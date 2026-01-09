newspaper
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος

Στο νέο ασφαλιστικό προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών, όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Οκτώ αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς φέρνει το 2026. Μεταξύ άλλων, με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα έρθουν ανατροπές στη μη συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Με την εφαρμογή του προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών (όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας) στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ.

Θα υπάρξουν περικοπές παροχών τις οποίες εξακολουθούν να καταβάλλουν κυρίως πρώην «ευγενή ταμεία»

Toνίζεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει το «πάγωμα» των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι το 2030 προκειμένου να δοθεί χρόνος για την αντιμετώπιση των δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων. Η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για την έξοδο προς τη συνταξιοδότηση – τουλάχιστον έως το 2030 – θεωρείται σίγουρη, καθώς τα στοιχεία για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής παραμένουν στάσιμα, γεγονός που παρέχει ένα χρονικό παράθυρο μετάθεσης των επώδυνων μέτρων. Οι 8 αλλαγές στο Ασφαλιστικό για το 2026 είναι οι παρακάτω:

Με το υπό κατάθεση ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα θεσπιστεί νέος ενιαίος κανονισμός παροχών στον ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Παράλληλα θα υπάρξουν περικοπές παροχών τις οποίες εξακολουθούν να καταβάλλουν κυρίως πρώην «ευγενή ταμεία», δηλαδή ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζες και ΔΕΚΟ. Ο νέος κανονισμός θα αλλάξει άρδην τον χάρτη των επιδομάτων με τη διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για τις μη συνταξιοδοτικές παροχές του ΕΦΚΑ.

Οπως προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής, που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας, η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων θα επιφέρει και περικοπές και αποτελεί εκκρεμότητα από την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε ενσωματώθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ. Εμφαση θα δοθεί στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας.

Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα. Ο ενιαίος κανονισμός παροχών αποτελεί το πρώτο βήμα για την απλοποίηση της πολυνομίας και την κατάργηση των επιμέρους καταστατικών που ακόμη και σήμερα εφαρμόζονται από τα Ταμεία, παρότι όλα έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Αλλαγές στο εργόσημο με τη θέσπιση ανώτερου πλαφόν και πληρωμές online μέσω πλατφόρμας και τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αυξήσεις στις συντάξεις. Η προσωπική διαφορά από το 2026 δεν θα αποτελεί πλέον τροχοπέδη για τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις για 671.586 συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι πρότινος αποκλείονταν από τις αυξήσεις, λαμβάνοντας αντί αυτών το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Επομένως, οι αυξήσεις 2,4% που ήδη καταβλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες έχουν αποδέκτες όχι μόνο 1,9 εκατ. συνταξιούχους όπως πέρυσι, αλλά το σύνολο των συνταξιούχων, περίπου 2,5 εκατ. άτομα.

Μείωση φορολογίας. Χιλιάδες συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν, με τις συντάξεις Ιανουαρίου, αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, καθώς θα εφαρμοστεί η μείωση της παρακράτησης φόρου. Οσοι έχουν μικρότερο εισόδημα από 10.000 ευρώ ετησίως (περίπου 833 ευρώ τον μήνα) – που αφορά δυστυχώς την πλειονότητα των συνταξιούχων – εμπίπτουν στην κατηγορία του αφορολόγητου, ακόμη και με ένα εξαρτώμενο τέκνο.

Αύξηση ορίων ηλικίας. Κατά ένα εξάμηνο επιβαρύνονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι περίπου 25.000-30.000 εναπομείναντες ασφαλισμένοι που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2026 πριν από τα 62 έτη, με τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

Πρόκειται κυρίως για:

  • Μητέρες ανηλίκων
  • Γονείς του Δημοσίου
  • Ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Αύξηση εισφορών για επαγγελματίες. Από 1/1/2026 αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για περίπου 1,2 εκατ. αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Η αύξηση θα κινηθεί ισόποσα με τον πληθωρισμό του 2025, δηλαδή στο 2,6%-2,8%. Η χαμηλότερη εισφορά από 244,65 ευρώ τον μήνα θα αυξηθεί στα 251,26 ευρώ, με την ετήσια επιβάρυνση να ανέρχεται σε 79,27 ευρώ. Αντίστοιχα αυξάνονται και οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ. Οι μη μισθωτοί θα κληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να επιλέξουν μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, ενώ οι αυξημένες εισφορές θα εμφανιστούν στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ στο τέλος Φεβρουαρίου.

Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ. Εως το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του χαρτώου αρχείου του ΕΦΚΑ, δηλαδή το σκανάρισμα – σε πρώτη φάση – 53 εκατομμυρίων χειρόγραφων καρτελών ενσήμων. Στόχος είναι η επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, με έμφαση στις επικουρικές, οι οποίες εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Το σχέδιο νόμου που θα προωθηθεί εντός του 2026 θα προβλέπει βελτιώσεις στον νόμο του 2023, με στόχο τη θεσμική θωράκιση των ΤΕΑ και την ισονομία μεταξύ ΤΕΑ και Ομαδικών Συμβολαίων. Μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει το φορολογικό καθεστώς, εξαιτίας του οποίου – όπως εκτιμούν εκπρόσωποι του κλάδου – η αγορά των ΤΕΑ έχει ουσιαστικά «παγώσει».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα
Επιταχυντές εξελίξεων 09.01.26

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών και η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελούν ένα δικαστικό - πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ
Κόσμος 09.01.26 Upd: 03:02

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορας της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. - CBP φέρεται να άνοιξε πυρ και χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα στο Πόρτλαντ. Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

