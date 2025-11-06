Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.
- Διαψεύδει ο ΟΣΕ ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Θεσσαλονίκη αλλά παραμένει ένα ερώτημα
- Ακόμα και ένας περίπατος την ημέρα αρκεί για να επιβραδύνει την Αλτσχάιμερ
- Κίνδυνος για «αέναο πόλεμο» στην Ουκρανία εκτός εάν η Ευρώπη αποδεσμεύσει 160 δισ. δολάρια για βοήθεια
- Αγωνία για τους κατοίκους στα Βαλτόνερα - Οι καθιζήσεις απειλούν με καταστροφή τα σπίτια
Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν άλλη μία νίκη στο NBA, επικρατώντας των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας ως πρωταγωνιστή για άλλη μία φορά τον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ σημείωσε το πέμπτο triple-double του στη σεζόν, μετά από 7 παιχνίδια, έχοντας 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 16 ασίστ, γράφοντας για άλλη μία φορά Ιστορία.
Συγκεκριμένα, είναι η έβδομη φορά στην καριέρα του 30χρονου που σημειώνει 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ σε ένα παιχνίδι, δημιουργώντας ένα αδιανόητο στατιστικό, καθώς «Τζόκερ» με αυτή την επίδοση ισοφάρισε… όλη τη λίγκα μετά το 1980.
NIKOLA JOKIC TONIGHT:
33 POINTS
16 ASSISTS
15 REBOUNDS
12/18 FG
BEST PLAYER IN THE WORLD. pic.twitter.com/CkCxwYcpGY
— Legion Hoops (@LegionHoops) November 6, 2025
Μάλιστα, εκτός από τον Γιόκιτς, μόνο ένας παίκτης έχει σημειώσει περισσότερο από ένα παιχνίδι με αυτά τα στατιστικά. Ο λόγος για τον καλό φίλο του Σέρβου και αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος την περίοδο που αγωνιζόταν ακόμα στους Ντάλας Μάβερικς κατάφερε να σημειώσει αυτά τα νούμερα απέναντι στους Μπουλς το 2021 (36π, 16ρ, 15α) και στους Θάντερ το 2023 (36π, 15ρ, 18α). Στη λίστα βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τον Απρίλιο του 2025 σημείωσε 35 πόντους, 17 ριμπάουντ και 20 ασίστ απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς.
Οι υπόλοιποι που έχουν πετύχει αυτό το στατιστικό από το 1980 και μετά είναι οι Λάρι Μπερντ (30π, 17ρ, 15α, 1987), Μάτζικ Τζόνσον (33π, 15ρ, 17α, 1981), Ράσελ Γουέστμπρουκ (33π, 19ρ, 15α, 2021) και ο Τζέιμς Χάρντεν με την εντυπωσιακή επίδοση 53 πόντων, 16 ριμπάουντ και 17 ασίστ το 2016.
Το απίθανο ρεκόρ του Γιόκιτς που ισοφάρισε όλο το NBA
Number of 30/15/15 games since 1980:
7 — Nikola Jokic
7 — everyone else combined pic.twitter.com/7kJZhSeb9u
— StatMuse (@statmuse) November 6, 2025
Τα εντυπωσιακά παιχνίδια του Γιόκιτς με 30+, 15+, 15+
15/2/2018: 30 πόντοι 15 ριμπάουντ 17 ασίστ vs Μπακς
25/12/2022: 41 πόντοι 15 ριμπάουντ 15 ασίστ vs Σανς
25/2/2024: 32 πόντοι 16 ριμπάουντ 16 ασίστ vs Γουόριορς
10/11/2024: 37 πόντοι 18 ριμπάουντ 15 ασίστ vs Μάβερικς
23/1/2025: 35 πόντοι 22 ριμπάουντ 17 ασίστ vs Κινγκς
7/3/2025: 31 πόντοι 21 ριμπάουντ 22 ασίστ vs Σανς
5/11/2025: 33 πόντοι 15 ριμπάουντ 16 ασίστ vs Χιτ
Η τρομερή εμφάνιση του Γιόκιτς απέναντι στους Χιτ
- Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
- Η Γαλατά θέλει να κάνει την μεταγραφή της χρονιάς – «Σενάρια» του τουρκικού Τύπου για τον Λιονέλ Μέσι
- Κώστας Σλούκας: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους ως το 2027
- Ρεκόρ προσέλευσης για φέτος στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (pic)
- Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
- Ευρωλίγκα: Ο Ντιφαλά… διάλεξε τους τρεις διαιτητές του τελικού (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις