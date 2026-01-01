Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο αποχαιρέτησαν το 2025 οι Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν και πάλι από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113), αυτή τη φορά εντός έδρας και συνέχισαν να απογοητεύουν με τις εμφανίσεις τους. Στο 14-20 έπεσε το Μιλγουόκι, στο 8-24 ανέβηκαν οι Γουίζαρντς.

Για ακόμη ένα ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… κουβάλησε τα Ελάφια, παίζοντας ωστόσο με περιορισμό στο χρόνο του (minutes restriction) αφού επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό, κάτι που δεν δείχνει να βοηθά την ομάδα του. Στα 28:25 που αγωνίστηκε ο Greek Freak είχε 33 πόντους (12/20 δίποντα, 9/14 βολές), με 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη και 3 φάουλ.

Μοιραίος ο Greek Freak για το Μιλγουόκι, που θα μπορούσε να γραφτεί διαφορετικά η ιστορία αν δεν δεχόταν τάπα στην προτελευταία κατοχή και δεν αστοχούσε σε δύσκολο σουτ για τη νίκη στο φινάλε.

Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Οι καλύτερες στιγμές

Για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς, ο Τέρνερ (13 πόντοι, 4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ) προσπάθησε να βοηθήσει τα Ελάφια και τον Greek Freak, όπως και ο Ρόλινς με 16 πόντους (4/7 τρίποντα).

Για τους νικητές, που πήραν το θρίλερ, κορυφαίος ήταν ο Σαρ με 20 πόντους (11 ριμπάουντ), αλλά και οι Κάρινγκτον 20 (6/11 τρίποντα), ΜακΚόλουμ 18 (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Τζόνσον (14 πόντοι).

Τα δωδεκάλεπτα: 32-30, 62-65, 88-86, 113-114

Μιλγουόκι Μπακς: Γκριν 9 (3/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 33, Τέρνερ 13 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ), Πόρτερ 19 (8/10 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόλινς 16 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τρεντ, Κούζμα 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πόρτις 13 (3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάρις 5 (1)

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Κουλιμπαλί 10 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μίντλετον (0/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σαρ 20 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Τζόνσον 14 (4), ΜακΚόλουμ 18 (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμπάνι 12 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κάρινγκτον 20 (6/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ράιλι 3 (1), Μπάγκλι 9 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόνσον 8 (2)