25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Το νέο «πολυεργαλείο» της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)
Ποδόσφαιρο 25 Μαρτίου 2026, 22:40

Το ανακαινισμένο στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπερναμπέου, ανοίγει τις πύλες του και στο τένις - Το πλάνο των διοργανωτών.

Γιώργος Μαζιάς
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Το πλήρως ανακαινισμένο Σαντιάγο Μπερναμπέου συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί πλέον απλώς την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής αξιοποίησης του γηπέδου, το ιστορικό στάδιο θα φιλοξενήσει προπονήσεις τενιστών ενόψει του Madrid Open, ενός από τα σημαντικότερα τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της διοίκησης της Ρεάλ να μετατρέψει το Μπερναμπέου σε σημείο αναφοράς για διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αξιοποιώντας τις προηγμένες υποδομές που δημιουργήθηκαν μετά την πολυετή ανακατασκευή.

Το τένις στο προσκήνιο

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, κορυφαίοι τενίστες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο για τις πρωινές προπονήσεις τους πριν από τους αγώνες που θα διεξάγονται στο Manzanares Park Tennis Center, γνωστό ως Caja Mágica. Μεταξύ των αθλητών που αναμένεται να υπερασπιστούν τους τίτλους τους στο φετινό τουρνουά είναι ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ και η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα.

Για να καταστεί δυνατή η φιλοξενία των προπονήσεων, το χλοοτάπητα του σταδίου θα αφαιρεθεί μετά από αγώνα της ισπανικής La Liga, επιτρέποντας τη διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες των τενιστών.

Η ανακαίνιση του Μπερναμπέου είχε εξαρχής στόχο τη μετατροπή του σε ένα ευέλικτο venue που θα μπορεί να φιλοξενεί διαφορετικές διοργανώσεις. Η δυνατότητα απόσυρσης του αγωνιστικού χώρου, η αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές επιτρέπουν τη γρήγορη προσαρμογή του σταδίου σε πολλαπλές χρήσεις.

Η στρατηγική αυτή ενισχύει σημαντικά τα εμπορικά έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αυξάνει τον αριθμό των ημερών εκμετάλλευσης του γηπέδου και προσελκύει διεθνείς διοργανώσεις που ενισχύουν την παγκόσμια προβολή του συλλόγου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Η φιλοξενία των προπονήσεων του Madrid Open συμπίπτει με περίοδο κατά την οποία η Ρεάλ Μαδρίτης θα δώσει διαδοχικούς αγώνες εκτός έδρας στο ισπανικό πρωτάθλημα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στο στάδιο.

Παράλληλα, δεν αναμένονται προβλήματα σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στα ημιτελικά του Champions League, καθώς οι κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά τένις.

Νέο μοντέλο αξιοποίησης των σταδίων

Η περίπτωση του Μπερναμπέου αντανακλά μια ευρύτερη τάση στον παγκόσμιο αθλητισμό: τα μεγάλα στάδια εξελίσσονται σε πολυχώρους που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, οι σύλλογοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε υποδομές και να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων.

Η φιλοξενία προπονήσεων για το Madrid Open αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο Μπερναμπέου φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά κέντρα της Ευρώπης.

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Το Ιράν διαψεύδει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ απειλεί με κλιμάκωση

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

