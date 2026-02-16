Έπος: Ο Τάουνς φόρεσε ζακέτα με τον Άγιο Γεώργιο – Η ατάκα του Γιόκιτς (vid)
Ένα επικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο All Star Game, όταν ο Καρλ Άντονι Τάουνς εμφανίστηκε με σακάκι που απεικονίζει τον Άγιο Γεώργιο και ο Γιόκιτς δεν το άφησε ασχολίαστο,
Έπεσε η αυλαία του All Star Game, ενώ τη φετινή χρονιά τις εντυπώσεις έκλεψαν όχι μόνο όλα όσα εκτυλίχθηκαν στο παρκέ, αλλά και οι στυλιστικές επιλογές των παικτών. Συγκεκριμένα, ο Καρλ Άντονι Τάουνς φόρεσε ένα ιδιαίτερο σακάκι που απεικονίζει τον Άγιο Γεώργιο και ο Νίκολα Γιόκιτς σχολίασε το εν λόγω τζάκετ με μία φοβερή ατάκα.
Ο Σέρβος αστέρας παρατήρησε το τζάκετ του Τάουνς και στη συνέχεια εξήγησε στον Αμερικανό, ότι ο ίδιος έχει κάνει μία στιλιστική επιλογή που ταυτίζεται με τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία, ενώ χαρακτηριστικά είπε αυτό είναι «σέρβικο».
Δείτε το απίθανο σκηνικό με το ξεχωριστό τζάκετ του Τάουνς
a moment for the jacket 🐎😂 pic.twitter.com/n74Ws2ssBx
— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 15, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εξήγηση που έδωσε ο Γιόκιτς στον Τάουνς για το σύμβολο του τζάκετ του, ο ίδιος μαζί με τον Στεφ Κάρι τον παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, δείχνοντας ότι δεν γνώριζαν περί τίνος πρόκειται.
Κατόπιν, ο Τάουνς επιβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε ότι το σχέδιο του τζάκετ του με τον Άγιο Γέωργιο να λογχίζει τον δράκο είναι χριστιανικό και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να φρεσκάρει τις γνώσεις του.
