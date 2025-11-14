ΝΒΑ: Οι Σανς «διέλυσαν» τους Πέισερς (133-98) – Ιστορική βραδιά για τον Τζόνσον στη νίκη των Χοκς (122-132)

Μικρό ήταν το πρόγραμμα της βραδιάς στο ΝΒΑ, ωστόσο τα παιχνίδια δεν απογοήτευσαν. Εντυπωσιακό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε Γιούτα Τζαζ και Ατλάντα Χοκς, με την ομάδα της Ατλάντα να φεύγει νικήτρια με 122-132. Με τη νίκη αυτή, οι Χοκς ανέβηκαν στο 8-5, ενώ οι Τζαζ παραμένουν με αρνητικό ρεκόρ, πέφτοντας στο 4-8.

Κορυφαίος του παιχνιδιού ήταν ο Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίος έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σπάζοντας τα ατομικά ρεκόρ του σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ, ενώ ήταν πολύ κοντά στο να γράψει ιστορία και να σημειώσει το πρώτο quadruple-double μετά από 31 χρόνια. Συγκεκριμένα είχε 31 πόντους, 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 7 κλεψίματα για να οδηγήσει την ομάδα στη νίκη.

«Συνεργός» του Τζόνσον ήταν ο Ονιέκα Οκόνγκγου με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από πλευράς Τζαζ, ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ξανά τρομερός, σημειώνοντας 40 πόντους (για δεύτερη φορά στη σεζόν) και 7 ριμπάουντ.

Οι Πέισερς, η «κατρακύλα» στο φετινό ΝΒΑ και οι Σανς

Η «κατρακύλα» για τους περσινούς φιναλίστ, Ιντιάνα Πέισερς, συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Ρικ Καρλάιλ ηττήθηκε με διαφορά 35 πόντων στο Φίνιξ από τους Σανς (133-98). Με τη νίκη αυτή, οι Σανς ανέβηκαν στο 8-5 και βρίσκονται κοντά στην 6άδα της Δυτικής Περιφέρειας του ΝΒΑ, ενώ οι Πέισερς παραμένουν στην τελευταία θέση της Ανατολής με 1-11.

Πρωταγωνιστής για τους Σανς ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ καθοριστικός για την ομάδα ήταν και ο Ντίλον Μπρουκς με 32 πόντους. Από πλευράς Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ είχε 21 πόντους και 8 ασίστ.

Οι Τορόντο Ράπτορς ξεκίνησαν ένα νέο σερί νικών, καθώς επικράτησαν στο Κλίβελαντ των Καβαλίερς με 113-126, για να ανέβουν στο 7-5 και να ρίξουν την ομάδα του Οχάιο στο 8-5.

Ο Σκότι Μπαρνς ηγήθηκε της καναδικής ομάδας και βρέθηκε μία «ανάσα» από το triple-double, καθώς μέτρησε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ είχε και 5 τάπες. Εκτός του Μπαρνς, σημαντικός για τους Ράπτορς ήταν και ο Ιμάνουελ Κουίκλι, ο οποίος είχε 25 πόντους και 1 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει τους «Καβς» στη δεύτερη σερί νίκη τους.

