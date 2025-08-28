newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Αναδρομικά: Πάνε ταμείο 370.000 συνταξιούχοι για τα κομμένα των Mνημονίων
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Αυγούστου 2025

Αναδρομικά: Πάνε ταμείο 370.000 συνταξιούχοι για τα κομμένα των Mνημονίων

Επιστροφή έως 4.000 ευρώ αναδρομικά και εντόκως για όσους είχαν προσφύγει στα δικαστήρια για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, καθώς ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις

Ηλίας Γεωργάκης
Μαζικές – αλλά με καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας – είναι οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών του 11μήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, έως 4.000 ευρώ, στους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Ο ΕΦΚΑ απορρίπτει τα αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016

Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά του 11μήνου (η επιστροφή αφορά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016) καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν μόνο τους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, αψηφώντας τις νουθεσίες κυβερνητικών στελεχών που τους έλεγαν (π.χ. ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας) ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια.

Ακολούθησε διάταξη νόμου επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση, που όρισε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής. Με την καθοριστική απόφαση του ΑΕΔ μένουν εκτός διεκδικήσεων οριστικά οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Τα στάδια από την έκδοση των αποφάσεων των πρωτοδικείων μέχρι την πληρωμή είναι τέσσερα:

1. Καθαρογραφή της απόφασης (εντός 15 ημερών μετά την εκδίκαση).

2. Επίδοση της απόφασης στον ΕΦΚΑ προς εκτέλεση.

3. Εκδοση εντάλματος πληρωμής από τον ΕΦΚΑ.

4. Πίστωση των αναδρομικών στους λογαριασμούς μέσα σε διάστημα έως 3 μηνών μετά την επίδοση.

Επανυπολογισμοί

Την ίδια ώρα, αναδρομικά που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 8.500 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες συνταξιούχοι, κυρίως με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και ασφάλιση με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αφού δεν έχει γίνει επανυπολογισμός με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020).

Στην περίπτωσή τους, οι συνταξιούχοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση επανυπολογισμού προς τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται κυρίως για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016, έχουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης και στην απόφαση συνταξιοδότησης αναφέρονται ακόμη οι συντελεστές του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι βελτιωμένοι συντελεστές του Ν. 4670/2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι εκκρεμείς επανυπολογισμοί είναι:

Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα: 9.000.

Στους συνταξιούχους τ. ΙΚΑ: 11.000.

Στους συνταξιούχους τ. ΟΑΕΕ: 13.000.

Ακολουθούν περίπου 9.000 τραπεζοϋπάλληλοι.

Η καταβολή των αναδρομικών τους γίνεται σταδιακά, καθώς οι υπηρεσίες των τραπεζών δεν παρέχουν ακριβή στοιχεία μισθοδοσίας.

Ενδεικτικό είναι το αλαλούμ με 1.983 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας (πριν από το 2016) που καλούνται να επιστρέψουν ποσά λόγω λανθασμένων δεδομένων από το πρώην ταμείο ΤΣΠ-ΕΤΕ.

Επικουρικές

Ο ΕΦΚΑ απορρίπτει την καταβολή αυξήσεων και αναδρομικών για τις επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016.  Τα αναδρομικά αυτά διεκδικούνται από συνταξιούχους και σωματεία, ωστόσο η θέση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ είναι ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες επανυπολογισμού.

Για να γίνει επέκταση ώστε να ληφθούν υπόψη και συνταξιούχοι προ του 2015 απαιτείται νομοθετική ρύθμιση που δεν έχει προχωρήσει.

Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φορολογήστε τους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη
Τι λένε οι πολίτες 27.08.25

Φόροι στους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

«Το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο από ότι το 95% της ανθρωπότητας μαζί». Η αύξηση της ανισότητας του πλούτου εντείνει τη συζήτηση για επιπλέον φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: 27.08.25

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συμπληγάδες, λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, έλλειψης ρευστότητας και μειωμένου τζίρου. Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σύνταξη
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Αιτία θανάτου 28.08.25

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
