BHMAGAZINO: Τα φώτα πάνω στο αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης Φεδερίκο Βαλβέρδε
Media 20 Μαρτίου 2026, 13:55

BHMAGAZINO: Τα φώτα πάνω στο αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης Φεδερίκο Βαλβέρδε

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο τεύχος του BHMAGAZINO

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Με ένα εξώφυλλο που αποτυπώνει τη δύναμη της σύγχρονης ποδοσφαιρικής προσωπικότητας, το νέο τεύχος του BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου με το ΒΗΜΑ στρέφει τα φώτα του στον Φεδερίκο Βαλβέρδε.

Ο ουρουγουανός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια περίοδο που η ομάδα συνεχίζει την πορεία της στους «8» του UEFA Champions League, αναδεικνύεται σε σύμβολο πίστης, επιμονής και δικαίωσης, έπειτα από μια εκρηκτική εμφάνιση που επιβεβαιώνει την καθιέρωσή του στο κορυφαίο επίπεδο.

Στις σελίδες του περιοδικού ξεδιπλώνεται ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό θεμάτων που αγγίζουν τη σύγχρονη κουλτούρα, τη γαστρονομία, την τέχνη και την κοινωνία. Η «απενοχοποίηση» της υψηλής γαστρονομίας αποκτά νέα διάσταση μέσα από το τολμηρό εγχείρημα των Αθηναγόρα Κωστάκου και Βασίλη Μουρατίδη, που κατάφεραν να χωρέσουν το fine dining σε… κονσέρβα, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της γευστικής εμπειρίας.

Στο θέατρο, η διαχρονική δύναμη του έργου «Ο Γλάρος» του Αντον Τσέχοφ ζωντανεύει μέσα από τις σκέψεις της Κατερίνα Διδασκάλου και του Γιώργου Βάλαρη, οι οποίοι αναμετρώνται με τα πάθη των ηρώων και τοποθετούνται απέναντι στην έννοια του «κατεστημένου» στο ελληνικό θέατρο σήμερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέντευξη της Εουχένια Εϊρίθ ντε Γκάδες, που μιλά για τη ζωντανή κληρονομιά του φλαμένκο και τη διαχρονική γοητεία της «Κάρμεν», αναφερόμενη παράλληλα στη μοναδική καλλιτεχνική περίπτωση της Rosalía.

Ταξιδεύοντας εκτός συνόρων, το BHMAGAZINO ανακαλύπτει τη γοητεία της Εσαουίρα, μιας πόλης που θυμίζει ελληνικό νησί και αναδεικνύεται σε ιδανικό πασχαλινό προορισμό, με μποέμ αύρα και αυθεντική ταυτότητα.

Στον αντίποδα, ένα αποκαλυπτικό θέμα φωτίζει τη διαχρονική «τέχνη» της υπεξαίρεσης, από τις υπερβολές του Μομπούτου Σέσε Σέκο και της Ιμέλντα Μάρκος έως τις σύγχρονες αόρατες offshore και την ισχύ της εξουσίας.

Ιστορία και πολιτισμός διασταυρώνονται σε ένα ακόμη μεγάλο αφιέρωμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη δημιουργική ταυτότητα της βρετανικής πρωτεύουσας, παρά την πολυετή παραμονή τους εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, ένα σύγχρονο lifestyle φαινόμενο αναλύεται μέσα από την άνοδο των private clubs στην Ισπανία, όπου η πολυτέλεια συναντά τη δικτύωση και τον πολιτισμό, ενώ στον χώρο των επενδύσεων, τα «αόρατα» ακίνητα προσελκύουν το ενδιαφέρον των ισχυρότερων οικονομικών παραγόντων παγκοσμίως.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η συνέντευξη της Ταράνα Τζ. Μπερκ, η οποία, με αφορμή τη συμμετοχή της στο WOW – Women of the World Festival Athens στο ΚΠΙΣΝ, μιλά για την ανάγκη συλλογικής δράσης απέναντι στη βία και την ανισότητα.

Στις εικαστικές σελίδες, η Βάνα Ξένου συνομιλεί με την Ιστορία, αντλώντας έμπνευση από τη «Η Σφαγή της Χίου» του Ευγένιος Ντελακρουά, ενώ στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, οι απεσταλμένοι του MEGA μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τις εστίες έντασης στη Μέση Ανατολή, σκιαγραφώντας την πραγματικότητα των σύγχρονων συγκρούσεων.

BHMAGAZINO
Κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Μαρτίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Vita.gr
Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ' τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20.03.26

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Στην οθόνη 20.03.26

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Σύνταξη
Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Σύνταξη
Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 20.03.26

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 20.03.26

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Σύνταξη
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

