Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τη νίκη απέναντι στους Πέισερς με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην επιστροφή του Μάιλς Τέρνερ στην Ιντιάνα.

Ο Αμερικανός σέντερ που αγωνιζόταν στους Πέισερς για 10 χρόνια και την προηγούμενη σεζόν έφτασε ένα παιχνίδι μακριά από το δαχτυλίδι, δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του την ώρα που έπαιζε στις οθόνες το βίντεο προς τιμήν του. Ως αντίδραση στην ψυχρή υποδοχή του, ο Τέρνερ έκανε ειρωνικές χειρονομίες, μεταξύ αυτόν και μία που κάνει πως κλείνει ένα βιβλίο, δείχνοντας ότι αφήνει πίσω τον καιρό του στην Ιντιάνα.

Our @WISHNews8 camera caught Myles Turner’s full reaction to his #Pacers tribute video. You can see Turner miming closing a book, winking then waving (seemingly sarcastically) to fans as they booed him. #YesCers pic.twitter.com/wgd826AGSC — Angela Moryan (@AngelaMoryanTV) November 4, 2025

Μετά το παιχνίδι, ο Τέρνερ ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του σχετικά με την υποδοχή που δέχθηκε, δηλώνοντας απογοητευμένος, καθώς αφιέρωσε μία δεκαετία από τη ζωή του για αυτή την ομάδα, ωστόσο πλέον κοιτάζει μπροστά και αφοσιώνεται στο μέλλον του με τους Μπακς.

«Για μένα, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Προσπάθησα να καθίσω εκεί και να απολαύσω την ωραία χειρονομία της ομάδας να προβάλει το βίντεο-αφιέρωμα, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούσα να μαζέψω τις σκέψεις μου.

Προφανώς, ο κύριος στόχος είναι να βγούμε εκεί έξω και να κερδίσουμε τον αγώνα, αλλά είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι δύσκολο να σε αποδοκιμάζουν. Αλλά, θα το επαναλάβω ξανά και ξανά, θα το δεχτώ με στωικότητα. Ακριβώς όπως έχω δεχτεί με στωικότητα όλα τα άλλα από τότε που ήρθα εδώ.

Ήταν αποκαρδιωτικό και απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου, δέχεσαι μειώσεις μισθού, παρακολουθείς τις φήμες για τα trades, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο και μερικές φορές έτσι εξελίσσονται τα πράγματα, καταλαβαίνεις;

Δεν πειράζει. Το δέχομαι με χαρά. Νομίζω ότι πολλοί θα πουν ότι είπα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι πολλοί θέλουν να φτιάξουν τη δική τους αφήγηση και να την προσαρμόσουν όπως θέλουν. Είναι ό,τι είναι, φίλε. Όπως λέω, το δέχεσαι με στωικότητα και προχωράς μπροστά», δήλωσε.

