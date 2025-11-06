Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού
Το πέμπτο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε ο Ηλίας Κασιδιάρης δια της δικηγόρου του Βάσως Πανταζή στις 23 Οκτωβρίου 2025 εξετάστηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας.
Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα, 6 Νοεμβρίου, και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού, σύμφωνα με το lamianow.gr.
Τι είχε συμβεί στο προηγούμενο αίτημα του Κασιδιάρη
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, το ίδιο Συμβούλιο είχε απορρίψει το προηγούμενο αίτημα αποφυλάκισης με ψήφους 2-1, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί θετικά υπέρ της αποφυλάκισής του με όρους.
H εισαγγελική λειτουργός είχε ταχθεί υπέρ της αποφυλάκισης του κατηγορούμενου λαμβάνοντας υπόψη της αφενός ότι έχει εκτίσει το μέρος της ποινής που του αναλογεί και αφετέρου την αθωωτική απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα από το Μονομελές Εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση των Σπαρτιατών, στην οποία ήταν κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε εξαπάτηση εκλογέων.
Σημειώνεται ότι εκείνο το διάστημα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας είχε αποφασίσει την αποφυλάκιση δύο άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, των Χρήστου Παππά και Ηλία Παναγιώταρου που κρατούνταν επίσης στις φυλακές Δομοκού, με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.
