Ανοιχτό για πρώτη φορά σε προτάσεις για την παραχώρηση του Τζα Μοράντ το Μέμφις

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο και αναλυτή του NBA, Σαμς Σαράνια, οι Μέμφις Γκρίζλις είναι για πρώτη φορά ανοιχτοί σε προτάσεις για την παραχώρηση του αστέρα της ομάδας Τζα Μοράντ.

Ή οποία κίνηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τις 5 Φεβρουαρίου που λήγει η προθεσμία ανταλλαγής στη λίγκα.

«Μόλις τώρα: Για πρώτη φορά, οι Μέμφις Γκρίζλις εξετάζουν προτάσεις για την πιθανή μεταγραφή του δύο φορές All-Star, Τζα Μόραντ, πριν από την προθεσμία ανταλλαγής του NBA στις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πηγές στο ESPN», αναφέρει συγκεκριμένα ο Σαράνια.

Just in: For the first time, the Memphis Grizzlies are entertaining offers to potentially move two-time All-Star Ja Morant ahead of the Feb. 5 NBA trade deadline, sources tell ESPN. pic.twitter.com/SD0RT9Jhuj — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026

Ο Τζα Μοράντ έχει περάσει όλη του την καριέρα στο Μέμφις, παίζοντας για τους Γκρίζλις από τη σεζόν 2019-20. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 325 αγώνες με 22,4 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 7,4 ασίστ κατά μέσο όρο. Φέτος σε 18 παιχνίδια έχει 19 πόντους, 3,2 ριμπ. και 7,6 ασίστ.

Ο ταλαντούχος καλαθοσφαιριστής έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ενώ το 2023 είχε κατηγορηθεί πως γρονθοκόπησε 17χρονο και έβγαλε όπλο. Σε δήλωσή του στο TMZ, ο ατζέντης του, Τζιμ Τάνερ, είχε δηλώσει τότε: «Πρόκειται για ανυπόστατες φήμες και κουτσομπολιά που κυκλοφορούν από ανθρώπους που έχουν κίνητρο να καταστρέψουν τον Τζα και να αμαυρώσουν τη φήμη του για το δικό τους οικονομικό όφελος». Ανέφερε επίσης ότι οι ενέργειες του πελάτη του ήταν «καθαρά αυτοάμυνα» και ότι η αστυνομία δεν του απήγγειλε κατηγορίες για κάποιο έγκλημα μετά από πλήρης έρευνα.

Πάντως τον Ιούνιο του ίδιου έτος ο Τζα Μοράντ είχε τιμωρηθεί από το NBA σε αναστολή 25 αγώνων χωρίς αμοιβή, αφού η Λίγκα διαπίστωσε ότι είχε επιδείξει ένα πυροβόλο όπλο σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά, μέσω social media,