Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Με έξι κρατήσεις-κόφτες δίνονται τα αναδρομικά για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 στους 370.000 συνταξιούχους που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, γεγονός που μειώνει τα καταβαλλόμενα ποσά, ακόμη και στο μισό! Την ίδια ώρα νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι συνταξιούχοι να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν αναδρομικά, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταβολής των ποσών που τους οφείλονται.

Ακόμα και στο μισό μειώνονται τα καταβαλλόμενα ποσά σε 370.000 συνταξιούχους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά των αναδρομικών του 11μήνου, που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι, υφίστανται τις παρακάτω έξι κρατήσεις:

1) Κράτηση για ασθένεια ύψους 6% στο ποσό των αναδρομικών, χωρίς τους τόκους.

2) Αυτοτελής φορολόγηση στην πηγή 20% επί των αναδρομικών μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας.

3) Φόρος 15% επί των τόκων.

4) Χαρτόσημο 3% στο σύνολο των τόκων.

5) Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ ύψους 0,6% επίσης επί των τόκων.

6) Φορολόγηση των αναδρομικών για το έτος που αναλογούν (με την απαιτούμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση), αλλά με τους ισχύοντες σήμερα φορολογικούς συντελεστές (20% και άνω).

Τα αναδρομικά δικαιούνται περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Τα ποσά

Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδρομικά με τόκους έως και 7 ετών. Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης. Σύμφωνα με εργατολόγους που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, ένα 5%, δηλαδή περίπου 10.000-20.000 δικαιούχοι έχουν εισπράξει ποσά τα οποία κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000 ευρώ συν τους τόκους 6%. Κάποιοι μάλιστα έλαβαν τα ποσά με δύο χρόνια καθυστέρηση.

Οπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ ειδικά για τις περικοπές των Δώρων που αφορούν το 11μηνο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, παρότι αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές, η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Επειτα από δέκα χρόνια, πολλοί δικαιούχοι συνταξιούχοι (ενάγοντες) έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους χρειάζονται πλήθος εγγράφων (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, βεβαίωση για την ύπαρξη ή μη διαθήκης κ.ά.) προκειμένου να καταλήξουν να εισπράξουν τα πολύ μειωμένα ποσά που τους επιδικάζουν τα Δικαστήρια.

Η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Την ίδια ώρα νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν αναδρομικά, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταβολής των ποσών που τους οφείλονται. Η εφαρμογή στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, που έως σήμερα επιβράδυνε την κοινοποίηση αποφάσεων προς το ασφαλιστικό Ταμείο. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι θα τηρείται συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας για την πληρωμή των αναδρομικών και των αποζημιώσεων.

Ετσι, από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στην πλατφόρμα «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων». Οποιαδήποτε άλλη μορφή κοινοποίησης δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Ταμείου.

Η πλατφόρμα παρέχει αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ύψους απαίτησης.

Για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο που υποβάλλεται εκδίδεται μοναδικός κωδικός πληρωμής. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής πληρωμής, η αίτηση θεωρείται ελλιπής και δεν δημιουργείται υποχρέωση επεξεργασίας από τον e-ΕΦΚΑ.

Ως ημερομηνία υποβολής λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η εντολή πληρωμής γίνεται αποδεκτή από το διατραπεζικό σύστημα. Μόνο οι αιτήσεις που λαμβάνουν την ένδειξη «Προς δημοσίευση» προχωρούν σε επεξεργασία.

Το περιεχόμενο των αιτήσεων δεν ελέγχεται κατά την υποβολή, όμως σε μεταγενέστερο στάδιο, αν διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας, ο ΕΦΚΑ θα ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές. Σε περιπτώσεις λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων, το Ταμείο διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για αναζήτηση ευθυνών και αποκατάσταση ζημιών.

Καθ’ όλη τη διαδικασία, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την πορεία της αίτησής τους.

