Το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο, αξίας άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ, αναχώρησε από τη Σαουδική Αραβία χθες (2/3) το βράδυ περνώντας από την ηπειρωτική Πορτογαλία και κατευθύνθηκε προς τη Μαδρίτη, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Η ισπανική εφημερίδα «AS» δημοσίευσε περαιτέρω λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και παίκτης της Αλ Νασρ παραμένει στην ασιατική χώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρονάλντο «προς το παρόν περιμένει μια λύση» μετά την επίθεση με drone στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Το ίδιο υποστηρίζει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο που αναφέρει πως ο Πορτογάλος κάνει θεραπείες στο προπονητικό κέντρο της Αλ Νασρ, με την οικογένειά του επίσης να παραμένει στην Σαουδική Αραβία.

Ο Ρομάνο για το πού βρίσκεται ο Ρονάλντο

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark. It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game. Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες σε 14 χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και του Λιβάνου, να εγκαταλείψουν την περιοχή όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες οι εμπορικές πτήσεις.