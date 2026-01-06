NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Οι Χιούστον Ρόκετς υποδέχθηκαν τους Φοίνιξ Σανς για τη regular season του NBA με τον Κέβιν Ντουράντ να πληγώνει την πρώην ομάδα του, σκοράροντας το καλάθι της νίκης για το τελικό 100-97! Ο Αμερικανός φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα έχοντας 26 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τους Τζαμπάρι Σμιθ και Άμεν Τόμπσον να έχουν από 17. Για τους «ήλιους» ο Ντέβιν Μπούκερ σταμάτησε στους 27 πόντους.

Στην Οκλαχόμα, οι Θάντερ θέλησαν να ξεχάσουν την ήττα στο σουτ από τους Σανς χθες (5/1), όμως ο αγώνας κόντρα στους Χόρνετς ήταν εφιαλτικός, με τη Σάρλοτ να περνά σαν… σίφουνας από την έδρα της ομάδας του Μαρκ Ντάιγκνολτ με 124-97 αναγκάζοντάς της σε δεύτερη ήττα. Μπράντον Μίλερ και Κον Κνέπελ ξεχώρισαν για τους νικητές με 28 και 23 πόντους αντίστοιχα, ενώ από την άλλη, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 21.

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Πίστονς και Νικς εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο αφού ο οργανισμός του Μίτσιγκαν έκανε ό,τι ήθελε και επιβλήθηκε 121-90. Εντυπωσιακός ο Κέιντ Κάνινγκχαμ για το Ντιτρόιτ με 29 πόντους και 13 ασίστ, ενώ για τους Νεοϋορκέζους, ο Τζέιλεν Μπράνσον σταμάτησε στους 25 πόντους.

Tεράστια μάχη έδωσαν οι Κλίπερς κόντρα στους Γουόριορς, με την ομάδα του Λος Άντζελες να επικρατεί 103-102 εντός έδρας των «πολεμιστών». Απολαυστικός για ακόμα ένα ματς ο Καουάι Λέοναρντ με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ για το Γκόλντεν Στέιτ, ο Στεφ Κάρι είχε 27 και ο Τζίμι Μπάτλερ 24, αλλά δεν ήταν αρκετοί.

Τα αποτελέσματα της ημέρας στο ΝΒΑ:

Πίστονς-Νικς 121-90

Σέλτικς-Μπουλς 115-101

Ράπτορς-Χοκς 118-100

Ρόκετς-Σανς 100-97

Θάντερ-Χόρνετς 97-124

Σίξερς-Νάγκετς 124-125

Κλίπερς-Γουόριορς 103-102

Μπλέιζερς-Τζαζ 137-127