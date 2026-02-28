«Τρελάθηκε» ο Γιόκιτς: Έκανε «ντου» στη μισή ομάδα των Θάντερ (vid)

Εκτός εαυτού ο Νίκολα Γιόκιτς, προκαλώντας μεγάλη σύρραξη στο παρκέ κατά τη διάρκεια του ματς των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερς.

Ο λόγος; Ένα… ύπουλο φάουλ του Ντορτ που έριξε τον Γιόκιτς στο παρκέ με τον αντίπαλό του μάλιστα να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του Σέρβου. Κάτι που έφερε και την έκρηξή του…

Δείτε το σκηνικό με τον Γιόκιτς

Nah man Nikola Jokic was ready to take a life. Bro eyes look crazy as f**k pic.twitter.com/WblQnlvrtt — Hater Report (@HaterReport) February 28, 2026

Τα πνεύματα ηρέμησαν από τους ψυχραιμότερους που επενέβησαν, ενώ ο Γιόκιτς και ο Γουίλιαμς, που επίσης πρωταγωνίστησε στον καβγά, δέχτηκαν από μία τεχνική ποινή.