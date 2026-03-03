Έφυγε από τη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το ιδιωτικό του τζετ

Με όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, αρκετοί άθλητες έφυγαν από τις χώρες που αγωνίζονται στην περιοχή, ανάμεσά τους και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το ιδιωτικό τζετ του απογειώθηκε μέσα στη νύχτα, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι ίσως έχει φύγει από τη χώρα εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζει με την αρραβωνιαστικιά του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ και τα πέντε παιδιά τους στο Ριάντ, το οποίο έχει δεχθεί ιρανικούς βομβαρδισμούς, καθώς οι συγκρούσεις εισέρχονται στην τέταρτη μέρα τους.

Αρκετοί ξένοι υπήκοοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή, ενώ οι πληροφορίες για την πτήση του ιδιωτικού τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τη Μαδρίτη εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.

Πού βρίσκεται το τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το Bombardier Global Express πραγματοποίησε το σχεδόν επτάωρο ταξίδι προς την ισπανική πρωτεύουσα αναχωρώντας στις 20:20 και προσγειώθηκε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα.

Το Flightradar24 καταγράφει τη διαδρομή του τζετ, το οποίο πέταξε πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο πριν φτάσει στην Ισπανία.