2 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που ενίσχυσε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνεχής επέκταση της εφαρμογής της κάρτας στοχεύει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, στην ενίσχυση των ελέγχων, και στην προστασία των εργαζόμενων αλλά και των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου το μέτρο έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας. Έτσι κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, παρουσιάσθηκε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών κατά 76% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στον τουρισμό, όπου οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 681% στο οκτάμηνο. Στην εστίαση, η αύξηση ήταν 181%, ενώ αύξηση υπήρξε σε λιανεμπόριο (+94%) και βιομηχανία (+55%), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία

Τέλος, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις  του εργασιακού νόμου 5239/2025, δίδεται η δυνατότητα για υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία.

Με τη νέα ρύθμιση οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι θα έχουν δικαίωμα να εργαστούν επιπλέον του οκταώρου τους, λαμβάνοντας την αντίστοιχη προσαύξηση 40% για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, εφόσον το επιθυμούν. Για παράδειγμα, κάποιος που δουλεύει σε εστιατόριο το οποίο λειτουργεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του και με υπερωριακή απασχόληση εφόσον το επιθυμεί.

Πηγή ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Υπό το ΥΠΕΝ 10.01.26

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Σύνταξη: Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών
Αναλυτικά τι ισχύει 10.01.26

Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών για να βγει κάποιος στη σύνταξη

Το «κλειδί» για θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη και για μείωση του ορίου ηλικίας έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Ο ένας στους δύο ασφαλισμένους κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας

Ηλίας Γεωργάκης
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
Πριν να είναι αργά 09.01.26

Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο» που… τραβάει τα βλέμματα

Στο μικροσκόπιο το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Η ιρανική Δικαιοσύνη απειλεί ακόμη και με θανατική ποινή όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
