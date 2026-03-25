myDATA: Τι πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις για πρόστιμα και υποχρεώσεις

Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των λιανικών συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ παραμένει αυστηρή, χωρίς να επηρεάζεται από τεχνικά προβλήματα ή προθέσεις φοροδιαφυγής.

Αυτό επιβεβαιώνει πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, η οποία επικύρωσε πρόστιμο ύψους 3.928,40 ευρώ σε επιχείρηση για μη διαβίβαση στοιχείων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Επιχειρήσεις και myDATA: δεν υπάρχει «παράθυρο» για μη διαβίβαση στοιχείων

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 24 Ιουλίου 2025, η επιχείρηση δεν είχε διαβιβάσει μέσω του συστήματος e-send της ΑΑΔΕ τα δεδομένα 6.699 αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής καθαρής αξίας 60.338,95 ευρώ και ΦΠΑ 7.856,79 ευρώ. Το πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η ενδικοφανής προσφυγή και η κρίση της ΑΑΔΕ

Η επιχείρηση υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας ακύρωση ή μείωση του προστίμου, υποστηρίζοντας ότι η μη διαβίβαση οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα και ότι τα έσοδα είχαν δηλωθεί κανονικά στις δηλώσεις ΦΠΑ. Ωστόσο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποδείχθηκαν επαρκώς. Δεν τεκμηριώθηκε αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης των στοιχείων ούτε ότι η επιχείρηση είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Η απόφαση επισημαίνει ότι για την επιβολή διοικητικών προστίμων δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου ή πρόθεσης φοροδιαφυγής. Αρκεί η διαπίστωση της παράβασης, δηλαδή η μη διαβίβαση των στοιχείων, για να ενεργοποιηθεί το πρόστιμο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών είτε μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών είτε μέσω λογιστικών ή εμπορικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση μη διαβίβασης, οι διοικητικές κυρώσεις είναι αμετάβλητες, ακόμη και αν τα έσοδα έχουν δηλωθεί κανονικά.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δείχνει ότι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του myDATA δεν μπορεί να θεωρηθεί προαιρετική και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν οργανωμένα συστήματα για την έγκαιρη διαβίβαση των στοιχείων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Με την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών να επεκτείνεται, το μήνυμα είναι σαφές: η μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA κοστίζει ακριβά.

Πηγή: ΟΤ