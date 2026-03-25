Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
25.03.2026 | 15:33
Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
Kοινωνικό Leasing: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση για ηλεκτρικό ΙΧ
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Μαρτίου 2026, 16:19

Ηλεκτροκίνηση για όλους – Το ύψος της επιδότησης και τα εισοδηματικά κριτήρια για το Kοινωνικό Leasing

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Έρχεται το Κοινωνικό Leasing , το οποίο στοχεύει στην πρόσβαση σε σύγχρονα, καθαρά οχήματα χωρίς το δυσβάσταχτο κόστος της αγοράς, με την εφαρμογή του να τοποθετείται στο επόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την ανακοίνωση της πλαρφόρμας των αιτήσεων. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 174 εκατ. ευρώ και σχεδιάστηκε για να προσφέρει λύσεις μετακίνησης σε 12.000, σε επίπεδο μεταφοράς, ευάλωτα νοικοκυριά.

Τι είναι το Κοινωνικό Leasing

Στα βασικά σημεία της εν λόγω δράσης που ανακοινώθηκε πρόσφατα περιλαμβάνονται:

  • Χαμηλό μίσθωμα: Η μηνιαία δόση δεν θα ξεπερνά τα 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Επιδότηση: Προβλέπεται μέση ενίσχυση 13.000€ ανά δικαιούχο για 4ετή μίσθωση.
  • Επιπλέον προνόμια: Προσαύξηση 2.000€ για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και 500€ για την αγορά οικιακού φορτιστή.
  • Λίστα οχημάτων: Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν από μια δημόσια λίστα με τα πιο προσιτά οικονομικά ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς.

Παράδειγμα: Για ένα αυτοκίνητο με συνολικό κόστος μίσθωσης 20.000€ για τέσσερα χρόνια, ο πολίτης θα πληρώσει τελικά μόνο 7.000€, δηλαδή περίπου 145€ το μήνα, καθώς τα υπόλοιπα 13.000€ καλύπτονται από την επιδότηση.

Τύποι νοικοκυριών και εισοδηματικά κριτήρια

Τα, δε, εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξει νοικοκυριών στο Κοινωνικό Leasing είναι τα ακόλουθα:

  • Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 10.500
  • Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία: 13.650
  • Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία: 16.650
  • Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 20.800
  • Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία: 27.100
  • Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 30.100
  • Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 36.400

Επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα

Εν τω μεταξύ μέσω ενός άλλου προγράμματος επιχειρείται να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και να δοθεί ώθηση στις μικρές επιχειρήσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ύψους 289 εκατ. ευρώ και αφορά σε περίπου 14.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και 1.000 εταιρείες logistics που επιθυμούν να ανανεώσουν τον στόλο τους με ηλεκτρικά οχήματα.

Τα ποσοστά επιδότησης διαμόρφώνονται ως εξής:

  • 40% επιδότηση για την αγορά ή μίσθωση ΙΧ οχημάτων, ελαφρών van και μεσαίων van (άνω των 9 θέσεων).
  • 30% επιδότηση για βαρέα οχήματα, όπως φορτηγά και λεωφορεία.
  • Κάλυψη φορτιστών: Επιδοτείται πλήρως η εγκατάσταση υποδομών φόρτισης για ιδιωτική χρήση στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, μια εταιρεία που επιθυμεί να αποκτήσει ένα ΙΧ (30.000€) και ένα ελαφρύ van (50.000€), θα λάβει συνολική ενίσχυση 32.000€, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος της επένδυσης.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Κόσμος
Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Επιστήμες 25.03.26

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Ένας για όλους 25.03.26

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Ελλάδα 25.03.26

Ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Την Παρασκευή καταθέτει ο 16χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Ελλάδα 25.03.26

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 25.03.26

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων

Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Κόσμος 25.03.26

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Αγωνία 25.03.26

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ισπανία 25.03.26

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

