Τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος, ή αλλιώς η δυναμική τιμολόγηση είναι, η νέα κατηγορία προϊόντων στην ηλεκτρική ενέργεια με έναν διαφορετικό τρόπο χρέωσης των καταναλωτών που θα τα επιλέξουν.

Η διάθεση τους στην αγορά ξεκινά από αύριο 1 Φεβρουαρίου και σε πρώτη φάση αφορά τους μεγάλους πελάτες, δηλαδή τις επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες κλπ. Για τους μικρούς πελάτες, δηλαδή τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις το χρονικό ορόσημο είναι η 1η Απριλίου. Από τότε θα έχουν τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης προμήθειας με τους παρόχους.

Η διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος, «πράσινα» ή ειδικά, «μπλε» ή σταθερά και «κίτρινα» ή κυμαινόμενα είναι πώς χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται ανά ώρα. Επίσης οι καταναλωτές θα γνωρίζουν μία ημέρα νωρίτερα τι θα πληρώνουν ανά ώρα για την κατανάλωση της επόμενης ημέρας, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή να συνδέεται με ευφυή (ψηφιακό) μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πέραν των προαναφερόμενων διαφορών σε σχέση με τις σημερινές κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος, οι πελάτες των παρόχων θα μπορούν να αποχωρούν όποτε θέλουν, χωρίς δηλαδή να επιβαρύνονται με ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τον πάροχο με μηνύματα στα κινητά ή και τους υπολογιστές τους για τις ώρες που τους συμφέρει η κατανάλωση ρεύματος με χαμηλή χρέωση.

Ποιοι πάροχοι υποχρεώνονται να διαθέτουν τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος

Η ΡΑΑΕΥ με βάση την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει ότι τα πορτοκαλί τιμολόγια θα τα διαθέτουν μόνο οι πάροχοι που έχουν περισσότερους από 200.000 παρόχους, όρισε ποιοι είναι αυτοί.

Πρόκειται για τη ΔΕΗ, Metlen (Protergia), ZENIΘ, ΗΡΩΝ και ENERWAVE.

Η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης επιτρέπεται μόνο μετά από τη σύναψη έγγραφης σύμβασης Δυναμικής Τιμολόγησης μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει εγκατασταθεί Ευφυές Σύστημα Μέτρησης (Ευφυής Μετρητής) στην παροχή που δηλώνει ο Τελικός Πελάτης. Η Σύμβαση Δυναμικής Τιμολόγησης υπογράφεται εγχάρτως ή ηλεκτρονικώς.

Η ανακοίνωση χρέωσης για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Η Τελική Τιμή Προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας (D) ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας (D-1), ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Επιπλέον, ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι Προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους Πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της Τελικής Τιμής Προμήθειας υψηλότερα από τα 180€/MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

Οι ώρες που συμφέρουν τα πορτοκαλί τιμολόγια και το όφελος

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα νέα δυναμικά ή πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να έχουν ευέλικτη -χρονικά- παραγωγή.

Το νέο δυναμικό τιμολόγιοαναμένεται να παρουσιάζει μεγαλύτερο όφελος σε πελάτες με κατανάλωση κυρίως στις ώρες από 8:00-17:00 ή σε πελάτες που μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωση των υπόλοιπων ωρών κατά την προαναφερόμενη χρονική ζώνη ( >65% κατανάλωσης στη ζώνη αυτή). Το όφελος αυτό εκφράζεται ως οικονομική ελάφρυνση λόγω κατανάλωσης σε ώρες μειωμένου κόστους της αγοράς χονδρεμπορικής έναντι της μέσης τιμής της αγοράς χονδρεμπορικής, το οποίο θα διαμόρφωνε σε διαφορετική περίπτωση το τελικό κόστος των καταναλωτών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπολόγισε τη μείωση με βάση στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025 να κυμαίνεται από ~ 10% έως 18%.

Ποιες επιχειρήσεις συμφέρει

Δραστηριότητες με μειωμένο κόστος χωρίς μεταφορά φορτίου είναι αυτές που σχετίζονται ιδίως με την οικοδομική δραστηριότητα (ξυλουργεία, μαρμαράδικα, εγκαταστάσεις κουφωμάτων κ.λπ.) με καταναλώσεις κυρίως την εαρινή και τη θερινή περίοδο όταν οι μηδενικές τιμές χονδρικής είναι περισσότερο συχνές, ο κλάδος της μεταποίησης με λειτουργία σε μια βάρδια, καθώς και γραφεία που λειτουργούν κυρίως 9:00-17:00.

Παραδείγματα

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιεύει και συγκεκριμένα παραδείγματα που θα κάνουν συμβάσεις προμήθειας με πορτοκαλί τιμολόγια:

Εμπορικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 65% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 10% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Βιομηχανικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 80% τις ώρες 8:00-17:00, η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 89€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 18% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Τέλος να σημειωθεί ότι η ΡΑΑΕΥ αναμένεται να ορίσει και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ευέλικτα προϊόντα τιμολόγησης ρεύματος.

Δεν αποκλείεται ως χρωματική επισήμανση να έχουν το κόκκινο. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους στην αγορά και παρέχουν ουσιαστικά την πληρωμή της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την εκκαθάριση της ανά εξάμηνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΡΑΑΕΥ εκτιμάται ότι θα έχει έτοιμο τον σχετικό κώδικα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

