Το νέο «πολυεργαλείο» της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Το πλήρως ανακαινισμένο Σαντιάγο Μπερναμπέου συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί πλέον απλώς την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής αξιοποίησης του γηπέδου, το ιστορικό στάδιο θα φιλοξενήσει προπονήσεις τενιστών ενόψει του Madrid Open, ενός από τα σημαντικότερα τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της διοίκησης της Ρεάλ να μετατρέψει το Μπερναμπέου σε σημείο αναφοράς για διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αξιοποιώντας τις προηγμένες υποδομές που δημιουργήθηκαν μετά την πολυετή ανακατασκευή.

Το τένις στο προσκήνιο

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, κορυφαίοι τενίστες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο για τις πρωινές προπονήσεις τους πριν από τους αγώνες που θα διεξάγονται στο Manzanares Park Tennis Center, γνωστό ως Caja Mágica. Μεταξύ των αθλητών που αναμένεται να υπερασπιστούν τους τίτλους τους στο φετινό τουρνουά είναι ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ και η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα.

Για να καταστεί δυνατή η φιλοξενία των προπονήσεων, το χλοοτάπητα του σταδίου θα αφαιρεθεί μετά από αγώνα της ισπανικής La Liga, επιτρέποντας τη διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες των τενιστών.

Η ανακαίνιση του Μπερναμπέου είχε εξαρχής στόχο τη μετατροπή του σε ένα ευέλικτο venue που θα μπορεί να φιλοξενεί διαφορετικές διοργανώσεις. Η δυνατότητα απόσυρσης του αγωνιστικού χώρου, η αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές επιτρέπουν τη γρήγορη προσαρμογή του σταδίου σε πολλαπλές χρήσεις.

Η στρατηγική αυτή ενισχύει σημαντικά τα εμπορικά έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αυξάνει τον αριθμό των ημερών εκμετάλλευσης του γηπέδου και προσελκύει διεθνείς διοργανώσεις που ενισχύουν την παγκόσμια προβολή του συλλόγου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Η φιλοξενία των προπονήσεων του Madrid Open συμπίπτει με περίοδο κατά την οποία η Ρεάλ Μαδρίτης θα δώσει διαδοχικούς αγώνες εκτός έδρας στο ισπανικό πρωτάθλημα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στο στάδιο.

Παράλληλα, δεν αναμένονται προβλήματα σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στα ημιτελικά του Champions League, καθώς οι κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά τένις.

Νέο μοντέλο αξιοποίησης των σταδίων

Η περίπτωση του Μπερναμπέου αντανακλά μια ευρύτερη τάση στον παγκόσμιο αθλητισμό: τα μεγάλα στάδια εξελίσσονται σε πολυχώρους που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, οι σύλλογοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε υποδομές και να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων.

Η φιλοξενία προπονήσεων για το Madrid Open αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο Μπερναμπέου φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά κέντρα της Ευρώπης.