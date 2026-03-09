Δέκα λέξεις του Γιόκιτς συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα

sports betsson
Όταν ένας από τους μεγαλύτερους σταρ στο NBA μιλά με τα πλέον κολακευτικά λόγια για το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός, τότε «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια» κι εδώ που τα λέμε, ο Νίκολα Γιόκιτς φρόντισε να τα πει όλα με… δέκα λέξεις.

«Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό, μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους» είπε ο Σέρβος και η αλήθεια είναι πως αυτές οι δέκα λέξεις φανερώνουν μια μεγάλη εικόνα για το μπάσκετ που παίζει η ομάδα του λιμανιού.

Τα λίγα λόγια ζάχαρη που έλεγε και ο συγχωρεμένος Γιάννης Ιωαννίδης κι όταν ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λέει πως του αρέσει να παρακολουθεί το μπάσκετ του Ολυμπιακού, τότε ο τρόπος παιχνιδιού των πειραιωτών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διάσταση.

Για την ευφυία που χαρακτηρίζει τον Γιόκιτς έχουν ειπωθεί πολλά αλλά ο Σέρβος σέντερ φροντίζει να μας κάνει… σοφότερους, με κινήσεις που παραπέμπουν σε πλέι μέικερ και όχι σέντερ που βλέπει τον κόσμο από τα δύο μέτρα και έντεκα εκατοστά.

Το μπασκετικό IQ του Σέρβου άσου των Νάγκετς είναι μοναδικό κι όταν ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Γιόκιτς λέει ότι βλέπει τον Ολυμπιακό, γιατί του αρέσει το μπάσκε του παίζουν οι «ερυθρόλευκοι», αυτό είναι «παράσημο» για τους πειραιώτες και την φιλοσοφία τους.

Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που κάποιος από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ αποθεώνει το στυλ των πειραιωτών, αλλά όπως και να το κάνουμε, τα λόγια του Γιόκιτς έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Μια διαρκής κίνησης της μπάλας, όπου τα «γρανάζια της μηχανής» εκτελούν τις εντολές του προπονητή, είναι η βασική αρχή της φιλοσοφίας του Γιώργου Μπαρτζώκα και είναι προφανές πως η δουλειά του Έλληνα κόουτς εξιτάρει και τα μεγάλα αστέρια του NBA.

Πάμε όμως να δούμε και τα δύο μεγάλα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός στην Γαλλία, αντιμετωπίζοντας Παρί και Μονακό. Είναι δύο ματς στα οποία οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να πάρουν δύο νίκες αλλά επιβάλλεται να δείξουν την προσοχή και την συγκέντρωση που είχαν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βεζένκοφ και ο Μόρις είναι στην αποστολή που ταξίδεψε στην Γαλλία, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα με την Παρί, αλλά να πάρει λίγα λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση που ακολουθεί, απέναντι στην Μονακό.

Ο Γουόκαπ έμεινε στην Αθήνα, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να ρισκάρουν οι πειραιώτες με χρησιμοποίηση του παίκτη στα δυο παιχνίδια αυτής της εβδομάδας, καθώς ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα η μεγάλη αναμέτρηση με την Φενέρ αλλά και το παιχνίδι με την Μπασκόνια.

Οι δύο αποστολές των «ερυθρόλευκων» επί γαλλικού εδάφους δεν είναι εύκολες γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, αλλά αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει της Παρί και των Μονεγάσκων θα έχει «αγκαλιάσει» το πλεονέκτημα έδρας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος των πειραιωτών για δύο νίκες στην Γαλλία, θα πρέπει Νιλικίνα και Τζόσεφ να καλύψουν το κενό του Γουόκαπ, όπως το έκαναν κι εναντίον του Παναθηναϊκού.

