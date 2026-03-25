Πότε συμφέρει το πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος – Οι προϋποθέσεις (Γράφημα)

Νέα προϊόντα διατίθενται στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ώστε οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες επιλογές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Ένα από αυτά είναι και τα δυναμικά τιμολόγια ρευάματος ή «πορτοκαλί» λόγω του χρώματός τους, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος στα χέρια τους, δηλαδή να εξοικονομήσουν χρήματα.

Αναλυτικός οδηγός

Όπως εξηγεί ο κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία και ενδυνάμωση των καταναλωτών, προκειμένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τα δυναμικά τιμολόγια πρέπει να γίνουν «ενεργοί καταναλωτές».

Δηλαδή πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ρεύματος προς τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει λιγότερο και να αποφεύγουν την κατανάλωση ρεύματος τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει περισσότερο.

Πώς λειτουργεί το πορτοκαλί τιμολόγιο στην πράξη

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη καταναλωτή σε δυναμικό τιμολόγιο είναι να υπάρχει εγκατεστημένος έξυπνος μετρητής στην παροχή του πελάτη.

Για κάθε ημέρα, ο Προμηθευτής ανακοινώνει 24 διαφορετικές τιμές (μία τιμή για κάθε ώρα της ημέρας) οι οποίες βασίζονται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 24 τιμές της ημέρας αναρτώνται στις 17.00 της προηγούμενης ημέρας στην εφαρμογή που συνδέεται με το κινητό του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές πρέπει να προγραμματίσουν την κατανάλωση της επόμενης ημέρας. Για να βγουν κερδισμένοι, θα πρέπει να αποφύγουν τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλές.

Ο Προμηθευτής κάθε ημέρα θα στέλνει επίσης και ένα SMS με το οποίο θα ενημερώνει για τις ώρες με τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες τιμές της επόμενης ημέρας. Όταν η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς εκτιναχτεί πάνω από τα 180 €/MWh, ο Προμηθευτής θα στέλνει ένα ειδικό ALERT για να προειδοποιήσει τους καταναλωτές.

Πηγή: ΟΤ