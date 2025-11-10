«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Την απάντηση στις δηλώσεις της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία χαρακτήρισε «δικαστικό πραξικόπημα» την απόρριψη του νέου αιτήματος αποφυλάκισης του πελάτη της, έδωσε μέσω ανακοίνωσης η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναμένεται να ζητήσει από τον ΔΣΑ την παραδειγματική τιμωρία της δικηγόρου

Σε αυτήν τονίζεται ότι οι ισχυρισμοί της Βάσως Πανταζή ότι «είναι πρωτοφανές να απορρίπτονται αιτήματα κατηγορούμενου που έχουν θετική πρόταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών» είναι νομικά παιδαριώδεις.

Επίσης αναφέρεται ότι η συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη επιχειρεί με «ασύστολα ψεύδη» να ασκήσει πίεση στους δικαστικούς λειτουργούς ώστε να αποφυλακιστεί ο πελάτης της, «αποσιωπώντας το σκεπτικό του βουλεύματος ως προς τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς κατά την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου το αρμόδιο Συμβούλιο επιβάλλεται να ελέγχει οποιαδήποτε μορφή διαγωγής».

«Αθέμιτες πιέσεις τέτοιου χαρακτήρα δεν εντάσσονται στο δικαίωμα εκπροσώπησης κατηγορουμένων ή κρατουμένων και θα πέσουν στο κενό» υπογραμμίζεται σε άλλο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, το ίδιο Συμβούλιο είχε απορρίψει το προηγούμενο αίτημα αποφυλάκισης με ψήφους 2-1, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί θετικά υπέρ της αποφυλάκισής του με όρους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

»Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι αναγκασμένη να τοποθετηθεί δημόσια για άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο από συνήγορο υπεράσπισης! Η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, συνήγορος γνωστού κρατούμενου, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνική εκπομπή τοπικού σταθμού της Λαμίας, στράφηκε κατά του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, γιατί απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του πελάτη της χαρακτηρίζοντας την απόφαση ‘δικαστικό πραξικόπημα’, τους δικαστές ότι δέχτηκαν ‘πολιτική παρέμβαση’ και τον πρόεδρο του Συμβουλίου ‘δικαιωματιστή’.

»Με νομικά παιδαριώδεις ισχυρισμούς (ενδεικτικά: ‘Είναι πρωτοφανές να απορρίπτονται αιτήματα κατηγορούμενου που έχουν θετική πρόταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών’) και ασύστολα ψεύδη (ενδεικτικά: «Την προηγούμενη φορά είχα μια μειοψηφία της κ. Προέδρου, την οποία φροντίσανε φυσικά να μη την βάλουν πλέον στα συμβούλια που αφορούν τον…») επιχειρεί να ασκήσει πίεση στους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να αποφυλακιστεί ο πελάτης της, αποσιωπώντας το σκεπτικό του βουλεύματος ως προς τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς κατά την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου το αρμόδιο Συμβούλιο επιβάλλεται να ελέγχει οποιαδήποτε μορφή διαγωγής, γιατί διαφορετικά η δικαστική κρίση του θα αποτελούσε ένα απλό ενδιάμεσο εκτελεστικό όργανο, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων της διοίκησης των φυλακών, χωρίς εξουσία, ενώ ο νόμος αναγνωρίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα της χορήγησης ή μη του ευεργετήματος της υφ` όρον απόλυσης στο Συμβούλιο (Ολ ΑΠ 4/1998, Ολ ΑΠ 4/1997, ΑΠ 843/2023, ΑΠ 116/2025).

»Αθέμιτες πιέσεις τέτοιου χαρακτήρα δεν εντάσσονται στο δικαίωμα εκπροσώπησης κατηγορουμένων ή κρατουμένων και θα πέσουν στο κενό. Η Ένωση θα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των δικαστών και των εισαγγελέων που ενεργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα, τον νόμο και την συνείδησή τους.

»Έχουμε ζητήσει από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και σε άλλη περίπτωση την συνδρομή του και την παραδειγματική τιμωρία όσων δικηγόρων δυσφημούν το λειτούργημά τους. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Σήμερα αποστέλλουμε το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξης και το αίτημα της Ένωσης και προειδοποιούμε ότι θα καταγγέλλουμε δημόσια και ανοικτά δικηγόρους οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους πίεσης και αυτοπροβολής. Περιμένουμε από τα πολιτικά κόμματα και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας να τοποθετηθούν πάνω σε εκφυλιστικά φαινόμενα τα οποία πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο και βρίσκουν εύκολα μιμητές. Η αγωνία και η προσπάθεια να φτιάξουμε μια Δικαιοσύνη περισσότερο ανεξάρτητη και αδέσμευτη, δεν πέφτει μόνο στους ώμους των δικαστών αλλά είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας».