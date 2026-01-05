Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Την ώρα που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ακούγεται για τον Παναθηναϊκό, ο ίδιος βάζει τέλος στη φημολογία τον ήθελε να επιστρέφει στην Ευρώπη, εξηγώντας γιατί θέλει να παραμείνει στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 2/1 σε Γάλλο YouTuber, ο 30χρονος σέντερ εξήγησε πως οι παροχές (σε σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) για έναν παίκτη που θα αγωνιστεί για πέντε χρόνια στο NBA είναι τόσο ελκυστικές που δεν επιθυμεί να γυρίσει στην Ευρώπη και τη Euroleague.

Παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα αγωνίζεται ελάχιστα -με μέσο όρο μόλις εννέα λεπτά σε δέκα παιχνίδια και τέσσερις αναμετρήσεις χωρίς καν συμμετοχή- ο Γιαμπουσέλε ξεκαθάρισε πως τα αγωνιστικά δεδομένα δεν αλλάζουν τον μακροπρόθεσμο στόχο του.

Να αναφέρουμε πως ο Γιαμπουσέλε διανύει την τέταρτη σεζόν του στο NBA, έχοντας αγωνιστεί στους Σέλτικς (2017-19), Φιλαδέφλεια Σίξερς (2024-25) και φέτος στους Νιου Γιορκ Νικς.

Έτσι έχοντας συμβόλαιο 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων και player option για πέμπτη σεζόν, ο 30χρονος καλαθοσφαιριστής δεν έχει λόγο να αφήσει τη σιγουριά του NBA για να γυρίσει στην Ευρώπη.

«Αν παίξεις τρία χρόνια εκεί, εξασφαλίζεις σύνταξη για όλη σου τη ζωή. Μετά από τέσσερα χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα επίσης για όλη σου τη ζωή.

Μετά από πέντε χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα για όλη σου την οικογένεια. Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA, ώστε η οικογένειά μου να έχει το πλεονέκτημα της ιατρικής περίθαλψης για πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή», ήταν όσα είπε ο Γιαμπουσέλε στο εν λόγω podcast.

Φέτος ο θηριώδης αθλητής έχει σε 30 παιχνίδια με τους Νικς 3,2 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ ανά μέσο όρο. Συνολικά στο NBA έχει αγωνιστεί σε 174 αγώνες με 6 πόντους, 3,2, ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.