Ο Κριστιάνο Τζούνιορ στα χνάρια του CR7: Δοκιμάζεται στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης (pics)

Ένα (ακόμη) αστέρι γεννιέται στην οικογένεια Ρονάλντο. Ο λόγος για τον 15χρονο γιο του Κριστιάνο, ο οποίος προπονείται στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανήκει στις ακαδημίες της Αλ Νασρ, ωστόσο αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Μαδρίτη και δοκιμάζεται στην Κ16 της «Βασίλισσας».

Το ρεπορτάζ του διάσημου Ιταλού αθλητικογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει εξαιρετική, με τον σύλλογο να παρακολουθεί τον γιο του, Κριστιάνο Τζούνιορ, ως πιθανό μελλοντικό ταλέντο. Ο Κριστιάνο Τζούνιορ είναι ήδη μέλος της εθνικής Πορτογαλίας U17 και ταυτόχρονα αγωνίζεται εδώ και χρόνια στις ακαδημίες της Αλ Νασρ».

Αν και αυτή την περίοδο η «ποδοσφαιρική στέγη» του Ρονάλντο Τζούνιορ βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, ο ίδιος προσεγγίζει την ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης ως μία μελλοντική ευκαιρία ανέλιξης, καθώς θα μπορούσε να αγωνιστεί στη «βασίλισσα» τα επόμενα χρόνια.