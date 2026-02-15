sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
All-Star Game: Έγραψε ιστορία ο Λίλαρντ στον διαγωνισμό τριπόντων – Ούτε φέτος θέαμα στα καρφώματα
Μπάσκετ 15 Φεβρουαρίου 2026, 10:26

All-Star Game: Έγραψε ιστορία ο Λίλαρντ στον διαγωνισμό τριπόντων – Ούτε φέτος θέαμα στα καρφώματα

Ο… άγνωστος Τζόνσον κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο All-Star Game, την ώρα που ο Ντέμιαν Λίλαρντ κυριάρχησε για τρίτη φορά στην καριέρα του στα τρίποντα

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Μετά από μια μίνι συναυλία του ράπερ Ludacris, ο σχετικά άγνωστος παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, Κέσαντ Τζόνσον, κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star Game. Μετά από έναν «άνευρο» πρώτο γύρο, ο τελικός τον έφερε αντιμέτωπο με τον πρωτοεμφανιζόμενο των Σαν Αντόνιο Σπερς, Κάρτερ Μπράιαντ.

Ο 24χρονος Τζόνσον άρχισε με ένα πλάγιο κάρφωμα αφού πέρασε την μπάλα ανάμεσα στα πόδια του, κερδίζοντας μέσο όρο βαθμολογίας 49,6 βαθμών (από τους 50). Ο 20χρονος Μπράιαντ «απάντησε» με το μοναδικό… τέλειο «50άρι» της βραδυάς, επίσης ένα κάρφωμα ανάμεσα στα πόδια, αλλά αυτήν την φορά με το βλέμμα στραμμένο στο καλάθι και με απίστευτο ύψος.

Ο Τζόνσον τελείωσε με ένα κάρφωμα «ανεμόμυλος» μπροστά από το καλάθι μετά από ένα άλμα εις μήκος. Παρά το γεγονός ότι είχε το πλεονέκτημα, ο Μπράιαντ έχασε την δεύτερη, δύσκολη προσπάθειά του με ένα μέτριο κάρφωμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, έχασε τον τελικό.

YouTube thumbnail

Κέρδισε τραυματίας τον διαγωνισμό τριπόντων ο Λίλαρντ

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ κυριάρχησε για τρίτη φορά στην καριέρα του, στον διαγωνισμό τριπόντων του All-Star Game. Μετά τις επιτυχίες του το 2023 και το 2024, ο βετεράνος πόιντ γκαρντ ισοφάρισε το ρεκόρ που κατείχαν ο Κρεγκ Χότζες (1990, 1991, 1992) και ο Λάρι Μπερντ (1986, 1987, 1988).

Ο Λίλαρντ απέδειξε ότι δεν έχει χάσει στο παραμικρό την ικανότητά του στο σουτ, παρ’ όλο που έχασε ολόκληρη την σεζόν 2025-2026 μετά από ρήξη του αριστερού Αχίλλειου τένοντα την περασμένη άνοιξη κατά την διάρκεια των πλέι οφ.

Στην συνέχεια, ο 35χρονος άσος έφυγε από τους Μιλγουόκι Μπακς για να επιστρέψει στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, την πρώην ομάδα του (2012-2023). Και τα ξημερώματα, σημείωσε 29 πόντους στον τελικό του αγώνα, νικώντας τον Ντέβιν Μπούκερ (σ.σ. Φοίνιξ Σανς, 27), ο οποίος είχε καλύτερο ξεκίνημα με εννέα συνεχόμενα σουτ εντός πεδιάς, και τον πρωτοεμφανιζόμενο Κον Κνούπελ (σ.σ. Σάρλοτ Χόρνετς, 17).

Ο Λίλαρντ χειροκροτήθηκε από τους θεατές σε μια σπάνια και συγκινητική στιγμή από την έναρξη του All-Star Weekend, όπου η δυνατή μουσική… προσπαθεί να αντισταθμίσει την έλλειψη ατμόσφαιρας και τις πολλές άδειες θέσεις.

YouTube thumbnail

«Παρ’ όλο που δεν παίζω αυτήν την σεζόν, το πρωτάθλημα μου επέτρεψε να συμμετάσχω, να βρω λίγο ανταγωνισμό, λίγη πίεση, να δω τους φιλάθλους. Είναι μια σπουδαία εμπειρία, γι’ αυτό συνεχίζω, να χτίζω την κληρονομιά μου και να διατηρώ την φήμη μου», δήλωσε ο «Dame Time», ο οποίος είναι διάσημος και για τα καθοριστικά και νικητήρια σουτ από μακρινή απόσταση.

Το «τρίο» των Νιου Γιορκ Νικς, Τζάλεν Μπράνσον, Καρλ-Άντονι Τάουνς και ο πρώην παίκτης, Άλαν Χιούστον, κέρδισε τον διαγωνισμό ομαδικών σουτ, που απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να σουτάρουν από διάφορες θέσεις κοντά ή μακρυά από το καλάθι, με την καθεμία να αξίζει διαφορετικούς πόντους. Παρακολουθούμενοι από τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, οι Νικς νίκησαν την «Ομάδα Κάμερον» (που πήρε το όνομά της από το στάδιο του Πανεπιστημίου Ντιουκ, το πανεπιστήμιό τους) στον τελικό. Η ομάδα Κάμερον αποτελείτο από τον Κον Κνουέπελ, τον Τζάλεν Τζόνσον (Ατλάντα Χοκς) και τον πρώην παίκτη των Κλίπερς, Κόρεϊ Μαγκέτ, ο οποίος, στα 46 (!) του, αποδείχθηκε πιο εύστοχος από τους συμπαίκτες του.

Η ομάδα των Νικς είχε βοήθεια από τον Ρικ Μπράνσον, πρώην παίκτη και πατέρα του Τζάλεν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις άμεσες πάσες. «Ποτέ δεν διασκεδάζω όταν είναι τριγύρω», αστειεύτηκε ο νυν πόιντ γκαρντ των Νιου Γιορκ στο μικρόφωνο, γνωστός για την εντατική εκπαίδευση που είχε κάνει ο πατέρας του στα νιάτα του.

Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Financial Times
Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα

Στην έδρα της Μαρκό δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός Β' για την 1η αγωνιστική των play-off της Super League 2 στον Β' όμιλο, με το Καλαμάτα - Πανιώνιος να είναι το σούπερ ντέρμπι της ημέρας.

Σύνταξη
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους
Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας 15.02.26

Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό της Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα - Ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και αφού πυροβόλησε τον σκύλο, εξαφανίστηκε με το όπλο γεμάτο

Σύνταξη
Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT

Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

