Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
ΝΒΑ: Οι Σανς «διέλυσαν» τους Πέισερς (133-98) – Ιστορική βραδιά για τον Τζόνσον στη νίκη των Χοκς (122-132)
Μπάσκετ 14 Νοεμβρίου 2025

ΝΒΑ: Οι Σανς «διέλυσαν» τους Πέισερς (133-98) – Ιστορική βραδιά για τον Τζόνσον στη νίκη των Χοκς (122-132)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και το μεγάλο επίτευγμα του Τζόνσον

Σύνταξη
Vita.gr
Μικρό ήταν το πρόγραμμα της βραδιάς στο ΝΒΑ, ωστόσο τα παιχνίδια δεν απογοήτευσαν. Εντυπωσιακό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε Γιούτα Τζαζ και Ατλάντα Χοκς, με την ομάδα της Ατλάντα να φεύγει νικήτρια με 122-132. Με τη νίκη αυτή, οι Χοκς ανέβηκαν στο 8-5, ενώ οι Τζαζ παραμένουν με αρνητικό ρεκόρ, πέφτοντας στο 4-8.

Κορυφαίος του παιχνιδιού ήταν ο Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίος έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, σπάζοντας τα ατομικά ρεκόρ του σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ, ενώ ήταν πολύ κοντά στο να γράψει ιστορία και να σημειώσει το πρώτο quadruple-double μετά από 31 χρόνια. Συγκεκριμένα είχε 31 πόντους, 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 7 κλεψίματα για να οδηγήσει την ομάδα στη νίκη.

YouTube thumbnail

«Συνεργός» του Τζόνσον ήταν ο Ονιέκα Οκόνγκγου με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από πλευράς Τζαζ, ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ξανά τρομερός, σημειώνοντας 40 πόντους (για δεύτερη φορά στη σεζόν) και 7 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Οι Πέισερς, η «κατρακύλα» στο φετινό ΝΒΑ και οι Σανς

Η «κατρακύλα» για τους περσινούς φιναλίστ, Ιντιάνα Πέισερς, συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Ρικ Καρλάιλ ηττήθηκε με διαφορά 35 πόντων στο Φίνιξ από τους Σανς (133-98). Με τη νίκη αυτή, οι Σανς ανέβηκαν στο 8-5 και βρίσκονται κοντά στην 6άδα της Δυτικής Περιφέρειας του ΝΒΑ, ενώ οι Πέισερς παραμένουν στην τελευταία θέση της Ανατολής με 1-11.

Πρωταγωνιστής για τους Σανς ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ καθοριστικός για την ομάδα ήταν και ο Ντίλον Μπρουκς με 32 πόντους. Από πλευράς Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ είχε 21 πόντους και 8 ασίστ.

YouTube thumbnail

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Οι Τορόντο Ράπτορς ξεκίνησαν ένα νέο σερί νικών, καθώς επικράτησαν στο Κλίβελαντ των Καβαλίερς με 113-126, για να ανέβουν στο 7-5 και να ρίξουν την ομάδα του Οχάιο στο 8-5.

Ο Σκότι Μπαρνς ηγήθηκε της καναδικής ομάδας και βρέθηκε μία «ανάσα» από το triple-double, καθώς μέτρησε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ είχε και 5 τάπες. Εκτός του Μπαρνς, σημαντικός για τους Ράπτορς ήταν και ο Ιμάνουελ Κουίκλι, ο οποίος είχε 25 πόντους και 1 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει τους «Καβς» στη δεύτερη σερί νίκη τους.

YouTube thumbnail

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Economy
Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
Οι ασόβαροι 14.11.25

«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άγιος Δημήτριος 14.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην «ώρα του πρωθυπουργού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
