ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ φέρνει στους αναγνώστες της τον Δ΄ τόμο (Π-Σ) του «Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, συνεχίζοντας μια ξεχωριστή εκδοτική διαδρομή που καθιστά ένα έργο υψηλής επιστημονικής αξίας προσιτό σε όλους.

Το λεξικό αποτελεί καρπό μακρόχρονης έρευνας και συστηματικής μελέτης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη αποτύπωση της ετυμολογίας των λέξεων της Νέας Ελληνικής. Βασισμένο στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία και σε έγκυρες γλωσσολογικές πηγές, παρακολουθεί την εξέλιξη των λέξεων στον χρόνο, αναδεικνύοντας την προέλευσή τους, τις μορφολογικές τους μεταβολές και τις σημασιολογικές τους διαδρομές έως τη σημερινή τους μορφή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ετυμολογικές οικογένειες, μέσα από τις οποίες φωτίζονται οι συγγένειες ανάμεσα σε λέξεις κοινής ρίζας, τόσο εντός της ελληνικής όσο και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέσα από αυτή τη διασύνδεση αναδεικνύεται η διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στη διαμόρφωση της επιστημονικής ορολογίας.

Ταυτόχρονα, ιστορικά και γλωσσολογικά σχόλια προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την πρώτη εμφάνιση λέξεων στη γραπτή παράδοση, καθώς και για τα πρόσωπα, τα γεγονότα και τις εποχές που επηρέασαν την εξέλιξή τους. Σαφείς επεξηγήσεις διευκολύνουν την κατανόηση της δομής, της χρήσης και της ορθογραφίας, ενώ ειδικοί πίνακες για δάνεια και αντιδάνεια αποτυπώνουν τη διαρκή αλληλεπίδραση της ελληνικής με άλλες γλώσσες.

Ο Δ’ τόμος (Π-Σ) του «Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στη δομή και την ιστορία της γλώσσας. Μια έκδοση γνώσης και πολιτισμού που αξίζει να βρει τη θέση της σε κάθε βιβλιοθήκη.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του Γ. Μπαμπινιώτη
Δ΄ Τόμος (Π-Σ)

Αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου με ΤΟ ΒΗΜΑ

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Κόσμος
Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

