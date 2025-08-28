Μαζικές – αλλά με καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας – είναι οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών του 11μήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, έως 4.000 ευρώ, στους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Ο ΕΦΚΑ απορρίπτει τα αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016

Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά του 11μήνου (η επιστροφή αφορά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016) καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν μόνο τους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, αψηφώντας τις νουθεσίες κυβερνητικών στελεχών που τους έλεγαν (π.χ. ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας) ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια.

Ακολούθησε διάταξη νόμου επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση, που όρισε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής. Με την καθοριστική απόφαση του ΑΕΔ μένουν εκτός διεκδικήσεων οριστικά οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Τα στάδια από την έκδοση των αποφάσεων των πρωτοδικείων μέχρι την πληρωμή είναι τέσσερα:

1. Καθαρογραφή της απόφασης (εντός 15 ημερών μετά την εκδίκαση).

2. Επίδοση της απόφασης στον ΕΦΚΑ προς εκτέλεση.

3. Εκδοση εντάλματος πληρωμής από τον ΕΦΚΑ.

4. Πίστωση των αναδρομικών στους λογαριασμούς μέσα σε διάστημα έως 3 μηνών μετά την επίδοση.

Επανυπολογισμοί

Την ίδια ώρα, αναδρομικά που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 8.500 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες συνταξιούχοι, κυρίως με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και ασφάλιση με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αφού δεν έχει γίνει επανυπολογισμός με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020).

Στην περίπτωσή τους, οι συνταξιούχοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση επανυπολογισμού προς τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται κυρίως για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016, έχουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης και στην απόφαση συνταξιοδότησης αναφέρονται ακόμη οι συντελεστές του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι βελτιωμένοι συντελεστές του Ν. 4670/2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι εκκρεμείς επανυπολογισμοί είναι:

Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα: 9.000.

Στους συνταξιούχους τ. ΙΚΑ: 11.000.

Στους συνταξιούχους τ. ΟΑΕΕ: 13.000.

Ακολουθούν περίπου 9.000 τραπεζοϋπάλληλοι.

Η καταβολή των αναδρομικών τους γίνεται σταδιακά, καθώς οι υπηρεσίες των τραπεζών δεν παρέχουν ακριβή στοιχεία μισθοδοσίας.

Ενδεικτικό είναι το αλαλούμ με 1.983 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας (πριν από το 2016) που καλούνται να επιστρέψουν ποσά λόγω λανθασμένων δεδομένων από το πρώην ταμείο ΤΣΠ-ΕΤΕ.

Επικουρικές

Ο ΕΦΚΑ απορρίπτει την καταβολή αυξήσεων και αναδρομικών για τις επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016. Τα αναδρομικά αυτά διεκδικούνται από συνταξιούχους και σωματεία, ωστόσο η θέση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ είναι ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες επανυπολογισμού.

Για να γίνει επέκταση ώστε να ληφθούν υπόψη και συνταξιούχοι προ του 2015 απαιτείται νομοθετική ρύθμιση που δεν έχει προχωρήσει.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»