Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Δεν είναι απλά ο καλύτερος παίκτης της γενιάς του. Δεν είναι απλά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ένα πρωτοφανές, ένα μοναδικό μπασκετικό φαινόμενο. Ο Σέρβος σταρ των Ντένβερ Νάγκετς έχει βαλθεί να διαλύσει τον ανταγωνισμό και τα ρεκόρ, με όλα όσα μπορεί να κάνει στο παρκέ από τη θέση του σέντερ και στα δύο άκρα του παρκέ –δηλαδή στην κυριολεξία τα πάντα: να σκοράρει από όλες τις αποστάσεις, να παίξει ένας εναντίον ενός, να κατεβάσει όλα τα ριμπάουντ, να κάνει παιχνίδι ως ο πρώτος ίσως πόιντ-σέντερ τέτοιου επιπέδου στην ιστορία του NBA, να παίξει άμυνα, να τρέξει.

Όλα αυτά, χωρίς να διαθέτει και το πιο… αθλητικό κορμί, ωστόσο το ταλέντο του είναι αρκετό για να αναγκάζει τους αντιπάλους του να υποκλίνονται καθημερινά. Και παράλληλα, έχει αναγκάσει και τους συνήθως… δυσκοίλιους σε αυτές τις περιπτώσεις Αμερικάνους, να παραδέχονται αφενός ότι είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης που αγωνίζεται στο NBA αυτές τις ημέρες, αφετέρου ότι θα είναι και πιθανότατα μέσα στο ιστορικό top-10 των καλύτερων παικτών όλων των εποχών, όταν θα ολοκληρώνει την καριέρα του. Σημειωτέον, είναι ακόμη μόλις 30 ετών…

Η τελευταία ιστορική παράσταση

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12), οι Ντένβερ Νάγκετς νίκησαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στην παράταση με 142-138 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές και clutch plays, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει και πάλι… πλάκα! Ο «Τζόκερ» ολοκλήρωσε το ματς με 56 πόντους με 15/21 σουτ, 3 τρίποντα και 22/23 βολές, 16 ριμπάουντ, 15 ασίστ και 2 μπλοκ. Μια μοναδική παράσταση με νούμερα που έσπασαν πολλαπλά ρεκόρ στην ιστορία του NBA.

Με την στατιστική που κατέγραψε, ο Γιόκιτς πέτυχε τα εξής;

το πρώτο ματς στην ιστορία του NBA που κάποιος έχει τουλάχιστον 55 πόντους, 15 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

το δεύτερο ματς στην ιστορία του NBA που κάποιος έχει τουλάχιστον 50 πόντους, 15 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

οι περισσότεροι πόντοι στην ιστορία του NBA σε παράταση (18). Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 17 πόντοι του Στεφ Κάρι από το 2016.

η τρίτη καλύτερη επιθετική επίδοση σε αγώνα ανήμερα των Χριστουγέννων (56). Πρώτος ο Μπέρναρντ Κινγκ με 60 και δεύτερος ο Γουΐλτ Τσάμπερλεϊν με 59 πόντους.

ο πρώτος παίκτης με τριπλ-νταμπλ 50 πόντων ανήμερα των Χριστουγέννων.

ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA με πολλαπλά τριπλ-νταμπλ ανήμερα των Χριστουγέννων. Τέσσερα έχει ο Όσκαρ Ρόμπερτσον και δύο ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Nikola Jokic climbs past Luka Doncic for the 3rd-highest scoring performance ever on Christmas Day 🎄🇷🇸 pic.twitter.com/6Sivx1Uqc7 — BasketNews (@BasketNews_com) December 26, 2025

Για να δοθεί λίγη παραπάνω έμφαση και για να τονιστεί ότι ο Σέρβος σούπερσταρ παίζει το καλύτερο μπάσκετ του απέναντι στους καλύτερους, σημειώνεται το εξής: στο προηγούμενο ματς με τους Τίμπεργουλβς μέσα στη σεζόν είχε 61 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Όλα αυτά φυσικά, απέναντι στον Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος θεωρείται κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος αμυντικός ψηλός και εκ των καλύτερων συνολικά στη λίγκα, με 4 βραβεία Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς στην καριέρα του και τελευταίο το 2024, όταν ισοφάρισε στη συνολική λίστα τους Ντικέμπε Μουτόμπο και Μπεν Γουάλας.

Πρώτος σέντερ σε ασίστ

Λίγες μέρες πίσω, στις 19/12, ο Γιόκιτς έγινε ο πρώτος σε ασίστ σέντερ στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ με σχεδόν τα μισά ματς από όσα είχε χρειαστεί ο σέντερ των Λέικερς. Ένα ρεκόρ που όταν θα ολοκληρώνει την καριέρα του ο Σέρβος θα είναι από αυτά που δεν πρόκειται να σπάσουν ποτέ. Ήδη, ο Γιόκιτς άλλωστε έχει μέσο όρο καριέρας πάνω από 7 ασίστ ανά αγώνα και κανείς άλλος από τους πρώτους 25 σε ασίστ σέντερ δεν έχει πάνω από 5.

View this post on Instagram A post shared by Nikola Jokic | 🃏 (@jokicnikolaofficial)

Αφήνει πίσω του τον Όσκαρ Ρόμπερτσον

Ακόμη πιο πίσω μέσα στη σεζόν και συγκεκριμένα στο εναρκτήριο ματς της, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε καταγράψει 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, στη νίκη των Νάγκετς επί των Γουόριορς με 137-131 στην παράταση. Το τριπλ-νταμπλ που σημείωσε ήταν το τέταρτο που πετυχαίνει σε πρεμιέρα σεζόν, ισοφαρίζοντας το σχετικό ιστορικό ρεκόρ του Όσκαρ Ρόμπερτσον, από μισό αιώνα πίσω. Ένα ιδανικό ξεκίνημα στη νέα χρονιά, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης όταν είχε καταγράψει τριπλ-νταμπλ σε μέσους όρους πόντων, ριμπάουντ και ασίστ, ως ο τρίτος παίκτης ιστορικά που το καταφέρνει μετά τους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Πλέον, οι δύο παραπάνω Αμερικανοί είναι και αυτοί τους οποίους κυνηγάει ο Σέρβος στην ιστορική λίστα με τα τριπλ-νταμπλ στο NBA. Με 179, ο «Τζόκερ» χρειάζεται μόλις δύο για να πιάσει τον Ρόμπερτσον στη 2η θέση (181), ενώ πια καυτή νιώθει την ανάσα του και ο απόλυτος «τριπλός» ρέκορντμαν, Γουέστμπρουκ, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 207.

Τι άλλο πέτυχε ο Γιόκιτς μέσα στο 2025

Βεβαίως, τα ρεκόρ και τα επιτεύγματα δεν έχουν σταματημό για τον πρωταθλητή του NBA το 2023 και τρεις φορές MVP της κανονικής περιόδου (2021, 2022, 2024). Τον Μάρτιο του 2025 έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία του NBA τους 16.000 πόντους, 8.000 ριμπάουντ και 5.000 ασίστ, σε 739 παιχνίδια. Αμέσως πιο γρήγορος ήταν ο Λάρι Μπερντ με 799 αγώνες. Σημειώνεται ότι ο Σέρβος ήταν αντίστοιχα πιο γρήγορος και στα ορόσημα των 15.000 πόντων, 7.500 ριμπάουντ και 5.000 ασίστ.

Ξανά τον περασμένο Μάρτιο, είχε γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατέγραψε σε ένα παιχνίδι τουλάχιστον 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 20 ασίστ, όταν στη νίκη των Νάγκετς επί των Σανς με 149-141 είχε 31 πόντους, 21 ριμπάουντ και 22 ασίστ.