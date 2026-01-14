ΠΑΣΟΚ: Ανεξέλεγκτη ακρίβεια, ανύπαρκτη κυβέρνηση

«Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε έλεγχο της αγοράς», σημειώνει ο Τομέας Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατηγορώντας το Μαξίμου πως «ανέχεται την αισχροκέρδεια, αδυνατεί να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών και μετατρέπει την καθημερινότητα σε αγώνα επιβίωσης».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «τα τρόφιμα, η στέγη και η μετακίνηση γίνονται είδη πολυτελείας. Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε εκ νέου στο 2,6% τον Δεκέμβριο, από 2,4% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον εθνικό δείκτη».

«Οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες», επισημαίνει, είναι καταιγιστικές, παραθέτοντας την άνοδο των τιμών σε βασικές ανάγκες των πολιτών:

«Κρέατα: +13,1%

»Αεροπορικά εισιτήρια: +11,9%

»Φρούτα: +10,6%

»Ενοίκια: +8,4%

»Εστίαση: +7,4%».

«Αυτή η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο: κυβέρνηση της ΝΔ»

Ο Τομέας Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως «η κοινωνία δεν αντέχει άλλες δικαιολογίες. Ούτε άλλα κυβερνητικά ημίμετρα, όπως η δήθεν αρχή προστασίας καταναλωτή, που δεν ενισχύει το καταναλωτικό κίνημα αλλά συνενώνει υφιστάμενες διοικητικές δομές.

Και προσθέτει πως «κάθε μήνας αδράνειας είναι ένας ακόμη λογαριασμός που δεν βγαίνει», καταλήγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτή η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο: κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Φωτιά» στις τιμές των τροφίμων

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει «ράλι» στις τιμές της σοκολάτας κατά 20%, των κρεάτων κατά 13,1%, των αεροπορικών εισιτηρίων κατά 11,9%, των φρούτων κατά 10,6% και του πακέτου διακοπών κατά 7,2%.

Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 8,4%, ενώ στην επισκευή και συντήρηση κατοικίας καταγράφονται αυξήσεις 6,6%.