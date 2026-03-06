Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»

Αγωνία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι μόνο στην Αλ Νασρ, αλλά και στην Εθνική Πορτογαλίας καθώς μπροστά του έχει την έκτη του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κι αυτό καθώς ο συμπατριώτης του Πορτογάλου σταρ της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, Ζόρζε Ζεσούς, όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή (6/3) για την κατάσταση του 41χρονου ποδοσφαιριστή απάντησε:

«Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε», τόνισε και πρόσθεσε: «Θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να λάβει θεραπεία με έναν προσωπικό ιατρό, όπως κάνουν και άλλοι παίκτες. Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα».

Εξέλιξη που εγείρει ανησυχίες για έναν παίκτη που αντιμετωπίζει την κρίσιμη τελική φάση της σεζόν, η οποία θεωρητικά θα κορυφωθεί με την έκτη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 21 γκολ σε 22 αγώνες του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Νασρ και είναι κοντά στην επίτευξη του στόχου του των 1000 γκολ. Αυτή τη στιγμή, έχει 966 γκολ σε συλλόγους και Εθνικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλ Νασρ ανέφερε την ιατρική κατάσταση του παίκτη πριν από λίγες ημέρες: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαγνώστηκε με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αλ-Φάιγα. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του και θα βρίσκεται υπό καθημερινή αξιολόγηση».

Βεβαίως δεν λείπουν και οι «κακές γλώσσες» που λένε ότι λόγω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής βρήκε την ευκαιρία να αποχωρήσει από τη χώρα έως ότου η κατάσταση ηρεμήσει, χωρίς να δεχθεί κριτική οτι… σηκώθηκε κι έφυγε στα δύσκολα.

Άλλωστε πριν από λίγες ημέρες υπήρξε θέμα για το αν αποχώρησε από τη χώρα, ωστόσο μετά έγινε γνωστό ότι είχε αποχωρήσει το τζετ με προσπορισμό την Ισπανία, χωρίς εκείνον ή την οικογένειά του μέσα.