newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Ιανουαρίου 2026 | 16:09

Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού των τροφίμων και το νέο μοντέλο επιβίωσης του καταναλωτή - Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως κάνετε… dating down;

Μήπως κάνετε… dating down;

Spotlight

Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ έκλεισε το 2025 με ρεκόρ τζίρου που ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ (αύξηση +7,1% σε σχέση με το 2024). Το ανησυχητικό στοιχείο πίσω από αυτό το νούμερο είναι ότι η αύξηση δεν προέρχεται κυρίως από το ότι αγοράζουμε περισσότερα προϊόντα, αλλά από το ότι πληρώνουμε ακριβότερα τα ίδια προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ερευνών αγοράς (όπως του ΙΕΛΚΑ και της NielsenIQ) για τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026:

Ο γενικός πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στο 2,6%, ωστόσο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει πιο επίμονος.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε:

  • Φρέσκα κρέατα (+14,4%)
  • Είδη πρωινού και ροφήματα (+8,3%)
  • Σοκολατοειδή και σνακ (+6,8%)
  • Φρέσκα ψάρια (+5,9%)

Στον αντίποδα, υπάρχουν κατηγορίες που δείχνουν μειώσεις, όπως τα απορρυπαντικά (-4,1%) και τα γαλακτοκομικά (-2,1%), ως αποτέλεσμα της ομαλοποίησης του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών διεθνώς.

Το ελαιόλαδο παραμένει ο «μεγάλος ασθενής» του οικογενειακού προϋπολογισμού. Παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση, οι τιμές στο ράφι αργούν να ακολουθήσουν την πτωτική τάση των τιμών παραγωγού.

Τιμή παραγωγού: Στις αρχές του 2026, οι τιμές παραγωγού στην Ισπανία (που καθορίζει τις διεθνείς τιμές) έπεσαν κοντά στα 4,20€/κιλό, ενώ στην Ελλάδα για το έξτρα παρθένο κινούνται στην περιοχή των 4,50€ – 5,00€.

Τιμή ραφιού: Στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, η τιμή δεν έχει αποκλιμακωθεί αντίστοιχα, με το λίτρο να παραμένει συχνά πάνω από τα 9-10€ για τα επώνυμα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, αν και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται περισσότερες προσφορές σε σχέση με το 2024. Η εκτίμηση είναι πως θα δούμε αισθητές μειώσεις στο ράφι προς το τέλος του α’ εξαμήνου του 2026.

Μια σημαντική αλλαγή που βιώνουν οι καταναλωτές από τα τέλη του 2025 είναι η αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης.

Το περίφημο «καλάθι του νοικοκυριού» ουσιαστικά ολοκλήρωσε τον κύκλο του (η επίσημη ισχύς του ως υποχρεωτικό μέτρο άρχισε να φθίνει από τον Νοέμβριο του 2025). Η κυβέρνηση έκρινε ότι το μέτρο αυτό ήταν έκτακτο και όχι μόνιμο.

Πλέον, η έμφαση έχει δοθεί στην πρωτοβουλία «μόνιμη μείωση τιμής», όπου τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές δεσμεύονται για μειώσεις (συνήθως 5%) σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων.

Για το 2026, το υπουργείο Ανάπτυξης μοιάζει να εγκαταλείπει τα αυστηρά αγορανομικά μέτρα (πλαφόν) και να στρέφεται στην ενίσχυση του εισοδήματος (αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων) ως «αντίδοτο» στην ακρίβεια, θεωρώντας ότι οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα επίπεδα του 2021.

Η αντίδραση των καταναλωτών

Ο Έλληνας καταναλωτής έχει αλλάξει ριζικά συμπεριφορά. Σύμφωνα με έρευνες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΙΕΛΚΑ:

Στροφή στην ιδιωτική ετικέτα (pl): Τα προϊόντα «μάρκας σούπερ μάρκετ» κατέχουν πλέον ιστορικό υψηλό μερίδιο αγοράς.

Κυνήγι προσφορών: 1 στους 2 καταναλωτές δηλώνει ότι ψωνίζει αποκλειστικά με βάση τις φυλλάδια προσφορών.

Μείωση ποσοτήτων: Παρατηρείται μείωση στον όγκο αγορών ανά επίσκεψη. Ο κόσμος αγοράζει ακριβώς ό,τι χρειάζεται, αποφεύγοντας το «στοκάρισμα» που βλέπαμε παλαιότερα.

Η ακρίβεια στα ελληνικά σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει. Αν και ο ρυθμός των αυξήσεων έχει πέσει (αποπληθωρισμός), οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα νέο, υψηλότερο επίπεδο.

Για το υπόλοιπο του 2026, αναμένεται μια σταθεροποίηση στις τιμές των τροφίμων, με μικρές μειώσεις σε βασικά αγαθά (λάδι, γαλακτοκομικά), αλλά οι τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα που επηρεάζονται από την κλιματική κρίση (π.χ. κακάο, καφές) ενδέχεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως κάνετε… dating down;

Μήπως κάνετε… dating down;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της

Στο οικογενειακό περιβάλλον της αναζητά η Αστυνομία τους λόγους που οδήγησαν την 16χρονη Λόρα να φύγει από το σπίτι της πριν μία εβδομάδα χωρίς να έχει ενημερώσει τους γονείς της

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς
Κόσμος 15.01.26

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς

Δύο αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σκοτώνουν πέντε άτομα στη Γάζα, ενώ τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του ένοπλου τμήματος της Χαμάς

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 15.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή
On Field 15.01.26

Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή

Η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έκανε έρευνα και χαρακτήρισε «αξιόπιστες» τις καταγγελίες από εργαζόμενες στην ομάδα, απολύοντας τον παλαίμαχο διεθνή άσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων
Κόσμος 15.01.26

Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων

«Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης», είπε η Ούσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο