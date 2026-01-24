newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταξιούχοι: Τα 4+1 νέα μέτρα ενίσχυσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Ιανουαρίου 2026, 07:02

Συνταξιούχοι: Τα 4+1 νέα μέτρα ενίσχυσης

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί στο τραπέζι - Οι απώλειες που έχουν δει οι συνταξιούχοι έφθασαν κατά την τελευταία 15ετία τα 130 δισ. ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Πέντε μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων για το 2027 εξετάζει η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που οι απόμαχοι της δουλειάς είχαν απώλειες κατά την τελευταία 15ετία ύψους 130 δισ. ευρώ!

Από τον Δεκέμβριο του 2026 θα καταργηθεί πλήρως η προσωπική διαφορά για περίπου 630.000 συνταξιούχους

Οι σχεδιαζόμενες, 5 νέες, πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους αφορούν τα παρακάτω:

  • Την αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ  στους χαμηλοσυνταξιούχους.
  • Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1-1-2027.
  • Τη μείωση ή και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ) στις επικουρικές συντάξεις.
  • Την αναπροσαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ) στις κύριες συντάξεις.
  • Τον περιορισμό της εισφοράς υγείας στις επικουρικές συντάξεις.

Αναλυτικότερα:

1. Αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων όπως και σε ανασφάλιστους υπερηλίκους άνω των 67 ετών που λαμβάνουν την προνοιακή σύνταξη του ΟΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

2. Από τον Δεκέμβριο, οπότε θα καταβληθεί η σύνταξη Ιανουαρίου 2027, θα καταργηθεί πλήρως η προσωπική διαφορά για περίπου 630.000 συνταξιούχους και πλέον παύει ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης, η οποία θα χορηγείται ολόκληρη. Τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την καταβολή αυξήσεων, για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια, σε 671.000 συνταξιούχους.

Πρόκειται βέβαια για μικρές αυξήσεις που θα λάβουν από 1.1.2026, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν την ίδια ποσοστιαία αύξηση. Για το επόμενο έτος, οι κατηγορίες συνταξιούχων που ευνοούνται περισσότερο είναι όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά καθώς και όσοι είχαν μικρή προσωπική διαφορά και αυτή καλύπτεται πλέον από τις αυξήσεις.

Οι συνταξιούχοι που έχουν ακόμη προσωπική διαφορά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και τις 31.12.2025. Αυτοί οι συνταξιούχοι δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 2,4%.

β) Συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά έχει διαμορφωθεί κατά τις 31.12.2025 μικρότερη σε ποσό 50%, από το ποσό της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης. Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το εναπομείναν ποσό της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτερο ποσό το 50% της συνολικής αύξησης.

γ) Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κατά τις 31.12.2025 μεγαλύτερη σε ποσό του 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνταξιούχοι θα λάβουν το ισόποσο του 50% της συνολικής αύξησης. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

Στην ίδια διάταξη τονίζεται ότι από 1.1.2027 στο ποσό της σύνταξης, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί στις 31.12.2026, χορηγείται πλήρης αύξηση, η οποία δεν συμψηφίζεται με το εναπομείναν ποσό της προσωπικής διαφοράς.Τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από το επιπλέον χορηγούμενο ποσό θα καλύπτεται ετησίως με πρόσθετη επιχορήγηση προς τον ΕΦΚΑ, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

3. Κατάργηση ή μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία επιβάλλεται στις επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ μεικτά και υπολογίζεται με ποσοστά από 3% έως 10%, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

4. Αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις. Ηδη, έχει αποφασιστεί η απαλλαγή όσων έχουν συντάξεις κάτω από 1.471 ευρώ. Επόμενο πιθανό βήμα, η επιβολή της εισφοράς στο μέρος της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο, το οποίο τίθεται κάθε φορά στο πλαίσιο της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων, αντί για το σύνολο της σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι πληρώνουν ταυτόχρονα φόρο εισοδήματος και ΕΑΣ – εισφορά αλληλεγγύης (διπλή  φορολόγηση), με ποσοστά από 3% έως 14%. Ηδη στα 10 δισ. ευρώ κινείται ο λογαριασμός που πλήρωσαν (και εξακολουθούν να πληρώνουν) οι συνταξιούχοι σε 14 χρόνια, μέσω της ισχύουσας μνημονιακής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), μια πρωτοφανής διπλή και άδικη φορολόγηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» ότι μειώνει τους φόρους! Μάλιστα στα 888 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα εισπράξει η κυβέρνηση από τους συνταξιούχους για τη μνημονιακή Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) το 2026, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2026. Οπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ, εφέτος οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό για την Εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) απ’ όση τα προηγούμενα χρόνια, όπως προκύπτει από την Εισηγητική Εκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026.

5. Η μείωση ή και η κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται από το 2015 στις επικουρικές ως κράτηση ασθένειας. Τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι εκτός από τα 130 δισ. ευρώ και πλέον, που σωρρευτικά έχουν χάσει από το 2010 μέχρι σήμερα, με μνημονιακούς νόμους – που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ισχύουν –, θα χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το 2026!

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λόρα: Άφαντη για 16η ημέρα – Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; – Η έκκληση της μητέρας της
Παράταση στο θρίλερ 24.01.26

Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται η Λόρα είναι πολλά - Τα ίχνη της όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν - Ο βουβός πόνος της μητέρας της και η ελπίδα να σφίξει στην αγκαλιά της το παιδί της

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568
Opinion 24.01.26

«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο