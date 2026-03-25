Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η regular season στο NBA έχει μπει στις ειδικές καταστάσεις της. Οι ομάδες που ήδη έχουν προκριθεί στα πλέι-οφ θα προσπαθήσουν για το καλύτερο πλασάρισμα στα ματς που απομένουν, όσες διεκδικούν την είσοδό τους σε αυτά θα παίξουν συνεχόμενους «τελικούς» σε υψηλότατο ρυθμό και όσες έχουν μείνει ήδη εκτός, θα κάνουν… τουρισμό. Και tanking. Πολύ tanking.

Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και οι Μέμφις Γκρίζλις, οι οποίοι με ρεκόρ 24-47 και 11 ματς να απομένουν, βρίσκονται μία ήττα μακριά και από τον μαθηματικό αποκλεισμό τους από την post season. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η χρονιά έχει ολοκληρωθεί επί της ουσίας, την Τετάρτη ανακοίνωσαν και το medical update της ομάδας, βάσει του οποίου τόσο ο ηγέτης της, Τζα Μοράντ, όσο και οι Μπράντον Κλαρκ και Ζακ Έντεϊ δεν θα επιστρέψουν στα παρκέ ως το τέλος της περιόδου.

Ja Morant (elbow) received PRP injection to “optimize ligament healing” and will miss the remainder of this season He is expected to make a full recovery for the 2026-27 season pic.twitter.com/1ngttQeGz3 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2026

Ο Μοράντ που ήταν ήδη εκτός δράσης από τις 21 Ιανουαρίου, αποφασίστηκε να παραμείνει στα πιτς ως το φινάλε, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στον αριστερό αγκώνα του. Σημειώνεται ότι ο Τζα Μοράντ κατέγραψε φέτος 19,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 8,1 ασίστ ανά μέσο όρο.

Ο Κλαρκ που έχει παίξει μόλις δύο ματς φέτος λόγω τραυματισμού στη γάμπα, επίσης δεν πρόκειται να επιστρέψει, ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον Έντεϊ που αντίστοιχα έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τραυματισμό στον αστράγαλο.

Σύμφωνα με το update της ομάδας και οι τρεις θα επιστρέψουν κανονικά στη δράση τη σεζόν 2026-27, με την ελπίδα φυσικά ως τότε οι υπόλοιποι Γκρίζλις να έχουν… χάσει όσο περισσότερα ματς γίνεται, προκειμένου αντίστοιχα να έχουν βελτιώσει και τις πιθανότητες της ομάδας για καλύτερες επιλογές στο επόμενο draft…