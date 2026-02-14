newspaper
Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του ρεύματος
Οικονομία 14 Φεβρουαρίου 2026

Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του ρεύματος

Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα βουτά στα 27,10 ευρώ/MWh – Οι Αλκυονίδες ημέρες και οι βροχοπτώσεις… – Κλειδί τα υδροηλεκτρικά

Χρήστος Κολώνας
Μεγάλη βουτιά σημειώνουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην αγορά επόμενης ημέρας (day ahead market) του Χρηματιστηρίου Ενέργειας το ηλεκτρικό ρεύμα κατρακυλά για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στα 27,10 ευρώ/MWh (Μεγαβατώρα).

Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό τουλάχιστον ενός έτους. Η τιμή σε σχέση με σήμερα 14 Φεβρουαρίου κατρακυλά κατά 58,75%. Σήμερα ήταν στα 65,70 ευρώ/MWh

Ηλεκτρικό ρεύμα και Αλκυονίδες ημέρες

Κι ενώ είναι χειμώνας οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται στα πλέον χαμηλότερα επίπεδα.

Που οφείλεται αυτό; Μήπως άλλαξε κάτι στο Χρηματιστήριο Ενέργειας;

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, οι Αλκυονίδες ημέρες και τα υψηλά αποθέματα νερού, λόγω των ισχυρών και διαρκών βροχοπτώσεων τις τελευταίες ημέρες ενισχύουν τις τεχνολογίες της πράσινης ενέργειας.

ηλεκτρικό ρεύμα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί δουλεύουν στο «φουλ» παράγοντας φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι Αλκυονίδες ημέρες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους έχουν οδηγήσει τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα στην κορυφή του ενεργειακού μίγματος. Ήλιος και άνεμος δίνουν δωρεάν μεγαβατώρες στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί πώς για αύριο 15 Φεβρουαρίου οι ΑΠΕ σε μέσα επίπεδα αποτελούν το 59,04%.

Τα υδροηλεκτρικά πνίγουν… τις υψηλές τιμές

Μία ξεχασμένη αλλά πολύτιμη για τη λειτουργία του συστήματος είναι η τεχνολογία της υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί με τους ταμιευτήρες νερού αποτελούν κρίσιμο πυλώνα του συστήματος για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Παράγουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, παρέχουν ευελιξία και ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρισμού.

Για αύριο 15 Φεβρουαρίου στο ενεργειακό μίγμα η συμμετοχή των ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών στο ενεργειακό μίγμα για την παραγωγή ρεύματος εκτοξεύεται στο περίπου 80%

ηλεκτρικό ρεύμα

Από τις αρχές Φεβρουαρίου λόγω των συχνών βροχοπτώσεων οι ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών έχουν γεμίσει. Η λειτουργία τους και η ένταξη τους στο σύστημα είναι σχεδόν στο pick τους.

Τις τελευταίες σχεδόν δέκα ημέρες η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών στο ενεργειακό μίγμα αντιστοιχεί στο 20%. Όπως και σήμερα αλλά και αύριο 15 Φεβρουαρίου.

Το ακριβό φυσικό αέριο έχει περιοριστεί στο 9%, όταν τις προηγούμενες ημέρες αποσπούσε το 35% του ενεργειακού μείγματος.

Σε μία περίοδο κατά την οποία έχει ανοίξει η συζήτηση αλλά και όλες οι δράσεις κρατών και ενεργειακών εταιρειών επικεντρώνονται στην παραγωγή και διάθεση φυσικού αερίου, οι ΑΠΕ επιβεβαιώνουν τα πλεονεκτήματα τους

ΑΠΕ vs Ορυκτά καύσιμα

Για το ιστορικό χαμηλό στην τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, συμβάλλει βέβαια και η χαμηλή ζήτηση, λόγω Σαββατοκύριακου.

Όπως και να χει, όμως, οι ΑΠΕ αποδεικνύουν πώς μπορούν να ρίχνουν αλλά και να συγκρατούν τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.





  • Φθηνή ηλεκτρική ενέργεια
  • Μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων

Οι λογαριασμοί στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η αυριανή χαμηλή τιμή στο ρεύμα έρχεται να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του κόστους ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις.

Ήδη τις πρώτες 15 ημέρες του Φεβρουαρίου η μέση τιμή για το ρεύμα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι στα 94,53 ευρώ/MWh από 97,98 ευρώ/MWh το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου μήνα.

Πηγή: ot.gr

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
