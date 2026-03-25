newspaper
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πάνε ταμείο 5 κατηγορίες συνταξιούχων
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Μαρτίου 2026, 07:06

Πάνε ταμείο 5 κατηγορίες συνταξιούχων

Ποσά έως 15.139 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους. Σε εξέλιξη η διαδικασία για τους 370.000 που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Ηλίας Γεωργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Αναδρομικά ποσά ακόμη και έως 15.139 ευρώ δικαιούνται χιλιάδες συνταξιούχοι μέσω του επανυπολογισμού των συντάξεων. Πρόκειται για μία από τις 5 κατηγορίες συνταξιούχων που λαμβάνουν ή θα λάβουν αναδρομικά. Οι καταβολές αφορούν κυρίως εκκρεμότητες από επανυπολογισμούς συντάξεων, προσαυξήσεις λόγω παράλληλης ασφάλισης, αλλά και επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με παλαιότερες μνημονιακές ρυθμίσεις. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η χρονοβόρα διαδικασία για την καταβολή αναδρομικών του 11μήνου σε 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο νέος χάρτης

Ειδικότερα, ο νέος χάρτης για τα αναδρομικά των συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής:

Η μεγάλη κατηγορία που πληρώνεται σταδιακά αφορά τους επανυπολογισμούς συντάξεων για συνταξιούχους οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 με 30 συντάξιμα χρόνια και άνω. Τα ποσά που προκύπτουν από τις διορθώσεις φτάνουν ακόμη και τα 15.139 ευρώ, ενώ οι μηνιαίες αυξήσεις στις συντάξεις κυμαίνονται περίπου από 7 έως 197 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τον συντάξιμο μισθό.

Οι διορθώσεις αφορούν κυρίως συντάξεις με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, καθώς εφαρμόζονται τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (4670/2020), τα οποία ισχύουν αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019.

Ο επανυπολογισμός αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, όταν οι συντάξεις υπολογίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016). Ωστόσο, με τον μεταγενέστερο νόμο Βρούτση αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν 30 χρόνια ασφάλισης και άνω.

Ετσι, ο ΕΦΚΑ προχωρά σε διορθώσεις συντάξεων, ώστε να ενσωματωθούν τα νέα ποσοστά και να καταβληθούν οι αντίστοιχες αυξήσεις μαζί με αναδρομικά από το 2019.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 40 χρόνια ασφάλισης έλαβε σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 42,8%. Με τον νέο επανυπολογισμό το ποσοστό αυξάνεται στο 50%, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της σύνταξης και σημαντικά αναδρομικά ποσά.

Τα λάθη σχετίζονται κυρίως με στοιχεία που αφορούν τον χρόνο ασφάλισης ή τις συντάξιμες αποδοχές, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί σωστά στις αρχικές αποφάσεις. Μετά τον επανέλεγχο των στοιχείων, προχώρησε η διόρθωση των συντάξεων και άρχισε η καταβολή των αναδρομικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ήδη πληρωθεί περίπου 8.000 συνταξιούχοι. Οι πληρωμές αυτές αφορούν κυρίως συνταξιούχους από Ταμεία μισθωτών, τραπεζών και άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Μια άλλη κατηγορία αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία μέχρι το 2016. Σε πολλές περιπτώσεις κατά την απονομή της σύνταξης καταβλήθηκε μόνο το βασικό ποσό της κύριας σύνταξης, ενώ παρέμενε σε εκκρεμότητα η προσαύξηση που προκύπτει από τις εισφορές που είχαν καταβληθεί στο δεύτερο Ταμείο. Η προσαύξηση αυτή μπορεί, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και το ύψος των εισφορών, να φτάνει ακόμη και τα 400 ευρώ τον μήνα. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ήδη πληρωθεί 1.090 συνταξιούχοι, ενώ ο έλεγχος των φακέλων συνεχίζεται ώστε να ενταχθούν και άλλοι δικαιούχοι στις επόμενες πληρωμές.

Στη λίστα των δικαιούχων αναδρομικών περιλαμβάνονται επίσης απόστρατοι και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δικαιούνται επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου 4093/2012. Η επιστροφή προκύπτει μετά τη μείωση της συγκεκριμένης κράτησης που εφαρμόζεται στις κύριες συντάξεις από τον Απρίλιο του 2023. Επειδή η κράτηση υπολογιζόταν με βάση το άθροισμα της σύνταξης και του μερίσματος, η κατάργησή της από τα μερίσματα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης. Από αυτή την κατηγορία έχουν ήδη πληρωθεί 2.972 δικαιούχοι, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά ποσά που φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.

Προβλέπονται αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων για περίπου 5.500 αποστράτους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Πρόκειται για στρατιωτικούς που κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω βίαιου συμβάντος ή τρομοκρατικής ενέργειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι συντάξεις της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ αλλά παραμένουν στη δικαιοδοσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για τον λόγο αυτόν αυξάνονται κάθε φορά που αυξάνονται και οι αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με βάση τις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους. Οι αυξήσεις αυτές θα δοθούν με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ θα καταβληθούν και τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά για το διάστημα μέχρι το τέλος του έτους.

Στον αστερισμό της ταλαιπωρίας κινούνται οι 370.000 συνταξιούχοι (ή οι κληρονόμοι τους) όσον αφορά την πληρωμή από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών του 11μήνου. Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους που ασχολούνται με τις εν λόγω υποθέσεις, μόνο 20.000 δικαιούχοι έχουν λάβει τα ποσά, καθώς σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά του 11μήνου (η επιστροφή αφορά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016) καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη αψηφώντας τις νουθεσίες των κυβερνητικών στελεχών που τους έλεγαν (π.χ. ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας) ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια. Ηρθε στη συνέχεια διάταξη νόμου επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση που όρισε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής! Με τη γνωστή και καθοριστική απόφαση του ΑΕΔ μένουν εκτός διεκδικήσεων οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

inWellness
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Infographic 25.03.26

Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Financial Times 24.03.26

Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
25η Μαρτίου 25.03.26

26η μέρα πολέμου 25.03.26

Κόσμος 25.03.26

Ελλάδα 25.03.26

Culture Live 25.03.26

Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ασιατικές αγορές 25.03.26

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο