Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
26.12.2025 | 12:47
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 5 νεκροί και 21 τραυματίες
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Δεκεμβρίου 2025 | 13:17

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Λίγες ημέρες απομένουν ώστε οι πάροχοι να κλειδώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο.

Το νέο έτος θα κάνει ποδαρικό με αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος;

Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας πέντε ημέρες πριν κλείσει ο Δεκέμβριος και το 2025 δείχνει αύξηση 5%.

Υψηλότερη η χονδρεμπορική τιμή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «αγοράς επόμενης ημέρας» στο χρηματιστήριο ενέργειας η μέση τιμή για σήμερα 26 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται στα 98,32 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Και σε σχέση με τις 25 του μηνός είναι υψηλότερη κατά 10,89%.

Η μέση χρηματιστηριακή τιμή από την 1η μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου είναι στα 112,76 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Όταν για την ίδια περίοδο του Νοεμβρίου η μέση τιμή ήταν στα 106,97 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Πρόκειται για αύξηση 5% και μένει να φανεί αν αυτή η διαφορά θα διατηρηθεί ή θα μεταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο του 2026 με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο.

Οι χρεώσεις που θα ανακοινώσουν θα αφορούν στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια και στα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος.

Να θυμίσουμε ότι για τον Δεκέμβριο αν και οι χρηματιστηριακές τιμές του Νοεμβρίου έκλεισαν με μείωση, οι μεγάλοι πάροχοι διατήρησαν αμετάβλητα τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος και οι μικρότεροι έκαναν αυξήσεις.

Η εμπορική πολιτική για τα τιμολόγια ρεύματος

Οι πάροχοι θα λάβουν για την εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν στα τιμολόγια ρεύματος κι άλλα στοιχεία υπόψη τους.

Το βασικότερο είναι οι στόχοι που έχουν θέσει για τα μερίδια της αγοράς τόσο συνολικά όσο και στις επιμέρους κατηγορίες των τιμολογίων ρεύματος.

Επίσης θα υπολογίσουν την κερδοφορία τους καθώς και το ρίσκο των επόμενων διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι χρηματιστηριακές τιμές

Οι χρηματιστηριακές τιμές του Δεκεμβρίου καθορίστηκαν εν πολλοίς από τη ζήτηση αλλά και το ενεργειακό μίγμα που διαμορφώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δεκέμβριος ήταν μήνας ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τις βροχές με αποτέλεσμα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είχαν χαμηλότερη συμμετοχή έναντι του ακριβότερου φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα το μερίδιο τους ήταν στο 32,3% και το φυσικό αέριο στο 46,09%. Όταν τον Νοέμβριο οι ΑΠΕ κυριάρχησαν με 44,43% και το φυσικό αέριο είχε μερίδιο 37,52%.

Το αποτέλεσμα είναι για τον Δεκέμβριο – μέχρι τις 26 του μηνός – οι χρηματιστηριακές τιμές να είναι υψηλότερες έναντι του Νοεμβρίου.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αν και για χειμώνα οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες ως προς το ύψος της θερμοκρασίας, κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερη καθώς οι ζεστές μέρες περιορίστηκαν και άρα οι ανάγκες θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα, αυξήθηκαν.

Πηγή: OT

Ακίνητα
Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026
Διεθνής έρευνα 26.12.25

Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026

Η πολλή δουλειά δεν τρώει μόνο τον αφέντη, τρώει και τον εργαζόμενο, υπονομεύοντας την παραγωγικότητα. Η «grind culture», η κουλτούρα της υπερεργασίας, είναι συνταγή αποτυχίας διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας
Εποχή των ρομπότ 26.12.25

Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από ανθρωποειδή ρομπότ που διπλώνουν τα ρούχα σας έως αφράτα πλάσματα που φοριούνται και συμπεριφέρονται ντροπαλά γύρω από τους ανθρώπους – το 2025 έφερε πολλά νέα γκάτζετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play

Αυξανόμενα έσοδα, εκρηκτικά χρέη και ένα νέο σύστημα κανόνων που φιλοδοξεί να σώσει τα οικονομικά των συλλόγων και να αλλάξει νοοτροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Havaianas – Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;
Πολιτική θύελλα 26.12.25

Havaianas - Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σαγιονάρες Havaianas είναι ένα αγαπημένο παγκόσμιο σύμβολο της βραζιλιάνικης κουλτούρας, που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Τώρα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική διαμάχη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
Άλλα Αθλήματα 26.12.25

OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Η πλατφόρμα OnlyFans που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ερωτικό της περιεχόμενο μπαίνει δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού, χορηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες τενίστες και τενίστριες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
Άγιος Δημήτριος 26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
English edition 26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
ΠΑΣΟΚ 26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
