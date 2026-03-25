25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
AI 25 Μαρτίου 2026, 23:17

Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Δυναμικά στο χώρο των AI agents που μπορούν να παίρνουν άμεσο έλεγχο ενός τοπικού υπολογιστή μπαίνει η Anthropic ανακοινώνοντας ότι αποκτά δυνατότητα «computer use» στην επιφάνεια εργασίας.

Η νέα λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη στους συνδρομητές των υπηρεσιών Claude Pro και Max που χρησιμοποιούν MacOS

Τα εργαλεία Claude Code και Claude Cowork μπορούν πλέον να «να κάνουν κλικ και να πλοηγούνται» σε ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη προκειμένου να ανοίγουν αρχεία και να χρησιμοποιούν τον browser όταν χρειάζεται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Η Anthropic αναφέρει ότι θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και τα νέα εργαλεία θα συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στη χρήση «Connectors» για άμεση πρόσβαση και έλεγχο εξωτερικών εφαρμογών ή πηγών δεδομένων. Αν όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμοι «Connectors» τότε θα μπορούν να ζητούν άδεια ώστε να εκτελέσουν αυτό που ζητήθηκε.

Αυτού του είδους ο άμεσος έλεγχος του υπολογιστή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να διαχειριστεί εξ αποστάσεως μέσω του εργαλείου Dispatch της Claude, αρκεί ο υπολογιστής να παραμένει ενεργοποιημένος.

Η νέα υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμη στους συνδρομητές των υπηρεσιών Claude Pro και Max που χρησιμοποιούν MacOS. Η ολοκλήρωση εργασιών μέσω «χρήσης υπολογιστή» σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά «διαρκεί πολύ περισσότερο και είναι πιο επιρρεπής σε λάθη» σε σύγκριση με την εκτέλεση της ίδιας εργασίας μέσω των «Connectors».

Μεγαλώνει η ανησυχία

Κάπου εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως το να δοθεί σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ομολογουμένως είναι ατελές και «επιρρεπές σε λάθη», η δυνατότητα να εξερευνά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας «όποτε χρειάζεται», θα μπορούσε να προκαλέσει δικαιολογημένες ανησυχίες για την ασφάλεια σε πολλούς χρήστες.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές αναφορές για ζητήματα ασφάλειας που έχουν προκύψει όταν εταιρείες ή μεμονωμένοι χρήστες παρέχουν σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης πρόσβαση σε ευαίσθητους πόρους.

Η Anthropic δηλώνει ότι έχει θεσπίσει μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή κοινών κινδύνων, όπως η εισαγωγή εντολών από το περιβάλλον εργασίας, και ότι θα περιορίζει εξ ορισμού την πρόσβαση σε ορισμένες «απαγορευμένες» εφαρμογές (π.χ. «πλατφόρμες επενδύσεων και συναλλαγών, κρυπτονομίσματα»).

Προειδοποιεί επίσης ότι, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, ο Claude θα μπορεί να δει οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων «προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητων εγγράφων ή ιδιωτικών πληροφοριών».

Προηγήθηκαν άλλες εταιρείες

Η ανακοίνωση της Anthropic έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Personal Computer της Perplexity, του My Computer της Manus και του NemoClaw της Nvidia, τα οποία επιτρέπουν επίσης στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης τους να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

