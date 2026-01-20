newspaper
Ακρίβεια: Απόγνωση για τους συνταξιούχους που δεν… βγάζουν ούτε το 15νθήμερο
Οικονομία 20 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ακρίβεια: Απόγνωση για τους συνταξιούχους που δεν… βγάζουν ούτε το 15νθήμερο

Τα μεγαλύτερα θύματα της ακρίβειας οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απώλειες.

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Spotlight

Σε οικονομική απόγνωση βρίσκονται οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απώλειες λόγω μνημονίων, ενώ αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα της ακρίβειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων (ΑΓΣΣΕ):

  • Για τα τελευταία τρία χρόνια οι «αυξήσεις» που δόθηκαν ήταν κατώτερες του επίσημου πληθωρισμού. Καταγράφηκαν δηλαδή και νέες εισοδηματικές απώλειες καθώς το 2023 η αναπροσαρμογή περιορίστηκε στο 7,75%, με Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στο 9,6%, το 2024 στο 3%, έναντι πληθωρισμού 3,6% και για το 2025 στο 2,4% έναντι πληθωρισμού 3%, και ειδικά ο δείκτης τροφίμων που αφορά τους συνταξιούχους μεγαλύτερος του 5,7%. Δυστυχώς τα ίδια προβλέπονται και για το 2026.
  • Από τις (κατώτερες του πληθωρισμού) ονομαστικές αυξήσεις μόνο ένα μέρος καταλήγει στους δικαιούχους, ενώ το υπόλοιπο παρακρατείται από την Εφορία και τον ΑΚΑΓΕ (Εισφορά Αλληλεγγύης).
  • Πρόσθετα, με το εφεύρημα του Νόμου 4387/2016 της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς», 670.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν φέτος αύξηση, το 2023 εξαιρέθηκαν περισσότεροι από 950.000 συνταξιούχοι και το 2024 περισσότεροι από 750.000. Το 2026, με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε τελευταία στη Βουλή, οι συνταξιούχοι αυτοί θα πάρουν αύξηση για πρώτη φορά και μόνο 1,2%!!!
  • Την ίδια περίοδο, οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης αυξήθηκαν άνω του 15%.
  • Στον τομέα της Υγείας, καίτοι οι συνταξιούχοι καταβάλλουν εισφορές 6% τόσο στις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, με το τέχνασμα της «ασφαλιστικής τιμής» των σκευασμάτων αυξήθηκε η συμμετοχή στα φάρμακα από το επίσημο 25%, σε 35% και 40%. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 120.000 ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων είναι συνταξιούχοι, αναμένουν στις λίστες για πολύ χρόνο για ένα χειρουργείο, χωρίς να συνυπολογίζουμε και φέτος το 1€ επιπλέον σε κάθε συνταγή και 3€ σε κάθε είδος απεικονιστικής εξέτασης (Ακτινογραφία, Αξονική, Μαγνητική κ.τ.λ.).

Κενό γράμμα

Όπως σχολιάζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, οι πρόσφατες «αυξήσεις» στις συντάξεις (με δεδομένη την πρωτοφανή ακρίβεια) αποδεικνύονται ένα κενό γράμμα.

Κι αυτό γιατί:

1. Για 671.586 (παλαιούς) συνταξιούχους που έχουν «προσωπική διαφορά», η αναπροσαρμογή ήταν μόλις 1,2%.

2. Για μηνιαίες (κύριες) συντάξεις μέχρι 890 ευρώ (836 καθαρά μετά την παρακράτηση 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ), δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα. Τόσο το αφορολόγητο όριο όσο και ο συντελεστής 9% δεν αναπροσαρμόστηκαν (τιμαριθμοποιήθηκαν).

3. Οσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από αυτό το όριο (836 ευρώ τον μήνα), δηλαδή έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του παρακρατηθέντος φόρου), τότε θα έχουν… φοροελάφρυνση 2 ευρώ ανά 100 ευρώ. Δηλαδή για ποσά σύνταξης πάνω από τα 836, δεν θα τους παρακρατούν 22 ευρώ τον μήνα για Εφορία ανά 100 ευρώ σύνταξη, παρά μόνο 20 ευρώ.

4. Οι επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατ. δικαιούχους δεν αυξήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά.

5. Το μνημονιακό χαράτσι της ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) συνεχίζει να επιβάλλει μειώσεις συντάξεων σε 450.000 συνταξιούχους.

Ετσι, για ποσά σύνταξης πάνω από 1.434 ευρώ τον μήνα, παρακρατείται

Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) από 3% έως και 14%.

Κι όλα αυτά καταγράφονται όταν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι εκτός από τα 130 δισ. ευρώ και πλέον, που σωρευτικά έχουν χάσει από το 2010 μέχρι σήμερα (2025), με μνημονιακούς νόμους – που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ισχύουν –, θα χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το 2026!

Πότε θα πληρωθούν

Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 καθόρισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν: οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016, όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.
  • Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν: οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Ασφαλιστικές
Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Το ψέμα της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το «ξερίζωμα» μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το ψέμα της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η απόσυρση μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός
Φουσκώνει το κύμα 20.01.26

Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της
Πολιτική 20.01.26

Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και τα όσα είπε περί δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Κι όμως, αποδεικνύεται πως όσα έχει στο μυαλό της κι εκφράζει σε συνεντεύξεις της, απέχουν έτη φωτός από εκείνα των προοδευτικών πολιτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
Συρία: Τραμπ και Σάρα συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων
Συρία 20.01.26

Επικοινωνία Τραμπ και Σάρα για τα δικαιώματα των Κούρδων

Τραμπ και Σάρα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των Κούρδων και «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους».

Σύνταξη
Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας
Κόσμος 20.01.26

Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας

Σύμφωνα με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
