Ακρίβεια: Απόγνωση για τους συνταξιούχους που δεν… βγάζουν ούτε το 15νθήμερο

Σε οικονομική απόγνωση βρίσκονται οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απώλειες λόγω μνημονίων, ενώ αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα της ακρίβειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων (ΑΓΣΣΕ):

Για τα τελευταία τρία χρόνια οι «αυξήσεις» που δόθηκαν ήταν κατώτερες του επίσημου πληθωρισμού. Καταγράφηκαν δηλαδή και νέες εισοδηματικές απώλειες καθώς το 2023 η αναπροσαρμογή περιορίστηκε στο 7,75%, με Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στο 9,6%, το 2024 στο 3%, έναντι πληθωρισμού 3,6% και για το 2025 στο 2,4% έναντι πληθωρισμού 3%, και ειδικά ο δείκτης τροφίμων που αφορά τους συνταξιούχους μεγαλύτερος του 5,7%. Δυστυχώς τα ίδια προβλέπονται και για το 2026.

Από τις (κατώτερες του πληθωρισμού) ονομαστικές αυξήσεις μόνο ένα μέρος καταλήγει στους δικαιούχους, ενώ το υπόλοιπο παρακρατείται από την Εφορία και τον ΑΚΑΓΕ (Εισφορά Αλληλεγγύης).

Πρόσθετα, με το εφεύρημα του Νόμου 4387/2016 της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς», 670.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν φέτος αύξηση, το 2023 εξαιρέθηκαν περισσότεροι από 950.000 συνταξιούχοι και το 2024 περισσότεροι από 750.000. Το 2026, με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε τελευταία στη Βουλή, οι συνταξιούχοι αυτοί θα πάρουν αύξηση για πρώτη φορά και μόνο 1,2%!!!

Την ίδια περίοδο, οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης αυξήθηκαν άνω του 15%.

Στον τομέα της Υγείας, καίτοι οι συνταξιούχοι καταβάλλουν εισφορές 6% τόσο στις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, με το τέχνασμα της «ασφαλιστικής τιμής» των σκευασμάτων αυξήθηκε η συμμετοχή στα φάρμακα από το επίσημο 25%, σε 35% και 40%. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 120.000 ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων είναι συνταξιούχοι, αναμένουν στις λίστες για πολύ χρόνο για ένα χειρουργείο, χωρίς να συνυπολογίζουμε και φέτος το 1€ επιπλέον σε κάθε συνταγή και 3€ σε κάθε είδος απεικονιστικής εξέτασης (Ακτινογραφία, Αξονική, Μαγνητική κ.τ.λ.).

Κενό γράμμα

Όπως σχολιάζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, οι πρόσφατες «αυξήσεις» στις συντάξεις (με δεδομένη την πρωτοφανή ακρίβεια) αποδεικνύονται ένα κενό γράμμα.

Κι αυτό γιατί:

1. Για 671.586 (παλαιούς) συνταξιούχους που έχουν «προσωπική διαφορά», η αναπροσαρμογή ήταν μόλις 1,2%.

2. Για μηνιαίες (κύριες) συντάξεις μέχρι 890 ευρώ (836 καθαρά μετά την παρακράτηση 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ), δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα. Τόσο το αφορολόγητο όριο όσο και ο συντελεστής 9% δεν αναπροσαρμόστηκαν (τιμαριθμοποιήθηκαν).

3. Οσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από αυτό το όριο (836 ευρώ τον μήνα), δηλαδή έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του παρακρατηθέντος φόρου), τότε θα έχουν… φοροελάφρυνση 2 ευρώ ανά 100 ευρώ. Δηλαδή για ποσά σύνταξης πάνω από τα 836, δεν θα τους παρακρατούν 22 ευρώ τον μήνα για Εφορία ανά 100 ευρώ σύνταξη, παρά μόνο 20 ευρώ.

4. Οι επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατ. δικαιούχους δεν αυξήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά.

5. Το μνημονιακό χαράτσι της ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) συνεχίζει να επιβάλλει μειώσεις συντάξεων σε 450.000 συνταξιούχους.

Ετσι, για ποσά σύνταξης πάνω από 1.434 ευρώ τον μήνα, παρακρατείται

Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) από 3% έως και 14%.

Κι όλα αυτά καταγράφονται όταν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι εκτός από τα 130 δισ. ευρώ και πλέον, που σωρευτικά έχουν χάσει από το 2010 μέχρι σήμερα (2025), με μνημονιακούς νόμους – που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ισχύουν –, θα χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το 2026!

Πότε θα πληρωθούν

Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 καθόρισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν: οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016, όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν: οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ