ΝΒΑ: Οι Σανς «διέλυσαν» τους Πέισερς (133-98) – Ιστορική βραδιά για τον Τζόνσον στη νίκη των Χοκς (122-132)
Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και το μεγάλο επίτευγμα του Τζόνσον
- Οι προβλέψεις για τις τιμές στο ελαιόλαδο – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;
- Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
- Δύσκολη νύχτα στο Κίεβο - Ένας νεκρός και 15 τραυματίες - «Επιθέσεις σχεδόν σε όλες τις συνοικίες»
Μικρό ήταν το πρόγραμμα της βραδιάς στο ΝΒΑ, ωστόσο τα παιχνίδια δεν απογοήτευσαν. Εντυπωσιακό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε Γιούτα Τζαζ και Ατλάντα Χοκς, με την ομάδα της Ατλάντα να φεύγει νικήτρια με 122-132. Με τη νίκη αυτή, οι Χοκς ανέβηκαν στο 8-5, ενώ οι Τζαζ παραμένουν με αρνητικό ρεκόρ, πέφτοντας στο 4-8.
Κορυφαίος του παιχνιδιού ήταν ο Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίος έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σπάζοντας τα ατομικά ρεκόρ του σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ, ενώ ήταν πολύ κοντά στο να γράψει ιστορία και να σημειώσει το πρώτο quadruple-double μετά από 31 χρόνια. Συγκεκριμένα είχε 31 πόντους, 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 7 κλεψίματα για να οδηγήσει την ομάδα στη νίκη.
«Συνεργός» του Τζόνσον ήταν ο Ονιέκα Οκόνγκγου με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από πλευράς Τζαζ, ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ξανά τρομερός, σημειώνοντας 40 πόντους (για δεύτερη φορά στη σεζόν) και 7 ριμπάουντ.
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ
Οι Πέισερς, η «κατρακύλα» στο φετινό ΝΒΑ και οι Σανς
Η «κατρακύλα» για τους περσινούς φιναλίστ, Ιντιάνα Πέισερς, συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Ρικ Καρλάιλ ηττήθηκε με διαφορά 35 πόντων στο Φίνιξ από τους Σανς (133-98). Με τη νίκη αυτή, οι Σανς ανέβηκαν στο 8-5 και βρίσκονται κοντά στην 6άδα της Δυτικής Περιφέρειας του ΝΒΑ, ενώ οι Πέισερς παραμένουν στην τελευταία θέση της Ανατολής με 1-11.
Πρωταγωνιστής για τους Σανς ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ καθοριστικός για την ομάδα ήταν και ο Ντίλον Μπρουκς με 32 πόντους. Από πλευράς Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ είχε 21 πόντους και 8 ασίστ.
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ
Οι Τορόντο Ράπτορς ξεκίνησαν ένα νέο σερί νικών, καθώς επικράτησαν στο Κλίβελαντ των Καβαλίερς με 113-126, για να ανέβουν στο 7-5 και να ρίξουν την ομάδα του Οχάιο στο 8-5.
Ο Σκότι Μπαρνς ηγήθηκε της καναδικής ομάδας και βρέθηκε μία «ανάσα» από το triple-double, καθώς μέτρησε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ είχε και 5 τάπες. Εκτός του Μπαρνς, σημαντικός για τους Ράπτορς ήταν και ο Ιμάνουελ Κουίκλι, ο οποίος είχε 25 πόντους και 1 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει τους «Καβς» στη δεύτερη σερί νίκη τους.
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ
- Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
- Ο Φαρίντ και ο Σλούκας «ξεσήκωσαν» τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)
- ΝΒΑ: Οι Σανς «διέλυσαν» τους Πέισερς (133-98) – Ιστορική βραδιά για τον Τζόνσον στη νίκη των Χοκς (122-132)
- Μπαρτσελόνα: Θα φτιάξει το άγαλμα του Μέσι έξω από το νέο Καμπ Νου (pic)
- Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
- Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις