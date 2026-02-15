All-Star Game: Έγραψε ιστορία ο Λίλαρντ στον διαγωνισμό τριπόντων – Ούτε φέτος θέαμα στα καρφώματα

Μετά από μια μίνι συναυλία του ράπερ Ludacris, ο σχετικά άγνωστος παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, Κέσαντ Τζόνσον, κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star Game. Μετά από έναν «άνευρο» πρώτο γύρο, ο τελικός τον έφερε αντιμέτωπο με τον πρωτοεμφανιζόμενο των Σαν Αντόνιο Σπερς, Κάρτερ Μπράιαντ.

Ο 24χρονος Τζόνσον άρχισε με ένα πλάγιο κάρφωμα αφού πέρασε την μπάλα ανάμεσα στα πόδια του, κερδίζοντας μέσο όρο βαθμολογίας 49,6 βαθμών (από τους 50). Ο 20χρονος Μπράιαντ «απάντησε» με το μοναδικό… τέλειο «50άρι» της βραδυάς, επίσης ένα κάρφωμα ανάμεσα στα πόδια, αλλά αυτήν την φορά με το βλέμμα στραμμένο στο καλάθι και με απίστευτο ύψος.

Ο Τζόνσον τελείωσε με ένα κάρφωμα «ανεμόμυλος» μπροστά από το καλάθι μετά από ένα άλμα εις μήκος. Παρά το γεγονός ότι είχε το πλεονέκτημα, ο Μπράιαντ έχασε την δεύτερη, δύσκολη προσπάθειά του με ένα μέτριο κάρφωμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, έχασε τον τελικό.

Κέρδισε τραυματίας τον διαγωνισμό τριπόντων ο Λίλαρντ

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ κυριάρχησε για τρίτη φορά στην καριέρα του, στον διαγωνισμό τριπόντων του All-Star Game. Μετά τις επιτυχίες του το 2023 και το 2024, ο βετεράνος πόιντ γκαρντ ισοφάρισε το ρεκόρ που κατείχαν ο Κρεγκ Χότζες (1990, 1991, 1992) και ο Λάρι Μπερντ (1986, 1987, 1988).

Ο Λίλαρντ απέδειξε ότι δεν έχει χάσει στο παραμικρό την ικανότητά του στο σουτ, παρ’ όλο που έχασε ολόκληρη την σεζόν 2025-2026 μετά από ρήξη του αριστερού Αχίλλειου τένοντα την περασμένη άνοιξη κατά την διάρκεια των πλέι οφ.

Στην συνέχεια, ο 35χρονος άσος έφυγε από τους Μιλγουόκι Μπακς για να επιστρέψει στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, την πρώην ομάδα του (2012-2023). Και τα ξημερώματα, σημείωσε 29 πόντους στον τελικό του αγώνα, νικώντας τον Ντέβιν Μπούκερ (σ.σ. Φοίνιξ Σανς, 27), ο οποίος είχε καλύτερο ξεκίνημα με εννέα συνεχόμενα σουτ εντός πεδιάς, και τον πρωτοεμφανιζόμενο Κον Κνούπελ (σ.σ. Σάρλοτ Χόρνετς, 17).

Ο Λίλαρντ χειροκροτήθηκε από τους θεατές σε μια σπάνια και συγκινητική στιγμή από την έναρξη του All-Star Weekend, όπου η δυνατή μουσική… προσπαθεί να αντισταθμίσει την έλλειψη ατμόσφαιρας και τις πολλές άδειες θέσεις.

«Παρ’ όλο που δεν παίζω αυτήν την σεζόν, το πρωτάθλημα μου επέτρεψε να συμμετάσχω, να βρω λίγο ανταγωνισμό, λίγη πίεση, να δω τους φιλάθλους. Είναι μια σπουδαία εμπειρία, γι’ αυτό συνεχίζω, να χτίζω την κληρονομιά μου και να διατηρώ την φήμη μου», δήλωσε ο «Dame Time», ο οποίος είναι διάσημος και για τα καθοριστικά και νικητήρια σουτ από μακρινή απόσταση.

Το «τρίο» των Νιου Γιορκ Νικς, Τζάλεν Μπράνσον, Καρλ-Άντονι Τάουνς και ο πρώην παίκτης, Άλαν Χιούστον, κέρδισε τον διαγωνισμό ομαδικών σουτ, που απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να σουτάρουν από διάφορες θέσεις κοντά ή μακρυά από το καλάθι, με την καθεμία να αξίζει διαφορετικούς πόντους. Παρακολουθούμενοι από τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, οι Νικς νίκησαν την «Ομάδα Κάμερον» (που πήρε το όνομά της από το στάδιο του Πανεπιστημίου Ντιουκ, το πανεπιστήμιό τους) στον τελικό. Η ομάδα Κάμερον αποτελείτο από τον Κον Κνουέπελ, τον Τζάλεν Τζόνσον (Ατλάντα Χοκς) και τον πρώην παίκτη των Κλίπερς, Κόρεϊ Μαγκέτ, ο οποίος, στα 46 (!) του, αποδείχθηκε πιο εύστοχος από τους συμπαίκτες του.

Η ομάδα των Νικς είχε βοήθεια από τον Ρικ Μπράνσον, πρώην παίκτη και πατέρα του Τζάλεν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις άμεσες πάσες. «Ποτέ δεν διασκεδάζω όταν είναι τριγύρω», αστειεύτηκε ο νυν πόιντ γκαρντ των Νιου Γιορκ στο μικρόφωνο, γνωστός για την εντατική εκπαίδευση που είχε κάνει ο πατέρας του στα νιάτα του.