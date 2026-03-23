«Τριπλός» Γιόκιτς και μεγάλη νίκη για τους Νάγκετς – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA

Οι Ντένβερ Νάγκετς νίκησαν τους Μπλέιζερς με 128-112, σε ένα ματς που ο Νίκολα Γιόκιτς «έλαμψε» ξανά πετυχαίνοντας το 35ο του triple double για τη φετινή σεζόν.

Ο Σέρβος αστέρας ήταν ο πρωταγωνιστής της επικράτησης ολοκληρώνοντας το ματς με με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 22 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Νάγκετς είχαν σταθερά το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήγαν στα αποδυτήρια στο +6 (75-69).

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι, με ένα επιμέρους σερί 11-0 «κλείδωσαν» τη νίκη και έκοψαν τα περιθώρια αντίδρασης στους Μπλέιζερς.

Μετά από το νικηφόρο αποτέλεσμα, οι Νάγκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 44-28, ενώ οι Μπλέιζερς υποχώρησαν στο 35-37.

Για τους φιλοξενούμενους, πάλεψε ο Αβντίγια με 23 πόντους και ο Κλίνγκαν με 18, ωστόσο η συνεισφορά τους δεν ήταν αρκετή για τη νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νάγκετς-Μπλέιζερς 128-112

Κινγκς-Νετς 126-122

Νικς-Γουίζαρντς 145-113

Σέλτικς-Τίμπεργουλβς 92-102

Σανς-Ράπτορς 120-98