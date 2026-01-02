NBA: Χτίζουν σερί οι Μαιάμι Χιτ (vids)
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.
- Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις
- Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
- «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez
Με πρωταγωνιστή τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους με επτά τρίποντα, οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας εκτός έδρας των πρωτοπόρων της Ανατολής Ντιτρόιτ Πίστονς με 118-112 και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Ο Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ πρόσθεσε 19 πόντους από τον πάγκο, ο Άντριου Γουίγκινς είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Για το Ντιτρόιτ, ο Κέιντ Κάνιγχαμ ξεχώρισε με 31 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, όμως οι Πίστονς γνώρισαν την τρίτη ήττα τους στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να αγωνίζεται μόλις 18 λεπτά λόγω διαστρέμματος στον δεξιό αστράγαλο.
Την ίδια ώρα, οι Χιούστον Ρόκετς ήταν καταιγιστικοί στη Νέα Υόρκη, διαλύοντας τους αποδεκατισμένους Μπρούκλιν Νετς με 120-96. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 22 πόντους και 11 ασίστ απέναντι σε μία από τις πρώην ομάδες του, με τον Άμεν Τόμπσον να ηγείται επιθετικά με 23 πόντους (10/12 σουτ). Ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 20 πόντους, οι Ρόκετς σούταραν με 57,3% εντός πεδιάς και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 45-27, φτάνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους.
Στο Ντάλας, ο Ταϊρίς Μάξεϊ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα της γενέτειράς του, οδηγώντας τους Φιλεδέλφεια 76ερς σε εκτός έδρας νίκη με 123-108 επί των Ντάλας Μάβερικς. Ο γκαρντ των Σίξερς σημείωσε 34 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, με τον Τζόελ Εμπίντ να προσθέτει 22 πόντους και τον Κουέντιν Γκράιμς 19 με 5/7 τρίποντα. Για το Ντάλας, ο Μαξ Κρίστι είχε 18 πόντους, ο Άντονι Ντέιβις 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, σε ένα ματς που σήμανε την τέταρτη διαδοχική ήττα των Μάβερικς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Μπρούκλιν – Χιούστον 96-120
Ντιτρόιτ – Μαϊάμι 112-118
Ντάλας – Φιλαδέλφεια 108-123
Σακραμέντο – Βοστώνη 106-120
ΛΑ Κλίπερς – Γιούτα 118-101
- Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
- Μπενίτεθ: «Δεν θα είναι εύκολο αλλά θα επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδό του»
- Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
- Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
- NBA: Χτίζουν σερί οι Μαιάμι Χιτ (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κρίσιμο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ
- Στα χέρια του… Αταμάν ο Μαλακάι Φλιν που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό
- Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις