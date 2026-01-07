Ευχάριστα νέα για την αποθεραπεία του Γιόκιτς, πότε είναι πιθανό να επιστρέψει
Από τέλη Ιανουαρίου έως και τα μέσα Φεβρουαρίου υπολογίζεται η επιστροφή του Νίκολα Γιόκιτς στην αγωνιστική δράση για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς.
Νέα δεδομένα στο θέμα της επιστροφής του Νίκολα Γιόκιτς στην αγωνιστική δράση μετά την υπερέκταση γονάτου που υπέστη στο παιχνίδι με το Μαϊάμι (στις 29 Δεκεμβρίου).
Όπως αναφέρει γνωστός δημοσιογράφος του του ESPN Σαμς Σαράνια ο Σέρβιος σέντερ το παλεύει προκειμένου να είναι διαθέσιμος ακόμη και στα τέλη Ιανουαρίου. Άλλες πληροφορίες του «The Athletic» κάνουν λόγο για επιστροφή του το αργότερο μέχρι να μέσα Φεβρουαρίου όταν θα υπάρχει η διακοπή για το All Star Game
«Σύμφωνα με πηγές της ομάδας, η ελπίδα είναι ότι ο Γιόκιτς επέστρεψε και παίζει, στη χειρότερη, στην διακοπή του All Stark», έγραψε ο Τζόουνς για λογαριασμό του «The Athletic» και πρόσθεσε πως «… ο παίκτης επιδίδεται σε εντατική αποθεραπεία».
Θυμίζουμε ότι το All Star Weekend του NBA για το 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου.
Οπως ανέφερε η αρχική ενημέρωση των Νάγκετς, η κατάστασή του Γιόκιτς επρόκειτο να επαναξιολογηθεί σε τέσσερις εβδομάδες.
Ο τραυματισμός αυτός πάντως αν και πολύ πιο επιπόλαιος από τους αρχικούς φόβους των ανθρώπων του Ντένβερ (καθώς δεν απαιτείται επέμβαση) ήρθε σε άσχημο σημείο για τον ταλαντούχο καλαθοσφαιριστή. Κι αυτό καθώς βρισκόταν σε καλό δρόμο για μια έκτη υποψηφιότητα για τον τίτλο του MVP, καθώς στις πέντε τελευταίες είτε το έχει κατακτήσει (τρεις φορές) είτε ήταν μεταξύ των υποψηφίων.
Και πως να μην ήταν ξανά υποψήφιος έχοντας κατά μέσο όρο 29,6 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ ήταν πρώτος σε όλο το ΝΒΑ στα ριμπάουντ με 12,2 και τις με 11 ασίστ ανά παιχνίδι, στο ξεκίνημα των Νάγκετς με 22 νίκες και 10 ήττες στη σεζόν.
Ο προπονητής Ντέιβιντ Έιντελμαν δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η ομάδα του θα είναι σε «…λειτουργία επιβίωσης» μέχρι την επιστροφή του Γιόκιτς, ειδικά από τη στιγμή που λείπουν κι άλλοι σημαντικοί παίκτες όπως οι Τζαμάλ Μάρεϊ, Άαρον Γκόρντον και Κρίστιαν Μπράουν επίσης λόγω τραυματισμών.
Τέλος να αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που οι Νάγκετς αγωνίζεται χωρίς τον ηγέτη τους έχουν ρεκόρ 2-2, δείχνοντας ότι αντιστέκονται παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες που έχουν να αντιμετωπίσουν.
