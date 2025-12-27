NBA: Πιθανή «μετακόμιση» στη Euroleague βλέπουν οι Αμερικανοί για το Νο2 στο draft του 2020
Οι Ιντιάνα Πέισερς άφησαν ελεύθερο τον ύψους 2.11 Τζέιμς Γουάισμαν και οι ομάδες της Euroleague που ψάχνουν για ψηλό... καραδοκούν!
- Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
- Καβάλο – Το «νησί των δισεκατομμυριούχων» με τη σκοτεινή φήμη
- Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
Τον λένε Τζέιμς Γουάισμαν. Βλέπει τον κόσμο από τα 211 cm και το 2020 οι Γουόριορς τον επέλεξαν στο Νο2 του ντραφτ πιστεύοντας ότι βρήκε στο πρόσωπο του τον σέντερ του μέλλοντος.
Πέντε χρόνια μετά, οι Πέισερς που φέτος δεν πάνε για τίποτα αποφάσισαν το βράδυ της Παρασκευής πως δεν χρειάζονται τις υπηρεσίες του.
Κάπως έτσι τον άφησαν ελεύθερο έχοντας πάρει από εκείνον μόλις 1+4 συμμετοχές. Πέρσι μια πριν κόψει τον αχίλλειο τένοντα στο ξεκίνημα της σεζόν χάνοντας ολόκληρη τη χρονιά. Και τέσσερις φέτος ενώ πρώτα του είχαν αποσύρει το «εξασφαλισμένο» συμβόλαιο και δίνοντας του ένα 10ήμερο.
Με αυτά και με εκείνα; Ο Γουάισμαν ψάχνει ήδη την επόμενη ομάδα του. Και οι Αμερικανοί βλέπουν το μέλλον του στην Ευρώπη. Στην Euroleague συγκεκριμένα. Η ηλικία του και το πακέτο ικανοτήτων του προφανώς δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πακέτο. Αρκεί φυσικά ο 24χρονος να βρει τον χρόνο και την εμπιστοσύνη για να αποδώσει.
Πόσοι ψάχνουν για ψηλό στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού; Πολλοί και διάφοροι. Για να δούμε λοιπόν αν…
- «Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Αλλοίωση στο Σίτι Γκράουντ
- Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
- Ο διαιτητής χάρισε αποβολή στον Ντίας κόντρα στη Νότιγχαμ και ένα λεπτό μετά άνοιξε το σκορ η Μάντσεστερ Σίτι
- Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
- Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Μπολόνια (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις