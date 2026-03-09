Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.
Ο Νίκολα Γιόκιτς παραχώρησε συνέντευξη στο podcast X&O’s και μίλησε για τη Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στην ομάδα που του αρέσει να παρακολουθεί στην Ευρώπη.
Ο Σέρβος σούπερ σταρ του NBA αποκάλυψε ότι παρακολουθεί συχνά τον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω της φιλίας του με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιόκιτς στη συνέντευξή του:
«Κυρίως βλέπω τους δικούς μας παίκτες, παίκτες με τους οποίους έχω παίξει μαζί».
«Φυσικά υποστηρίζω την Παρτιζάν. Βλέπω τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, είμαστε καλοί φίλοι, οπότε παρακολουθώ τον Ολυμπιακό. Έφεραν και πολλούς παίκτες, ήρθε και ο Κόρι Τζόσεφ. Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους.
Μερικές φορές βλέπω τον Βασίλιε Μίτσιτς. Τα παιχνίδια τους είναι ενδιαφέροντα, έχουν πολλούς πόντους».
