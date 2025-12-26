Μυθικός Γιόκιτς ανήμερα των Χριστουγέννων: Έκανε την τρίτη καλύτερη επιθετική επίδοση στην ιστορία του NBA

Οι Νάγκετς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Τίμπεργουλβς στην παράταση με 142-138 ,με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει απίθανα πράγματα, κάνοντας triple-double με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

Μετά από το νέο του έπος ο Σέρβος σούπερ σταρ ξεπέρασε τον Λούκα Ντόντσιτς και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της λίστας με τις κορυφαίες επιδόσεις σκοραρίσματος στην ιστορία του NBA.

Το ρεκόρ του Σλοβένου ήταν οι 50 πόντοι και ο Γιόκιτς το συνέτριψε εντυπωσιακά, κάνοντας ακόμα μία φορά πράγματα και θαύματα ώστε να νικήσουν οι Νάγκετς..

Μάλιστα, στην κορυφή βρίσκεται ο Μπέρναρντ Κινγκ με 60 πόντους, ενώ η δεύτερη θέση ανήκει στον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, έχοντας 59 πόντους.

Δείτε την ανάρτηση για το σπουδαίο επίτευγμα του Γιόκιτς