Αγοραστική δύναμη: Στην… ουρά της ΕΕ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ – Μαζί με τη Βουλγαρία

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ) κατατάχθηκε η Ελλάδα, το 2025, που μαζί με τη Βουλγαρία και τη Λετονία φιγουράρουν στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την δεινή θέση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά όσον αφορά την αγοραστική δύναμή τους και την οικονομική τους κατάσταση σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ) —συχνά αναφέρεται ως Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) ή Purchasing Power Standards (PPS) στην ΕΕ— αποτελεί έναν δείκτη που συγκρίνει το βιοτικό επίπεδο μεταξύ χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο επίπεδο τιμών και στο κόστος ζωής και εξαλείφοντας τις διαφορές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμάνθηκε μεταξύ του 68% του μέσου όρου της ΕΕ στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ( η χειρότερη κατάταξη) και του 239% στο Λουξεμβούργο (η καλύτερη κατάταξη). Ο ίδιος ο μέσος όρος της ΕΕ ανήλθε σε περίπου 41.600 ευρώ σε όρους αγοραστικής δύναμης, αποτελώντας το κοινό σημείο αναφοράς έναντι του οποίου αξιολογούνται όλες οι χώρες της ΕΕ.

Για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό ήταν 28.200 ευρώ σε όρους αγοραστικής δύναμης, όπως και της Βουλγαρίας ενώ στη Λετονία ήταν 29.530 ευρώ.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) και του ΑΕΠ για το 2025 που δημοσίευσε η Eurostat.

Σημαντικές διαφορές σε επίπεδο ΕΕ

Το 2025, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκφραζόμενο σε δείκτες αγοραστικής δύναμης, μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Μόνο 10 από τις 27 χώρες της ΕΕ υπερέβησαν τον μέσο όρο της ΕΕ το 2025, μια ομάδα που αντιπροσώπευε περίπου το 34% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Εκτός από το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μάλτα και η Φινλανδία υπερέβησαν όλες τον μέσο όρο.

Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ συγκεντρώθηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από τον μέσο όρο. Η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Ισπανία και η Σλοβενία βρισκόταν όλες σε απόσταση μικρότερη του 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία βρισκόταν περίπου 10-20% πίσω.

Το χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, 32% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και στη Λετονία, 29% κάτω από αυτόν.

Πηγή: ΟΤ