ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Την προσπάθεια επανόδου του καταδικασμένου για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική σκηνή, μέσω νέου κομματικού φορέα, σχολιάζει ο τομέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, υπογραμμίζοντας ότι «συνιστά ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική τάξη της χώρας».

«Η ελληνική έννομη τάξη προβλέπει συγκεκριμένες νομικές δικλίδες ασφαλείας, ώστε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τη διεύθυνση ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση να μην μπορούν να επανεμφανίζονται στην πολιτική σκηνή, είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετων σχημάτων ή εικονικών ηγεσιών» σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζοντας ότι «οι διατάξεις αυτές αποτελούν αναγκαία θεσμική θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας και της κοινωνικής ειρήνης απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη μετατρέψουν σε όχημα βίας, εκφοβισμού και υπονόμευσης των θεσμών».

Ο τομέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει στην ανακοίνωσή του ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι «η πολιτική του διαδρομή έχει ταυτιστεί με πρακτικές που στρέφονται ευθέως κατά των θεμελιωδών αρχών του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατικής ομαλότητας».

«Η επιδίωξη επανεμφάνισής του στην πολιτική ζωή αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της» προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη, επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό μέσο για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από την επάνοδο καταδικασμένων εγκληματιών στον πυρήνα της πολιτικής ζωής, όπως έχει πράξει επανειλημμένα έως τώρα.

«Η Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αφελής ή ουδέτερη απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη χρησιμοποιήσουν για να την υπονομεύσουν και να την καταλύσουν» καταλήγει η ανακοίνωση του τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.