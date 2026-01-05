sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»
Μπάσκετ 05 Ιανουαρίου 2026 | 22:41

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
A
A
Την ώρα που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ακούγεται για τον Παναθηναϊκό, ο ίδιος βάζει τέλος στη φημολογία τον ήθελε να επιστρέφει στην Ευρώπη, εξηγώντας γιατί θέλει να παραμείνει στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 2/1 σε Γάλλο YouTuber, ο 30χρονος σέντερ εξήγησε πως οι παροχές (σε σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) για έναν παίκτη που θα αγωνιστεί για πέντε χρόνια στο NBA είναι τόσο ελκυστικές που δεν επιθυμεί να γυρίσει στην Ευρώπη και τη Euroleague.

Παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα αγωνίζεται ελάχιστα -με μέσο όρο μόλις εννέα λεπτά σε δέκα παιχνίδια και τέσσερις αναμετρήσεις χωρίς καν συμμετοχή- ο Γιαμπουσέλε ξεκαθάρισε πως τα αγωνιστικά δεδομένα δεν αλλάζουν τον μακροπρόθεσμο στόχο του.

Να αναφέρουμε πως ο Γιαμπουσέλε διανύει την τέταρτη σεζόν του στο NBA, έχοντας αγωνιστεί στους Σέλτικς (2017-19), Φιλαδέφλεια Σίξερς (2024-25) και φέτος στους Νιου Γιορκ Νικς.

Έτσι έχοντας συμβόλαιο 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων και player option για πέμπτη σεζόν, ο 30χρονος καλαθοσφαιριστής δεν έχει λόγο να αφήσει τη σιγουριά του NBA για να γυρίσει στην Ευρώπη.

«Αν παίξεις τρία χρόνια εκεί, εξασφαλίζεις σύνταξη για όλη σου τη ζωή. Μετά από τέσσερα χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα επίσης για όλη σου τη ζωή.

Μετά από πέντε χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα για όλη σου την οικογένεια. Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA, ώστε η οικογένειά μου να έχει το πλεονέκτημα της ιατρικής περίθαλψης για πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή», ήταν όσα είπε ο Γιαμπουσέλε στο εν λόγω podcast.

Φέτος ο θηριώδης αθλητής έχει σε 30 παιχνίδια με τους Νικς 3,2 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ ανά μέσο όρο. Συνολικά στο NBA έχει αγωνιστεί σε 174 αγώνες με 6 πόντους, 3,2, ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.

YouTube thumbnail

Κόσμος
Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

Αθλητική Ροή
Σύνταξη
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)
Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
«Ανόητος» 05.01.26

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία
Κόσμος 05.01.26

ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία

Ο Βασίλι Νεμπέζνια υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέση με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή των Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.01.26

Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις

Στόχος των δραστών ήταν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική - Στη ληστεία συμμετείχαν 4 άτομα και κατάφεραν να αρπάξουν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 580.000 ευρώ

Σύνταξη
Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Ποδόσφαιρο 05.01.26
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26
ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
Άλλα Αθλήματα 05.01.26
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26
Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα
Ελλάδα 05.01.26
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
«Vamos Nico» 05.01.26
Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;
«Δημοκρατική μετάβαση» 05.01.26
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Ποδόσφαιρο 05.01.26
Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26
