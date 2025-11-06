Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν άλλη μία νίκη στο NBA, επικρατώντας των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας ως πρωταγωνιστή για άλλη μία φορά τον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ σημείωσε το πέμπτο triple-double του στη σεζόν, μετά από 7 παιχνίδια, έχοντας 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 16 ασίστ, γράφοντας για άλλη μία φορά Ιστορία.

Συγκεκριμένα, είναι η έβδομη φορά στην καριέρα του 30χρονου που σημειώνει 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ σε ένα παιχνίδι, δημιουργώντας ένα αδιανόητο στατιστικό, καθώς «Τζόκερ» με αυτή την επίδοση ισοφάρισε… όλη τη λίγκα μετά το 1980.

NIKOLA JOKIC TONIGHT: 33 POINTS

16 ASSISTS

15 REBOUNDS

12/18 FG BEST PLAYER IN THE WORLD. pic.twitter.com/CkCxwYcpGY — Legion Hoops (@LegionHoops) November 6, 2025

Μάλιστα, εκτός από τον Γιόκιτς, μόνο ένας παίκτης έχει σημειώσει περισσότερο από ένα παιχνίδι με αυτά τα στατιστικά. Ο λόγος για τον καλό φίλο του Σέρβου και αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος την περίοδο που αγωνιζόταν ακόμα στους Ντάλας Μάβερικς κατάφερε να σημειώσει αυτά τα νούμερα απέναντι στους Μπουλς το 2021 (36π, 16ρ, 15α) και στους Θάντερ το 2023 (36π, 15ρ, 18α). Στη λίστα βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τον Απρίλιο του 2025 σημείωσε 35 πόντους, 17 ριμπάουντ και 20 ασίστ απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Οι υπόλοιποι που έχουν πετύχει αυτό το στατιστικό από το 1980 και μετά είναι οι Λάρι Μπερντ (30π, 17ρ, 15α, 1987), Μάτζικ Τζόνσον (33π, 15ρ, 17α, 1981), Ράσελ Γουέστμπρουκ (33π, 19ρ, 15α, 2021) και ο Τζέιμς Χάρντεν με την εντυπωσιακή επίδοση 53 πόντων, 16 ριμπάουντ και 17 ασίστ το 2016.

Το απίθανο ρεκόρ του Γιόκιτς που ισοφάρισε όλο το NBA

Number of 30/15/15 games since 1980: 7 — Nikola Jokic

7 — everyone else combined pic.twitter.com/7kJZhSeb9u — StatMuse (@statmuse) November 6, 2025

Τα εντυπωσιακά παιχνίδια του Γιόκιτς με 30+, 15+, 15+

15/2/2018: 30 πόντοι 15 ριμπάουντ 17 ασίστ vs Μπακς

25/12/2022: 41 πόντοι 15 ριμπάουντ 15 ασίστ vs Σανς

25/2/2024: 32 πόντοι 16 ριμπάουντ 16 ασίστ vs Γουόριορς

10/11/2024: 37 πόντοι 18 ριμπάουντ 15 ασίστ vs Μάβερικς

23/1/2025: 35 πόντοι 22 ριμπάουντ 17 ασίστ vs Κινγκς

7/3/2025: 31 πόντοι 21 ριμπάουντ 22 ασίστ vs Σανς

5/11/2025: 33 πόντοι 15 ριμπάουντ 16 ασίστ vs Χιτ

Η τρομερή εμφάνιση του Γιόκιτς απέναντι στους Χιτ