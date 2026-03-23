«Τριπλός» Γιόκιτς και μεγάλη νίκη για τους Νάγκετς – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA
Οι Νάγκετς επικράτησαν των Μπλέιζερς με 128-112, σε μία βραδιά που ο Γιόκιτς πέτυχε το 35ο του triple double για φέτος – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στην κορυφαία λίγκα.
Οι Ντένβερ Νάγκετς νίκησαν τους Μπλέιζερς με 128-112, σε ένα ματς που ο Νίκολα Γιόκιτς «έλαμψε» ξανά πετυχαίνοντας το 35ο του triple double για τη φετινή σεζόν.
Ο Σέρβος αστέρας ήταν ο πρωταγωνιστής της επικράτησης ολοκληρώνοντας το ματς με με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 22 πόντους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Νάγκετς είχαν σταθερά το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήγαν στα αποδυτήρια στο +6 (75-69).
Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι, με ένα επιμέρους σερί 11-0 «κλείδωσαν» τη νίκη και έκοψαν τα περιθώρια αντίδρασης στους Μπλέιζερς.
Μετά από το νικηφόρο αποτέλεσμα, οι Νάγκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 44-28, ενώ οι Μπλέιζερς υποχώρησαν στο 35-37.
Για τους φιλοξενούμενους, πάλεψε ο Αβντίγια με 23 πόντους και ο Κλίνγκαν με 18, ωστόσο η συνεισφορά τους δεν ήταν αρκετή για τη νίκη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Νάγκετς-Μπλέιζερς 128-112
Κινγκς-Νετς 126-122
Νικς-Γουίζαρντς 145-113
Σέλτικς-Τίμπεργουλβς 92-102
Σανς-Ράπτορς 120-98
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις