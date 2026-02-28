sports betsson
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
«Τρελάθηκε» ο Γιόκιτς: Έκανε «ντου» στη μισή ομάδα των Θάντερ (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε έξαλλος μετά από φάουλ και προκάλεσε σύρραξη κατά τη διάρκεια του ματς των Νάγκετς με τους Θάντερς.

Εκτός εαυτού ο Νίκολα Γιόκιτς, προκαλώντας μεγάλη σύρραξη στο παρκέ κατά τη διάρκεια του ματς των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερς.

Ο λόγος; Ένα… ύπουλο φάουλ του Ντορτ που έριξε τον Γιόκιτς στο παρκέ με τον αντίπαλό του μάλιστα να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του Σέρβου. Κάτι που έφερε και την έκρηξή του…

Δείτε το σκηνικό με τον Γιόκιτς

Τα πνεύματα ηρέμησαν από τους ψυχραιμότερους που επενέβησαν, ενώ ο Γιόκιτς και ο Γουίλιαμς, που επίσης πρωταγωνίστησε στον καβγά, δέχτηκαν από μία τεχνική ποινή.

Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26
Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Ποδόσφαιρο 27.02.26
Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άστον Βίλα για την η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Στους δρόμους για το δυστύχημα στα Τέμπη τρία χρόνια μετά – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26
Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26
Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26
«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26
Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26
Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26
Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26
Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26
Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26
Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

