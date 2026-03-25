25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
NBA: Πράσινο φως για επέκταση – Σιάτλ και Λας Βέγκας στο προσκήνιο

Η κορυφαία μπασκετική λίγκα εξετάζει την αύξηση των ομάδων σε 32, με είσοδο νέων επενδυτών και franchise αξίας έως 10 δισ. δολαρίων.

Γιώργος Μαζιάς
To NBA μπαίνει σε τροχιά ιστορικής επέκτασης, ανοίγοντας επίσημα τη διαδικασία διερεύνησης για την προσθήκη δύο νέων ομάδων στο πρωτάθλημα. Το Board of Governors της λίγκας ενέκρινε την έναρξη προκαταρκτικής μελέτης, με βασικούς υποψήφιους προορισμούς τις πόλεις του Λας Βέγκας και του Σιάτλ, δύο αγορές με ισχυρή μπασκετική παράδοση και σημαντικές επενδυτικές προοπτικές.

Η απόφαση δεν σημαίνει άμεση δημιουργία νέων franchise, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα μιας οργανωμένης διαδικασίας που θα εξετάσει ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα, οικονομικά δεδομένα και τη στρατηγική ανάπτυξης της λίγκας. Για να εγκριθεί η μελέτη απαιτήθηκε η στήριξη τουλάχιστον 23 από τους 30 ιδιοκτήτες ομάδων, ένδειξη της ισχυρής βούλησης για περαιτέρω εμπορική επέκταση.

Νέα εποχή για το NBA

Η συζήτηση για επέκταση είχε «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η διοίκηση της λίγκας έδινε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του νέου συλλογικού συμβολαίου εργασίας και στην ανανέωση των συμφωνιών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με τις δύο αυτές διαδικασίες να έχουν πλέον ολοκληρωθεί, το NBA θεωρεί ότι έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης.

Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον για τις αγορές του Λας Βέγκας και του Σιάτλ είναι ισχυρό και διαχρονικό, επισημαίνοντας ότι η λίγκα επιθυμεί να ξεκινήσει επίσημο διάλογο με επενδυτές που θέλουν να φέρουν μια ομάδα στις δύο πόλεις.

Franchise-μαμούθ έως 10 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα, η είσοδος νέων ομάδων στο NBA ενδέχεται να συνοδευτεί από δικαιώματα συμμετοχής που θα κυμαίνονται μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κάθε franchise. Πρόκειται για επίπεδα-ρεκόρ που αντικατοπτρίζουν την τεράστια εμπορική αξία της λίγκας και τη δυναμική των αθλητικών επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Παρά τη μελλοντική μείωση του μεριδίου των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις υπάρχουσες ομάδες –καθώς θα μοιράζονται πλέον σε 32 αντί για 30– οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την επέκταση θα είναι μεγαλύτερα.

Το Λας Βέγκας ως νέο αθλητικό hub

Το Λας Βέγκας εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς προορισμούς των ΗΠΑ. Η παρουσία ομάδων όπως οι Raiders στο NFL, οι Golden Knights στο NHL και οι Aces στο WNBA, καθώς και η επικείμενη μετακίνηση των Athletics στο MLB, έχουν μετατρέψει την πόλη σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και πλούσιο αθλητικό κόμβο.

Η πόλη διατηρεί στενή σχέση με το NBA, φιλοξενώντας τη Summer League και σημαντικές διοργανώσεις αναπτυξιακών πρωταθλημάτων. Παράλληλα, αρκετά επενδυτικά σχήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέας ομάδας, με ονόματα όπως ο Μάτζικ Τζόνσον να συνδέονται με πιθανές υποψηφιότητες.

Η επιστροφή των SuperSonics στο Σιάτλ

Από την άλλη πλευρά, το Σιάτλ επιδιώκει την επιστροφή της λίγκας μετά το 2008, όταν οι SuperSonics μεταφέρθηκαν στην Οκλαχόμα Σίτι. Η πόλη διαθέτει πλέον σύγχρονες αθλητικές υποδομές και ισχυρή οικονομική βάση, ενώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές αγορές στις ΗΠΑ χωρίς ομάδα NBA.

Η πιθανή επανένταξη θα συνοδευτεί από την επαναφορά του ιστορικού ονόματος και της ταυτότητας των Sonics, γεγονός που ενισχύει το συναισθηματικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, επενδυτές όπως η ιδιοκτήτρια των Seattle Kraken έχουν ήδη κινηθεί οργανωτικά για την ενίσχυση της υποψηφιότητας της πόλης.

Η στρατηγική ανάπτυξης των αμερικανικών λιγκών

Η τελευταία επέκταση του NBA πραγματοποιήθηκε το 2004, ενώ άλλες επαγγελματικές λίγκες στις ΗΠΑ έχουν ήδη κινηθεί δυναμικά προς την κατεύθυνση της γεωγραφικής ανάπτυξης. Η τάση αυτή αντανακλά τη σημασία των νέων αγορών, των τηλεοπτικών εσόδων και της παγκόσμιας εμπορικής απήχησης του αθλητισμού.

Η πιθανή αύξηση των ομάδων σε 32 θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το NBA, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του ισχύ και διευρύνοντας το αποτύπωμά του σε στρατηγικές αγορές.

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Το Ιράν διαψεύδει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ απειλεί με κλιμάκωση

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

