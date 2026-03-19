Harper’s Bazaar Greece: Το τεύχος Απριλίου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Η ατμοσφαιρική Μαγιόρκα προσφέρει το ιδανικό “σκηνικό” για να αναδειχθούν οι δημιουργίες με κινηματογραφική αύρα και αισθησιακή πολυτέλεια που φοράει η Valentina Sampaio στην αποκλειστική φωτογράφιση του Harper’s Bazaar Greece για το τεύχος Απριλίου, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου, με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ.

Σε µια εποχή που ισορροπεί ανάµεσα στην αβεβαιότητα και την ανάγκη για έκφραση, η µόδα επιστρέφει στο πιο ουσιαστικό της νόηµα µε ρούχα που κινούνται, χρώµατα που συγκρούονται και σιλουέτες που επαναπροσδιορίζουν το dressing up. Νέοι σχεδιαστές στο τιμόνι των μεγάλων οίκων δημιουργούν αριστουργήματα που γεννούν το εύλογο ερώτημα “πώς να το φορέσω, ώστε να το αναδείξω καλύτερα”; Όλες οι απαντήσεις στα καίρια στυλιστικά ερωτήματα της σεζόν συγκεντρώθηκαν στις σελίδες του Ηarper’s Bazaar! Όπως επίσης και ένα κείμενο-ωδή, στο απόλυτο φετίχ της σεζόν που δεν είναι άλλο από το μεταξωτό φουλάρι. Γενιές γυναικών έχουν επιλέξει το µικρό μεταξωτό μαντήλι ως απαραίτητο αξεσουάρ για να προσδώσουν κομψότητα και φινέτσα σε κάθε τους εµφάνιση. Αυτή την άνοιξη όµως το µαντίλι αποκτά µια πιο τολμηρή διάσταση, όπως είδαμε και στις σημαντικές πασαρέλες των μητροπόλεων της μόδας.

Eπόμενη “στάση”, Λος Άντζελες, όπου συναντάμε την πρόεδρο των Golden Globes, Helen Hoehne. Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Harper’s Bazaar, μιλάει για την ελληνική της καταγωγή, τη φιλοσοφία του ηγετικού της ρόλου καθώς και για τα μελλοντικά της σχέδια. Αποκαλύπτει -μεταξύ άλλων- και ποια ήταν η αγαπημένη της στιγμή στην απονομή των Golden Globes για το 2026.

«Ξεχωρίζω τον εναρκτήριο μονόλογο της Nikki Glaser. Ήταν αιχμηρός, τολμηρός και εξαιρετικά εκτελεσμένος» τονίζει. Όσο για την αγαπημένη της ταινία, «Θα πω το «Bugonia», γιατί θαυµάζω βαθιά τον Γιώργο Λάνθιµο ως σκηνοθέτη. Είναι ένας εξαιρετικός δηµιουργός, µε µια απόλυτα διακριτή και θαρραλέα κινηµατογραφική φωνή. Και το γεγονός ότι είναι Έλληνας µε κάνει ιδιαίτερα περήφανη».

“Επιστροφή” στην Αθήνα, όπου συζητάμε με τον Ορφέα Αυγουστίδη με αφορμή την νέα του ταινία “Τελευταία Κλήση” που προβάλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες. «Αν με ρωτήσεις ποια πράγματα με έχουν συγκινήσει περισσότερο στη ζωή μου μέχρι τώρα, θα σου πω οι ταινίες», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο ταλαντούχος ηθοποιός, και προσθέτει: «Θα ήθελα, λοιπόν, να βρεθώ κι εγώ µέσα σε τέτοιες δουλειές, για να συµµετέχω σε κάτι που, όταν το δω µετά, να µου κάνει κι εµένα αυτό που µου έκαναν τόσες ταινίες στη ζωή µου».

Λάτρης του κινηματογράφου δηλώνει και η Σοφία Κόκκαλη, η οποία λέει χαρακτηριστικά «Δεν έχω πιο ευτυχισμένη στιγμή, από το να κάτσω στη σκοτεινή αίθουσα του σινεμά». Το σινεμά ήταν το πρώτο σηµείο αναφοράς για την ταλαντούχα ηθοποιό. Οι αίθουσες που επισκεπτόταν µικρή στο Πολύδροσο, όπου µεγάλωσε, ήταν ο χώρος όπου γεννήθηκε η επιθυµία να ασχοληθεί με την υποκριτική. Η σχέση αυτή µε τη σκοτεινή αίθουσα δεν άλλαξε ποτέ, είτε κάθεται στη θέση του θεατή είτε βρίσκεται µπροστά από την κάµερα. Αυτή την περίοδο τη συναντάµε στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στον «Βυσσινόκηπο» σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, ενώ από τις 19 Μαρτίου κυκλοφορεί και η νέα της ταινία «Βγαίνουν µέσα απ’ τη Μάργκο» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη.

Αυτή την Κυριακή 22 Μαρτίου, αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ