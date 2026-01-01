Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
H… κατρακύλα συνεχίστηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν ξανά από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113) – «Διπλός» Γιάννης με 30άρα (33 πόντοι, 15 ριμπάουντ), παρά τα minutes restriction.
- O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
- Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
- Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
- Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο αποχαιρέτησαν το 2025 οι Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν και πάλι από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113), αυτή τη φορά εντός έδρας και συνέχισαν να απογοητεύουν με τις εμφανίσεις τους. Στο 14-20 έπεσε το Μιλγουόκι, στο 8-24 ανέβηκαν οι Γουίζαρντς.
Για ακόμη ένα ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… κουβάλησε τα Ελάφια, παίζοντας ωστόσο με περιορισμό στο χρόνο του (minutes restriction) αφού επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό, κάτι που δεν δείχνει να βοηθά την ομάδα του. Στα 28:25 που αγωνίστηκε ο Greek Freak είχε 33 πόντους (12/20 δίποντα, 9/14 βολές), με 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη και 3 φάουλ.
Μοιραίος ο Greek Freak για το Μιλγουόκι, που θα μπορούσε να γραφτεί διαφορετικά η ιστορία αν δεν δεχόταν τάπα στην προτελευταία κατοχή και δεν αστοχούσε σε δύσκολο σουτ για τη νίκη στο φινάλε.
Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Οι καλύτερες στιγμές
Για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς, ο Τέρνερ (13 πόντοι, 4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ) προσπάθησε να βοηθήσει τα Ελάφια και τον Greek Freak, όπως και ο Ρόλινς με 16 πόντους (4/7 τρίποντα).
Για τους νικητές, που πήραν το θρίλερ, κορυφαίος ήταν ο Σαρ με 20 πόντους (11 ριμπάουντ), αλλά και οι Κάρινγκτον 20 (6/11 τρίποντα), ΜακΚόλουμ 18 (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Τζόνσον (14 πόντοι).
Τα δωδεκάλεπτα: 32-30, 62-65, 88-86, 113-114
Μιλγουόκι Μπακς: Γκριν 9 (3/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 33, Τέρνερ 13 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ), Πόρτερ 19 (8/10 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόλινς 16 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τρεντ, Κούζμα 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πόρτις 13 (3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάρις 5 (1)
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Κουλιμπαλί 10 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μίντλετον (0/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σαρ 20 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Τζόνσον 14 (4), ΜακΚόλουμ 18 (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμπάνι 12 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κάρινγκτον 20 (6/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ράιλι 3 (1), Μπάγκλι 9 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόνσον 8 (2)
- «Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι
- Οι ψηφιακοί στρατιώτες εφορμούν – Η νέα απειλή στρατιωτικοποίησης των παιδιών
- Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και εκατό τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη
- Το πρώτο μωρό του 2026 στην Κρήτη γεννήθηκε στο Βενιζέλειο
- Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
- Πήρε την απόφαση ο Νεϊμάρ: Συμφώνησε με τη Σάντος για νέο συμβόλαιο
- ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
- Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις