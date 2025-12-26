Λίγες ημέρες απομένουν ώστε οι πάροχοι να κλειδώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο.

Το νέο έτος θα κάνει ποδαρικό με αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος;

Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας πέντε ημέρες πριν κλείσει ο Δεκέμβριος και το 2025 δείχνει αύξηση 5%.

Υψηλότερη η χονδρεμπορική τιμή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «αγοράς επόμενης ημέρας» στο χρηματιστήριο ενέργειας η μέση τιμή για σήμερα 26 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται στα 98,32 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Και σε σχέση με τις 25 του μηνός είναι υψηλότερη κατά 10,89%.

Η μέση χρηματιστηριακή τιμή από την 1η μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου είναι στα 112,76 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Όταν για την ίδια περίοδο του Νοεμβρίου η μέση τιμή ήταν στα 106,97 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Πρόκειται για αύξηση 5% και μένει να φανεί αν αυτή η διαφορά θα διατηρηθεί ή θα μεταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο του 2026 με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο.

Οι χρεώσεις που θα ανακοινώσουν θα αφορούν στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια και στα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος.

Να θυμίσουμε ότι για τον Δεκέμβριο αν και οι χρηματιστηριακές τιμές του Νοεμβρίου έκλεισαν με μείωση, οι μεγάλοι πάροχοι διατήρησαν αμετάβλητα τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος και οι μικρότεροι έκαναν αυξήσεις.

Η εμπορική πολιτική για τα τιμολόγια ρεύματος

Οι πάροχοι θα λάβουν για την εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν στα τιμολόγια ρεύματος κι άλλα στοιχεία υπόψη τους.

Το βασικότερο είναι οι στόχοι που έχουν θέσει για τα μερίδια της αγοράς τόσο συνολικά όσο και στις επιμέρους κατηγορίες των τιμολογίων ρεύματος.

Επίσης θα υπολογίσουν την κερδοφορία τους καθώς και το ρίσκο των επόμενων διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι χρηματιστηριακές τιμές

Οι χρηματιστηριακές τιμές του Δεκεμβρίου καθορίστηκαν εν πολλοίς από τη ζήτηση αλλά και το ενεργειακό μίγμα που διαμορφώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δεκέμβριος ήταν μήνας ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τις βροχές με αποτέλεσμα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είχαν χαμηλότερη συμμετοχή έναντι του ακριβότερου φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα το μερίδιο τους ήταν στο 32,3% και το φυσικό αέριο στο 46,09%. Όταν τον Νοέμβριο οι ΑΠΕ κυριάρχησαν με 44,43% και το φυσικό αέριο είχε μερίδιο 37,52%.

Το αποτέλεσμα είναι για τον Δεκέμβριο – μέχρι τις 26 του μηνός – οι χρηματιστηριακές τιμές να είναι υψηλότερες έναντι του Νοεμβρίου.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αν και για χειμώνα οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες ως προς το ύψος της θερμοκρασίας, κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερη καθώς οι ζεστές μέρες περιορίστηκαν και άρα οι ανάγκες θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα, αυξήθηκαν.

Πηγή: OT