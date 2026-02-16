H Team Stars νίκησε στο All Star Game 2026 – MVP ο Άντονι Έντουαρντς (vid)

Η ομάδα USA Stars αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του φετινού All Star Game, καθώς επικράτησε στον τελικό των Team Stripes με 47-21, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς στέφθηκε ο MVP της διοργάνωσης.

Η USA Stars αποτελούνταν από τους: Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν, ενώ η Team Stripes από τους: Λεμπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, ΝτεΆρον Φοξ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

MVP ο Έντουαρντς των Τίμπεργουλβς

Ο Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήταν ο πολυτιμότερος για τους νικητές και στον τελικό πέτυχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο All Star Game 2026 υπήρχε ένα νέο φορμάτ, που για πρώτη φορά στην ιστορία συμμετείχαν τρεις ομάδες και συνολικά διεξήχθησαν τέσσερις αγώνες.

Στα προηγούμενα παιχνίδια είχε συμμετάσχει και η ομάδα του Κόσμου, μέλη της οποίας ήταν oι: Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Ντένι Άβντιγια, Τζάμαλ Μάρεϊ, Νόρμαν Πάουελ, Άλπερεν Σενγκούν, Πασκάλ Σιακάμ, Καρλ-Άντονι Τάουνς.