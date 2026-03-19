Harper's Bazaar Greece: Το τεύχος Απριλίου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Harper’s Bazaar Greece: Το τεύχος Απριλίου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με το τεύχος Απριλίου του Harper’s Bazaar Greece.

Η ατμοσφαιρική Μαγιόρκα προσφέρει το ιδανικό “σκηνικό” για να αναδειχθούν οι δημιουργίες με κινηματογραφική αύρα και αισθησιακή πολυτέλεια που φοράει η Valentina Sampaio στην αποκλειστική φωτογράφιση του Harper’s Bazaar Greece για το τεύχος Απριλίου, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου, με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ.

Σε µια εποχή που ισορροπεί ανάµεσα στην αβεβαιότητα και την ανάγκη για έκφραση, η µόδα επιστρέφει στο πιο ουσιαστικό της νόηµα µε ρούχα που κινούνται, χρώµατα που συγκρούονται και σιλουέτες που επαναπροσδιορίζουν το dressing up. Νέοι σχεδιαστές στο τιμόνι των μεγάλων οίκων δημιουργούν αριστουργήματα που γεννούν το εύλογο ερώτημα “πώς να το φορέσω, ώστε να το αναδείξω καλύτερα”; Όλες οι απαντήσεις στα καίρια στυλιστικά ερωτήματα της σεζόν συγκεντρώθηκαν στις σελίδες του Ηarper’s Bazaar! Όπως επίσης και ένα κείμενο-ωδή, στο απόλυτο φετίχ της σεζόν που δεν είναι άλλο από το μεταξωτό φουλάρι.  Γενιές γυναικών έχουν επιλέξει το µικρό μεταξωτό μαντήλι ως απαραίτητο αξεσουάρ για να προσδώσουν κομψότητα και φινέτσα σε κάθε τους εµφάνιση. Αυτή την άνοιξη όµως το µαντίλι αποκτά µια πιο τολμηρή διάσταση, όπως είδαμε και στις σημαντικές πασαρέλες των μητροπόλεων της μόδας.

Eπόμενη “στάση”, Λος Άντζελες, όπου συναντάμε την πρόεδρο των Golden Globes, Helen Hoehne. Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Harper’s Bazaar, μιλάει για την ελληνική της καταγωγή, τη φιλοσοφία του ηγετικού της ρόλου καθώς και για τα μελλοντικά της σχέδια. Αποκαλύπτει -μεταξύ άλλων- και ποια ήταν η αγαπημένη της στιγμή στην απονομή των Golden Globes για το 2026.

«Ξεχωρίζω τον εναρκτήριο μονόλογο της Nikki Glaser.  Ήταν αιχμηρός, τολμηρός και εξαιρετικά εκτελεσμένος» τονίζει. Όσο για την αγαπημένη της ταινία,  «Θα πω το «Bugonia», γιατί θαυµάζω βαθιά τον Γιώργο Λάνθιµο ως σκηνοθέτη. Είναι ένας εξαιρετικός δηµιουργός, µε µια απόλυτα διακριτή και θαρραλέα κινηµατογραφική φωνή. Και το γεγονός ότι είναι Έλληνας µε κάνει ιδιαίτερα περήφανη».

“Επιστροφή” στην Αθήνα, όπου συζητάμε με τον Ορφέα Αυγουστίδη με αφορμή την νέα του ταινία “Τελευταία Κλήση” που προβάλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες. «Αν με ρωτήσεις ποια πράγματα με έχουν συγκινήσει περισσότερο στη ζωή μου μέχρι τώρα, θα σου πω οι ταινίες», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο ταλαντούχος ηθοποιός, και προσθέτει:   «Θα ήθελα, λοιπόν, να βρεθώ κι εγώ µέσα σε τέτοιες δουλειές, για να συµµετέχω σε κάτι που, όταν το δω µετά, να µου κάνει κι εµένα αυτό που µου έκαναν τόσες ταινίες στη ζωή µου».

Λάτρης του κινηματογράφου δηλώνει και η Σοφία Κόκκαλη, η οποία λέει χαρακτηριστικά «Δεν έχω πιο ευτυχισμένη στιγμή, από το να κάτσω στη σκοτεινή αίθουσα του σινεμά». Το σινεμά ήταν το πρώτο σηµείο αναφοράς για την ταλαντούχα ηθοποιό. Οι αίθουσες που επισκεπτόταν µικρή στο Πολύδροσο, όπου µεγάλωσε, ήταν ο χώρος όπου γεννήθηκε η επιθυµία να ασχοληθεί με την υποκριτική. Η σχέση αυτή µε τη σκοτεινή αίθουσα δεν άλλαξε ποτέ, είτε κάθεται στη θέση του θεατή είτε βρίσκεται µπροστά από την κάµερα. Αυτή την περίοδο τη συναντάµε στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στον «Βυσσινόκηπο» σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, ενώ από τις 19 Μαρτίου κυκλοφορεί και η νέα της ταινία «Βγαίνουν µέσα απ’ τη Μάργκο» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη.

Αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου, αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ

Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson
Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

