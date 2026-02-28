«Τρελάθηκε» ο Γιόκιτς: Έκανε «ντου» στη μισή ομάδα των Θάντερ (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε έξαλλος μετά από φάουλ και προκάλεσε σύρραξη κατά τη διάρκεια του ματς των Νάγκετς με τους Θάντερς.
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Εκτός εαυτού ο Νίκολα Γιόκιτς, προκαλώντας μεγάλη σύρραξη στο παρκέ κατά τη διάρκεια του ματς των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερς.
Ο λόγος; Ένα… ύπουλο φάουλ του Ντορτ που έριξε τον Γιόκιτς στο παρκέ με τον αντίπαλό του μάλιστα να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του Σέρβου. Κάτι που έφερε και την έκρηξή του…
Δείτε το σκηνικό με τον Γιόκιτς
Nah man Nikola Jokic was ready to take a life. Bro eyes look crazy as f**k pic.twitter.com/WblQnlvrtt
— Hater Report (@HaterReport) February 28, 2026
Τα πνεύματα ηρέμησαν από τους ψυχραιμότερους που επενέβησαν, ενώ ο Γιόκιτς και ο Γουίλιαμς, που επίσης πρωταγωνίστησε στον καβγά, δέχτηκαν από μία τεχνική ποινή.
- «Τρελάθηκε» ο Γιόκιτς: Έκανε «ντου» στη μισή ομάδα των Θάντερ (vid)
- O Λιονέλ Μέσι και η Ίντερ Μαϊάμι θα επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ
- Μπόγρης: «Αυτός είναι ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας»
- Συντριβή για τους Μπακς στο Μιλγουόκι (127-98) – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
- Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
- Η Σίντνεϊ Σουίνι έδειξε τις ικανότητες της με την μπάλα μετά το ματς της Σπόρτινγκ (pics, vid)
- Σενάρια από τη Σερβία για Ρόμπινσον και Ολυμπιακό (vids)
- Super League: Σέντρα στην 23η αγωνιστική – Σημαντικά παιχνίδια σε Περιστέρι, Ηράκλειο και Νίκαια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις