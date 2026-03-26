25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Αυτός θα είναι ο φετινός MVP στο NBA
Μπάσκετ 26 Μαρτίου 2026, 00:06

Αυτός θα είναι ο φετινός MVP στο NBA

Τέσσερις διεκδικητές, μία αμφιλεγόμενη ρήτρα και μια μάχη που κρίνεται στα όρια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η regular season του NBA μπαίνει στην τελική της ευθεία και μαζί της κορυφώνεται και η πιο συναρπαστική ίσως κούρσα των τελευταίων ετών για το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη. Με περίπου δέκα αγώνες να απομένουν για τις περισσότερες ομάδες, τέσσερα ονόματα δεσπόζουν στη συζήτηση: Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Τέσσερις διαφορετικές μπασκετικές προσωπικότητες, τέσσερα διαφορετικά αφηγήματα και ένας κοινός στόχος: το τρόπαιο που καθορίζει τη σεζόν και συχνά τη θέση ενός παίκτη στην ιστορία.

Η φετινή μάχη δεν αφορά απλώς ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης. Το βραβείο του MVP απονέμεται σε εκείνον που συνδυάζει ατομική κυριαρχία, επιρροή στο παιχνίδι και συλλογική επιτυχία. Και οι τέσσερις υποψήφιοι έχουν παρουσιάσει εντυπωσιακά στοιχεία. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, κάτοχος του τίτλου από πέρυσι, οδηγεί την Οκλαχόμα με μέσο όρο πάνω από 31 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, επιβεβαιώνοντας ότι η περσινή του έκρηξη δεν ήταν συγκυριακή. Οι Θάντερ έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα και μοιάζουν έτοιμοι για μια νέα πορεία πρωταθλητισμού, γεγονός που ενισχύει την υποψηφιότητά του.

Απέναντί του βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, ένας παίκτης που έχει ήδη κατακτήσει τρεις φορές το βραβείο και συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του σέντερ στο σύγχρονο μπάσκετ. Ηγετική παρουσία σε ριμπάουντ και ασίστ, ο Σέρβος αποδεικνύει ότι μπορεί να επηρεάζει κάθε κατοχή. Δεν είναι απλώς ο κινητήριος μοχλός του Ντένβερ, αλλά ένας «μαέστρος» που ελέγχει τον ρυθμό ενός αγώνα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, από την άλλη, έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο μισό της χρονιάς, οδηγώντας τους Λέικερς στην κορυφή της Δύσης. Με μέσο όρο άνω των 33 πόντων, ο Σλοβένος θυμίζει τις πιο εκρηκτικές σεζόν των μεγάλων σκόρερ της ιστορίας και δείχνει πιο ώριμος από ποτέ στο να διαχειρίζεται την πίεση. Η επίδρασή του στο παιχνίδι των συμπαικτών του είναι εμφανής, καθώς η ομάδα του μεταμορφώθηκε σε διεκδικήτρια τίτλου.

Και ύστερα υπάρχει ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, το φαινόμενο που συνδυάζει ύψος, ταχύτητα και μπασκετικό ένστικτο σε πρωτόγνωρο βαθμό. Ο Γάλλος δεν κυριαρχεί μόνο επιθετικά, αλλά κυρίως αμυντικά, με κορυφαίες επιδόσεις σε τάπες και σημαντική παρουσία στα ριμπάουντ. Το Σαν Αντόνιο έχει μετατραπεί από ομάδα ανάπτυξης σε ανταγωνιστική δύναμη της Δύσης, και ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αμυντική επιρροή του – συχνά υποτιμημένη στη συζήτηση για τον MVP – αποτελεί καθοριστικό επιχείρημα υπέρ του.

Ωστόσο, η φετινή κούρσα δεν κρίνεται μόνο στο παρκέ. Ένας κανονισμός που εισήχθη πρόσφατα έχει μετατραπεί σε καθοριστικό «Χ-factor». Η υποχρέωση συμμετοχής σε τουλάχιστον 65 αγώνες για να είναι κάποιος υποψήφιος για τα μεγάλα βραβεία της σεζόν έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η ένωση παικτών ζητά την κατάργηση ή την ουσιαστική αναθεώρησή του, καθώς θεωρεί ότι αποκλείει άδικα παίκτες που έχασαν αγώνες λόγω σοβαρών τραυματισμών.

Το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό. Αρκετοί πρωταγωνιστές της χρονιάς βρίσκονται οριακά κάτω από το απαιτούμενο όριο συμμετοχών. Αυτό σημαίνει ότι η μάχη για τον MVP μπορεί να κριθεί όχι μόνο από τις επιδόσεις, αλλά και από την… αντοχή. Ένας τραυματισμός ή μια στρατηγική ξεκούρασης θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία.

Η πρόθεση των διοργανωτών ήταν να περιοριστούν οι «προγραμματισμένες απουσίες» και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου φαίνεται να δημιουργεί νέες εντάσεις ανάμεσα σε παίκτες και ιδιοκτήτες ομάδων. Αντί να αναδεικνύει την αγωνιστική αξία, η συζήτηση μεταφέρεται συχνά σε γραφειοκρατικά κριτήρια, γεγονός που αλλοιώνει την ουσία του αθλητικού ανταγωνισμού.

Καθώς η regular season πλησιάζει στο τέλος της, η αγωνία κορυφώνεται. Οι επόμενες εβδομάδες θα καθορίσουν όχι μόνο ποιος θα κερδίσει το πιο λαμπρό ατομικό βραβείο του NBA, αλλά και το αν ο τρόπος απονομής του θα αλλάξει στο μέλλον. Γιατί, τελικά, η μάχη για τον MVP είναι κάτι περισσότερο από μια στατιστική σύγκριση: είναι η ιστορία μιας χρονιάς, γραμμένη μέσα από επιδόσεις, χαρακτήρα και – φέτος – έναν κανονισμό που ίσως αλλάξει το ίδιο το παιχνίδι.

Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Σύνταξη
Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυ

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

